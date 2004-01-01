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      Shaver series 1000 S1100/02 Dry electric shaver

      S1134/00

      Bu ürün satışta değil

      Shaver series 1000 S1100/02 Dry electric shaver

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      Bu ürün
      Shaver series 1000 S1100/02 Dry electric shaver
      - {discount-value}

      Shaver series 1000 S1100/02 Dry electric shaver

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      Her zaman temiz bir tıraş için PowerCut Bıçaklar

      Her zaman temiz bir tıraş için PowerCut Bıçaklar

      Kendiliğinden bilenen 27 bıçak, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde tutarlı bir şekilde keserek her seferinde pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar. Kendiliğinden bilenen bıçaklarımız 2 yıl boyunca yeni gibi kalır.

      Kafa tıraşı için uygundur

      Kafa tıraşı için uygundur

      Tıraş makinesi, hem yüzünüzü hem de kafanızı güvenle tıraş etmenizi sağlayan çok yönlü bir çözüm olarak tasarlanmıştır

      Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

      Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

      Tıraş makinesinin başlığı, tek dokunuşla kolayca açılır ve suyun altında durulanabilir.

      Güvenli bir tıraş için kayma önleyici tutma yeri

      Güvenli bir tıraş için kayma önleyici tutma yeri

      Asla elinizden kaymaz. Ergonomik kauçuk tutma yeri, ıslakken bile güvenli ve rahat bir tutuş sağlar.

      Kolay temizlik veya duş kullanımı için su geçirmez

      Kolay temizlik veya duş kullanımı için su geçirmez

      Suyun altında durulayın veya duşta tıraş olun. Tıraş makinemiz, IPX7 su geçirmezlik derecesi sayesinde 30 dakika boyunca bir metre suya daldırılabilir.

      Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini gösteren pil göstergesi

      Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini gösteren pil göstergesi

      Şarjınız sizi yarı yolda bırakmasın. Pil göstergesi sayesinde piliniz düşük mü, boş mu yoksa şarj mı oluyor bilirsiniz.

      Kullanışlı şarj

      Kullanışlı şarj

      Philips olarak üretimin her aşamasında sürdürülebilirliği destekliyoruz. Atıkları azaltmayı ve piyasaya sürdüğümüz USB adaptörlerin sayısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Adaptöre ihtiyacınız varsa www.philips.com/support adresinden uygun bir güç kaynağı ünitesi bulabilirsiniz

      Hem sizi hem de gezegenimizi düşünerek tasarlandı

      Hem sizi hem de gezegenimizi düşünerek tasarlandı

      Bu tıraş makinesinin ambalajı plastik içermez ve %90 geri dönüşüm malzemesinden üretilmiştir. Bıçak üretim tesisimiz ise %100 yenilenebilir elektrik kullanır.

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