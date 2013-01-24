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Müziğin keyfini daha uzun süre çıkarın
Tüm dijital cihazlarınız için idealdir. Bu yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz kolayca şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müziğin keyfini daha uzun süre çıkarın
Tüm dijital cihazlarınız için idealdir. Bu yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz kolayca şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Müziğin keyfini daha uzun süre çıkarın
Tüm dijital cihazlarınız için idealdir. Bu yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz kolayca şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müziğin keyfini daha uzun süre çıkarın
Tüm dijital cihazlarınız için idealdir. Bu yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz kolayca şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Şarj edilebilir pil
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Nickel-Metal Hidrit teknolojisi, pilleri birçok kez şarj etmenize olanak sağlar ve değiştirilmelerini neredeyse gereksiz hale getirir.
2300 mAh enerjisiyle müzik çalarınızın veya dijital fotoğraf makinenizin daha uzun süre çalışmasını sağlar.
Nikel metal hidrit piller şarj öncesinde pili boşaltmaya gerek olmaksızın 1000 sefere kadar tam kapasiteyle şarj edilebilirler. Böylece şarj edilebilir pilleri daha kolay ve verimli şekilde kullanabilirsiniz.
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Ürün boyutları
Ambalaj boyutları
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