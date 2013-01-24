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    Shaver series 9000 SensoTouch

    Tıraş ünitesi

    RQ12/60
    Genel Derecelendirme / 5
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      Shaver series 9000 SensoTouch Tıraş ünitesi

      RQ12/60
      Genel Derecelendirme / 5

      Tıraş makinenizi yenileyin

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 493,00 TL

      Shaver series 9000 SensoTouch Tıraş ünitesi

      Tıraş makinenizi yenileyin

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

      Tıraş makinenizi yenileyin

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 493,00 TL

      Shaver series 9000 SensoTouch Tıraş ünitesi

      Tıraş makinenizi yenileyin

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

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      Shaver series 9000 SensoTouch

      Shaver series 9000 SensoTouch

      Tıraş ünitesi

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      En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 2 yılda bir değiştirin

      • Üretimden kaldırılmıştır
      • Alternatif olarak SH70 satın alınabilir
      SensoTouch 3D tıraş makineleri için yedek tıraş ünitesi

      SensoTouch 3D tıraş makineleri için yedek tıraş ünitesi

      RQ12 tıraş ünitesi, SensoTouch 3D (RQ12xx) ve arcitec (RQ10xx) tıraş makineleri ile uyumludur.

      Yakın bir tıraş için V-Track bıçaklarla sakalınıza mükemmel şekilde yön verir

      Yakın bir tıraş için V-Track bıçaklarla sakalınıza mükemmel şekilde yön verir

      Patentli V-Track Precision Bıçaklar, yatık veya farklı uzunluktaki kıllar da dahil olmak üzere tüm sakalı nazikçe en iyi kesme açısına getirir. Bu sayede daha az hareketle %30 daha yakın tıraş ile cildiniz korunur.

      Üstün sonuç için başlık 8 farklı yönde eğilir

      Üstün sonuç için başlık 8 farklı yönde eğilir

      Yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarını 8 yönlü ContourDetect başlığıyla takip edin. Her bir harekette %20 daha fazla sakal yakalarsınız. Sonuç: son derece pürüzsüz ve kusursuz bir tıraş.

      Rahat ve yakın bir tıraş için kılları yukarı kaldırır

      Rahat ve yakın bir tıraş için kılları yukarı kaldırır

      Çift bıçaklı Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ile daha yakın şekilde tıraş olun. Kusursuz sonuçlar için ilk bıçak sakalları kaldırır ve ikinci bıçak sakalları cilt seviyesinde rahatça keser.

      Tıraş başlıklarını kolayca değiştirme

      Tıraş başlıklarını kolayca değiştirme

      Kolay takıp çıkarma sistemiyle tıraş ünitenizi yenilemek çok kolay.

      Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra tıraş makinenizi sıfırlayın

      Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra tıraş makinenizi sıfırlayın

      En yeni Philips tıraş makinesinde bulunan dahili değiştirme hatırlatıcısı, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir. Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra açma/kapama düğmesine 5 saniyeden daha fazla basarak değiştirme tetikleyicisini sıfırlayabilirsiniz. Aksi takdirde, değiştirme tetikleyicisi art arda 9 tıraş sonrasında otomatik olarak kapanır.

      Tıraş makinenizi yenileyin

      Tıraş makinenizi yenileyin

      %100 performans için tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.

      Teknik Özellikler

      • Tıraş başlıkları

        Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
        • arcitec (RQ10xx)
        • SensoTouch 3D (RQ12xx)

      • Aksesuarlar

        Pakete dahildir
        • Tutma halkası
        • Koruyucu kapak

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