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Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yedek pakette takılıp çıkarılabilir cilt korumasına sahip, vücudunuz için bir bıçak ve vücut tarağı sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yedek pakette takılıp çıkarılabilir cilt korumasına sahip, vücudunuz için bir bıçak ve vücut tarağı sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yedek pakette takılıp çıkarılabilir cilt korumasına sahip, vücudunuz için bir bıçak ve vücut tarağı sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yedek pakette takılıp çıkarılabilir cilt korumasına sahip, vücudunuz için bir bıçak ve vücut tarağı sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Vücut kiti
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Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi, sakal şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlara sahip kaydırıcı kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, kolay ve konforlu tıraş olanağı sağlar. Tıraş teknolojisi hızlı hareket eden kesicilere (saniyede 200 kez) sahiptir; böylece uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.
Bıçaklar, uzun süreli performans için tasarlanmıştır. Optimum performans için her bir bıçağı yalnızca 4 ayda bir değiştirmeniz gerekir*. Bıçak değişimi, kolay ve zahmetsizdir.
Hassas bölgelerde ekstra koruma elde etmek için cilt korumasını takın.
Kılları istediğiniz yönde kolaylıkla düzeltebilmek için vücut tarağını (3 mm) takın.
Düzeltme ve tıraş performansı
Aksesuarlar
OneBlade yedek bıçak