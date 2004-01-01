S1134/00
Bu ürün satışta değil
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Shaver series 1000 S1100/02 Dry electric shaver
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Kendiliğinden bilenen 27 bıçak, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde tutarlı bir şekilde keserek her seferinde pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar. Kendiliğinden bilenen bıçaklarımız 2 yıl boyunca yeni gibi kalır.
Tıraş makinesi, hem yüzünüzü hem de kafanızı güvenle tıraş etmenizi sağlayan çok yönlü bir çözüm olarak tasarlanmıştır
Tıraş makinesinin başlığı, tek dokunuşla kolayca açılır ve suyun altında durulanabilir.
Asla elinizden kaymaz. Ergonomik kauçuk tutma yeri, ıslakken bile güvenli ve rahat bir tutuş sağlar.
Suyun altında durulayın veya duşta tıraş olun. Tıraş makinemiz, IPX7 su geçirmezlik derecesi sayesinde 30 dakika boyunca bir metre suya daldırılabilir.
Şarjınız sizi yarı yolda bırakmasın. Pil göstergesi sayesinde piliniz düşük mü, boş mu yoksa şarj mı oluyor bilirsiniz.
Philips olarak üretimin her aşamasında sürdürülebilirliği destekliyoruz. Atıkları azaltmayı ve piyasaya sürdüğümüz USB adaptörlerin sayısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Adaptöre ihtiyacınız varsa www.philips.com/support adresinden uygun bir güç kaynağı ünitesi bulabilirsiniz
Bu tıraş makinesinin ambalajı plastik içermez ve %90 geri dönüşüm malzemesinden üretilmiştir. Bıçak üretim tesisimiz ise %100 yenilenebilir elektrik kullanır.
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