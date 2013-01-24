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Tıraş makinenizi yenileyin
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tıraş makinenizi yenileyin
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün
Tıraş makinenizi yenileyin
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tıraş makinenizi yenileyin
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün
Tıraş ünitesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
RQ12 tıraş ünitesi, SensoTouch 3D (RQ12xx) ve arcitec (RQ10xx) tıraş makineleri ile uyumludur.
Patentli V-Track Precision Bıçaklar, yatık veya farklı uzunluktaki kıllar da dahil olmak üzere tüm sakalı nazikçe en iyi kesme açısına getirir. Bu sayede daha az hareketle %30 daha yakın tıraş ile cildiniz korunur.
Yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarını 8 yönlü ContourDetect başlığıyla takip edin. Her bir harekette %20 daha fazla sakal yakalarsınız. Sonuç: son derece pürüzsüz ve kusursuz bir tıraş.
Çift bıçaklı Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ile daha yakın şekilde tıraş olun. Kusursuz sonuçlar için ilk bıçak sakalları kaldırır ve ikinci bıçak sakalları cilt seviyesinde rahatça keser.
Kolay takıp çıkarma sistemiyle tıraş ünitenizi yenilemek çok kolay.
En yeni Philips tıraş makinesinde bulunan dahili değiştirme hatırlatıcısı, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir. Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra açma/kapama düğmesine 5 saniyeden daha fazla basarak değiştirme tetikleyicisini sıfırlayabilirsiniz. Aksi takdirde, değiştirme tetikleyicisi art arda 9 tıraş sonrasında otomatik olarak kapanır.
%100 performans için tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.
Tıraş başlıkları
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