Yakın bir tıraş için V-Track bıçaklarla sakalınıza mükemmel şekilde yön verir

Patentli V-Track Precision Bıçaklar, yatık veya farklı uzunluktaki kıllar da dahil olmak üzere tüm sakalı nazikçe en iyi kesme açısına getirir. Bu sayede daha az hareketle %30 daha yakın tıraş ile cildiniz korunur.