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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
S5444/03
ComfortTech bıçaklar
360° Yüz kıvrımlarına uyum sağlayan başlıklar
Gelişmiş gösterge ekranı
Kendiliğinden bilenen bıçaklar, optimum cilt konforuyla etkili ve temiz bir tıraş sağlar. Kavisli bıçak başlıkları, cildinizi bıçaklardan koruyarak tüyleri cilt seviyesinin hemen üzerinde nazikçe keser.
Tam olarak esneyebilen başlıklar 360° dönerek yüz kıvrımlarınıza uyum sağlar. Optimum cilt teması ile eksiksiz ve cilt dostu bir tıraş deneyimi yaşayın.
Tıraş makinesi ergonomik bir tutma yeriyle tasarlanmıştır, böylece her hareket doğal bir his verir. Kaymaz kauçuklu yeni ergonomik tutma yeri, duşta kullanırken bile zahmetsiz ve kolay bir tıraş sağlar.
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