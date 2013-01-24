Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yedek pakette takılıp çıkarılabilir cilt korumasına sahip, vücudunuz için bir bıçak ve vücut tarağı sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün