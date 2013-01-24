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Üstün kaliteli hi-fi sistem
Philips Fidelio S2 kulaklık, doğal, dengeli ve sanatçının vermek istediği tüm duyguları açığa çıkaran ses üretmek için hassas şekilde üretilmiştir. Hareket halindeyken gerçek konfor ve keyif için hafif ama dayanıklı tasarımla muhteşem ses sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün kaliteli hi-fi sistem
Philips Fidelio S2 kulaklık, doğal, dengeli ve sanatçının vermek istediği tüm duyguları açığa çıkaran ses üretmek için hassas şekilde üretilmiştir. Hareket halindeyken gerçek konfor ve keyif için hafif ama dayanıklı tasarımla muhteşem ses sunar. Tüm faydaları görün
Üstün kaliteli hi-fi sistem
Philips Fidelio S2 kulaklık, doğal, dengeli ve sanatçının vermek istediği tüm duyguları açığa çıkaran ses üretmek için hassas şekilde üretilmiştir. Hareket halindeyken gerçek konfor ve keyif için hafif ama dayanıklı tasarımla muhteşem ses sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün kaliteli hi-fi sistem
Philips Fidelio S2 kulaklık, doğal, dengeli ve sanatçının vermek istediği tüm duyguları açığa çıkaran ses üretmek için hassas şekilde üretilmiştir. Hareket halindeyken gerçek konfor ve keyif için hafif ama dayanıklı tasarımla muhteşem ses sunar. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
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Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Fidelio kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar. İster Yüksek Çözünürlüklü koleksiyonunuzu dinliyor olun ister daha geleneksel bir müzik kaynağını tercih ediyor olun, Fidelio kulaklıkların genişletilmiş kusursuz yüksek frekans aralığı müzik keyfinizi bir adım öteye taşır.
Her hoparlör sürücüsü, eşleştirilmeden önce özenle seçilir, ayarlanır ve test edilir; böylece en dengeli ve doğal sesler elde edilir. 13,5 mm sürücüler yüksek güçlü neodimyum mıknatıslar kullanarak derin bir bas etkisi, orta aralıkta şeffaf sesler ve saf yüksek frekanslar üretir.
Ergonomik tasarımlı kulak modülü, sadece mükemmel bir görünüm ve his sunmakla kalmayan aynı zamanda dayanıklılık ve çizilmelere karşı koruma sağlayan klasik piyano siyahı lake kullanılmış son derece parlak kaplamayla korunur. Koruyucu kaplama, kulaklığın kolayca temizlenmesini ve gittiğiniz her yere kolaylıkla götürebilmenizi sağlar. Sadece silin, yepyeni bir görünüme kavuştuğunu göreceksiniz.
Katmanlı Hareket Kontrolü (LMC) sürücüleri, bir katman durdurma jeli kullanan çok katmanlı bir polimer diyafram içerir. Sert olan ve kontrol edilemeyen ve doğal olmayan tınılar üreten yüksek ses frekanslarındaki tek katmanlı geleneksel sürücülerin aksine, LMC sürücümüz çok katmanlı yapısıyla jel katmanının bir şekle sahip olması için sert olmayan bir sınır sağlar. Jel, fazla enerjiyi emip azaltarak sorunsuz ve daha düz bir frekans tepkisi sunar. Bu sayede, daha dengeli, doğal ve rafine bir yüksek frekans aralığı elde edilir.
Fidelio S2 kulak içi kulaklıkta kablo üstü uzaktan kumanda ve mikrofon bulunur, bu sayede müziğiniz ve aramalarınız arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Önemli kişilere ve müziğinize her zaman bağlı olun.
Rezonansı ve titreşimi azaltmak için özel olarak tasarlanan metal muhafaza, inanılmaz ayrıntılara sahip orijinal ve kusursuz ses üretir.
Fidelio S2 kulaklık kulağınızın doğal kıvrımına uyum sağlaması ve basıncı dağıtması için ergonomik olarak şekillendirilmiştir. Hafif bakır alaşımlı yapı ve kullanılan kaliteli malzemeler uzun süreli rahatlık sunarak en konforlu müzik dinleme deneyimini yaşamanızı sağlar.
Fidelio kulak içi kulaklığınızın her yönü, daima olağanüstü bir müzik deneyimi yaşamanız için dikkatle tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli, dayanıklı ve şık malzemeden üretilen yenilikçi çift renkli düz kablo dolaşmaz, böylece dışarı çıktığınızda kabloyu çözmekle vakit kaybetmeden müzik dinlemeye başlayabilirsiniz. Akıllı, sorunsuz ve kolay bir müzik deneyimi sizi bekliyor.
Fidelio S2 kulak içi kulaklıkla birlikte 5 çift akustik yalıtımlı silikon uç verilir, böylece kulaklık kulağınıza tam oturur ve konforlu bir şekilde daha uzun süre kullanılabilir.
Fidelio kulak içi kulaklığınız kendi şık ve koruyucu taşıma çantası ile birlikte gelir. Özel kalıplı EVA'dan yapılan bu dayanıklı çantanın Fidelio kulaklığınızı daima güvende ve şık tutacağından emin olabilirsiniz.
Büyük, yüksek kaliteli sürücülerle bir araya gelen yarı kapalı arka mimari daha fazla bas genişliği sağlarken, tasarım sesin sızmasını en az seviyeye indirmek amacıyla optimize edilmiştir. Ön basınç eşitleme kanalları sesin daha ayrıntılı ve dengeli olmasını sağlayarak tıkanma efektini azaltır ve daha doğal bir dinleme deneyimi sunar.
2 özel seçenekle birlikte gelen Comply™ Köpük Uçlar ile dinleme deneyiminizi geliştirin. Rahat S serisi uçlar, kulaklığın kulağa tam oturmasını sağlayarak gün boyunca kullanım rahatlığı sunarken, Ts serisinin mükemmel gürültü yalıtımı, dünyadan kopup müziğinize odaklanmanıza olanak sağlar.
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