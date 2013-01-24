Mükemmel yüksek frekans performansı için katmanlı hareket kontrolü sürücüleri

Katmanlı Hareket Kontrolü (LMC) sürücüleri, bir katman durdurma jeli kullanan çok katmanlı bir polimer diyafram içerir. Sert olan ve kontrol edilemeyen ve doğal olmayan tınılar üreten yüksek ses frekanslarındaki tek katmanlı geleneksel sürücülerin aksine, LMC sürücümüz çok katmanlı yapısıyla jel katmanının bir şekle sahip olması için sert olmayan bir sınır sağlar. Jel, fazla enerjiyi emip azaltarak sorunsuz ve daha düz bir frekans tepkisi sunar. Bu sayede, daha dengeli, doğal ve rafine bir yüksek frekans aralığı elde edilir.