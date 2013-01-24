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    Philips Fidelio

    Mikrofonlu kulaklık

    S2BK/00
    Fidelio
    Genel Derecelendirme / 5
    4 Ödüller
    Fidelio
    • Üstün kaliteli hi-fi sistem Üstün kaliteli hi-fi sistem Üstün kaliteli hi-fi sistem
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      Philips Fidelio Mikrofonlu kulaklık

      S2BK/00
      Genel Derecelendirme / 5
      4 Ödüller

      Üstün kaliteli hi-fi sistem

      Philips Fidelio S2 kulaklık, doğal, dengeli ve sanatçının vermek istediği tüm duyguları açığa çıkaran ses üretmek için hassas şekilde üretilmiştir. Hareket halindeyken gerçek konfor ve keyif için hafif ama dayanıklı tasarımla muhteşem ses sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips Fidelio Mikrofonlu kulaklık

      Üstün kaliteli hi-fi sistem

      Philips Fidelio S2 kulaklık, doğal, dengeli ve sanatçının vermek istediği tüm duyguları açığa çıkaran ses üretmek için hassas şekilde üretilmiştir. Hareket halindeyken gerçek konfor ve keyif için hafif ama dayanıklı tasarımla muhteşem ses sunar. Tüm faydaları görün

      Üstün kaliteli hi-fi sistem

      Philips Fidelio S2 kulaklık, doğal, dengeli ve sanatçının vermek istediği tüm duyguları açığa çıkaran ses üretmek için hassas şekilde üretilmiştir. Hareket halindeyken gerçek konfor ve keyif için hafif ama dayanıklı tasarımla muhteşem ses sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Fidelio Mikrofonlu kulaklık

      Üstün kaliteli hi-fi sistem

      Philips Fidelio S2 kulaklık, doğal, dengeli ve sanatçının vermek istediği tüm duyguları açığa çıkaran ses üretmek için hassas şekilde üretilmiştir. Hareket halindeyken gerçek konfor ve keyif için hafif ama dayanıklı tasarımla muhteşem ses sunar. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

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        Toplam:

        Üstün kaliteli hi-fi sistem

        Nereye giderseniz gidin

        • Yüksek çözünürlüklü ses
        • Kulak içi
        • Son derece yumuşak silikon kapaklar
        • Düz kablo
        Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir

        Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir

        Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Fidelio kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar. İster Yüksek Çözünürlüklü koleksiyonunuzu dinliyor olun ister daha geleneksel bir müzik kaynağını tercih ediyor olun, Fidelio kulaklıkların genişletilmiş kusursuz yüksek frekans aralığı müzik keyfinizi bir adım öteye taşır.

        Olağanüstü ses için güçlü 13,5 mm neodimyum sürücüler

        Olağanüstü ses için güçlü 13,5 mm neodimyum sürücüler

        Her hoparlör sürücüsü, eşleştirilmeden önce özenle seçilir, ayarlanır ve test edilir; böylece en dengeli ve doğal sesler elde edilir. 13,5 mm sürücüler yüksek güçlü neodimyum mıknatıslar kullanarak derin bir bas etkisi, orta aralıkta şeffaf sesler ve saf yüksek frekanslar üretir.

        Daha fazla koruma için çizilmeye dayanıklı son derece parlak kaplama

        Daha fazla koruma için çizilmeye dayanıklı son derece parlak kaplama

        Ergonomik tasarımlı kulak modülü, sadece mükemmel bir görünüm ve his sunmakla kalmayan aynı zamanda dayanıklılık ve çizilmelere karşı koruma sağlayan klasik piyano siyahı lake kullanılmış son derece parlak kaplamayla korunur. Koruyucu kaplama, kulaklığın kolayca temizlenmesini ve gittiğiniz her yere kolaylıkla götürebilmenizi sağlar. Sadece silin, yepyeni bir görünüme kavuştuğunu göreceksiniz.

        Mükemmel yüksek frekans performansı için katmanlı hareket kontrolü sürücüleri

        Mükemmel yüksek frekans performansı için katmanlı hareket kontrolü sürücüleri

        Katmanlı Hareket Kontrolü (LMC) sürücüleri, bir katman durdurma jeli kullanan çok katmanlı bir polimer diyafram içerir. Sert olan ve kontrol edilemeyen ve doğal olmayan tınılar üreten yüksek ses frekanslarındaki tek katmanlı geleneksel sürücülerin aksine, LMC sürücümüz çok katmanlı yapısıyla jel katmanının bir şekle sahip olması için sert olmayan bir sınır sağlar. Jel, fazla enerjiyi emip azaltarak sorunsuz ve daha düz bir frekans tepkisi sunar. Bu sayede, daha dengeli, doğal ve rafine bir yüksek frekans aralığı elde edilir.

        Kablo üstü kumanda ve mikrofonla müzik ve aramalar arasında geçiş yapın

        Kablo üstü kumanda ve mikrofonla müzik ve aramalar arasında geçiş yapın

        Fidelio S2 kulak içi kulaklıkta kablo üstü uzaktan kumanda ve mikrofon bulunur, bu sayede müziğiniz ve aramalarınız arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Önemli kişilere ve müziğinize her zaman bağlı olun.

        Özel tasarım metal muhafaza titreşimi ve rezonansı azaltır

        Özel tasarım metal muhafaza titreşimi ve rezonansı azaltır

        Rezonansı ve titreşimi azaltmak için özel olarak tasarlanan metal muhafaza, inanılmaz ayrıntılara sahip orijinal ve kusursuz ses üretir.

        Kulağa tam oturan ve basıncı dağıtan ergonomik kulaklık

        Kulağa tam oturan ve basıncı dağıtan ergonomik kulaklık

        Fidelio S2 kulaklık kulağınızın doğal kıvrımına uyum sağlaması ve basıncı dağıtması için ergonomik olarak şekillendirilmiştir. Hafif bakır alaşımlı yapı ve kullanılan kaliteli malzemeler uzun süreli rahatlık sunarak en konforlu müzik dinleme deneyimini yaşamanızı sağlar.

        Dayanıklı düz kablo sayesinde kulaklık kablonuz dolaşmaz

        Dayanıklı düz kablo sayesinde kulaklık kablonuz dolaşmaz

        Fidelio kulak içi kulaklığınızın her yönü, daima olağanüstü bir müzik deneyimi yaşamanız için dikkatle tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli, dayanıklı ve şık malzemeden üretilen yenilikçi çift renkli düz kablo dolaşmaz, böylece dışarı çıktığınızda kabloyu çözmekle vakit kaybetmeden müzik dinlemeye başlayabilirsiniz. Akıllı, sorunsuz ve kolay bir müzik deneyimi sizi bekliyor.

        5 farklı boydaki ultra yumuşak silikon uçlar özel ve tam uyum sağlar

        5 farklı boydaki ultra yumuşak silikon uçlar özel ve tam uyum sağlar

        Fidelio S2 kulak içi kulaklıkla birlikte 5 çift akustik yalıtımlı silikon uç verilir, böylece kulaklık kulağınıza tam oturur ve konforlu bir şekilde daha uzun süre kullanılabilir.

        Kulaklığınızı kullanmadığınızda saklamanız için koruma çantası

        Kulaklığınızı kullanmadığınızda saklamanız için koruma çantası

        Fidelio kulak içi kulaklığınız kendi şık ve koruyucu taşıma çantası ile birlikte gelir. Özel kalıplı EVA'dan yapılan bu dayanıklı çantanın Fidelio kulaklığınızı daima güvende ve şık tutacağından emin olabilirsiniz.

        Hafiflik ve sağlamlık için bakır alaşımlı dış muhafaza

        Hafiflik ve sağlamlık için bakır alaşımlı dış muhafaza

        Ses dengesi ve bas genişliği için yarı kapalı arka tasarım

        Büyük, yüksek kaliteli sürücülerle bir araya gelen yarı kapalı arka mimari daha fazla bas genişliği sağlarken, tasarım sesin sızmasını en az seviyeye indirmek amacıyla optimize edilmiştir. Ön basınç eşitleme kanalları sesin daha ayrıntılı ve dengeli olmasını sağlayarak tıkanma efektini azaltır ve daha doğal bir dinleme deneyimi sunar.

        Rahat uyum ve ses yalıtımı için 2 adet Comply™ Köpük Uç

        2 özel seçenekle birlikte gelen Comply™ Köpük Uçlar ile dinleme deneyiminizi geliştirin. Rahat S serisi uçlar, kulaklığın kulağa tam oturmasını sağlayarak gün boyunca kullanım rahatlığı sunarken, Ts serisinin mükemmel gürültü yalıtımı, dünyadan kopup müziğinize odaklanmanıza olanak sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans tepkisi
          5- 40.000  Hz
          Hassasiyet
          107  dB
          Hoparlör çapı
          13,5  mm
          Maksimum güç girişi
          40  mW
          Empedans
          22  ohm
          Akustik sistem
          Yarı kapalı

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Aksesuarlar

          Saklama kesesi
          Evet

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          3,5 mm 4 kutuplu (1,2 M)
          Aşağıdakilerle uyumludur:
          iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. Sony Ericsson ile NOKIA ve SAMSUNG'un eski modelleri için müşteri desteği aracılığıyla *ekstra konektör mevcuttur

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