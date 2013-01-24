Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Rechargeables

    Şarj edilebilir pil

    R6B4A230/10
    • Müziğin keyfini daha uzun süre çıkarın Müziğin keyfini daha uzun süre çıkarın Müziğin keyfini daha uzun süre çıkarın
      -{discount-value}

      Rechargeables Şarj edilebilir pil

      R6B4A230/10

      Müziğin keyfini daha uzun süre çıkarın

      Tüm dijital cihazlarınız için idealdir. Bu yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz kolayca şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Rechargeables Şarj edilebilir pil

      Müziğin keyfini daha uzun süre çıkarın

      Tüm dijital cihazlarınız için idealdir. Bu yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz kolayca şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Müziğin keyfini daha uzun süre çıkarın

      Tüm dijital cihazlarınız için idealdir. Bu yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz kolayca şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Rechargeables Şarj edilebilir pil

      Müziğin keyfini daha uzun süre çıkarın

      Tüm dijital cihazlarınız için idealdir. Bu yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz kolayca şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör piller

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Rechargeables

        Rechargeables

        Şarj edilebilir pil

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Müziğin keyfini daha uzun süre çıkarın

        bu 2300 mAh AA şarj edilebilir pillerle

        • AA, 2300 mAh
        • Nikel-Metal Hidrit

        NiMH teknolojisi ile birden fazla yeniden şarj etme

        Nickel-Metal Hidrit teknolojisi, pilleri birçok kez şarj etmenize olanak sağlar ve değiştirilmelerini neredeyse gereksiz hale getirir.

        Müzik çalar ve kameralar için pil

        2300 mAh enerjisiyle müzik çalarınızın veya dijital fotoğraf makinenizin daha uzun süre çalışmasını sağlar.

        Her seferinde tam kapasitenin keyfini çıkarın

        Nikel metal hidrit piller şarj öncesinde pili boşaltmaya gerek olmaksızın 1000 sefere kadar tam kapasiteyle şarj edilebilirler. Böylece şarj edilebilir pilleri daha kolay ve verimli şekilde kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Pil kapasitesi
          2300 mAh
          Pil tipi
          AA Nikel-Metal Hidrit
          Pil voltajı
          1,2  volt

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Kimyasal bileşikler
          Nikel-Metal Hidrit
          Ağır metaller
          • Kadmiyumsuz
          • Cıvasız
          Ambalaj malzemesi
          • Karton
          • PET
          Ambalaj türü
          Çift taraflı blister

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          5,8  cm
          Yükseklik
          5,05  cm
          Derinlik
          1,45  cm
          Ağırlık
          0,117  kg

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          12  cm
          Genişlik
          8,3  cm
          Derinlik
          1,6  cm
          Net ağırlık
          0,117  kg
          Brüt ağırlık
          0,125  kg
          Dara ağırlığı
          0,008  kg
          EAN
          87 10895 96280 3
          Birlikte verilen ürün sayısı
          4
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          Uzunluk
          14  cm
          Genişlik
          11  cm
          Yükseklik
          9,2  cm
          Net ağırlık
          1,404  kg
          Brüt ağırlık
          1,55  kg
          Dara ağırlığı
          0,146  kg
          EAN
          87 10895 96281 0
          Ambalaj sayısı
          12

        • Boyutlar

          Ana karton miktarı
          12
          Dış karton boyutları GxDxY
          96 x 140 x 140 mm
          Ürün boyutları (GxDxY)
          94 x 130 x 19 mm
          Ürün ağırlığı
          0,078  kg

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi