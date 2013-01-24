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    OneBlade

    Vücut kiti

    QP610/50
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
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      OneBlade Vücut kiti

      QP610/50
      Genel Derecelendirme / 5

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yedek pakette takılıp çıkarılabilir cilt korumasına sahip, vücudunuz için bir bıçak ve vücut tarağı sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      OneBlade Vücut kiti

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yedek pakette takılıp çıkarılabilir cilt korumasına sahip, vücudunuz için bir bıçak ve vücut tarağı sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yedek pakette takılıp çıkarılabilir cilt korumasına sahip, vücudunuz için bir bıçak ve vücut tarağı sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      OneBlade Vücut kiti

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Philips OneBlade Face + Body, her uzunluktaki kılı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Yedek pakette takılıp çıkarılabilir cilt korumasına sahip, vücudunuz için bir bıçak ve vücut tarağı sunulur. Birden çok araç kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        OneBlade

        OneBlade

        Vücut kiti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

        Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

        • Vücut için 1 bıçak
        • Tüm OneBlade gövdelerine uyum sağlar
        • Bıçağın kullanım ömrü en fazla 4 aydır*
        • 1 vücut tarağı
        Benzersiz OneBlade teknolojisi

        Benzersiz OneBlade teknolojisi

        Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi, sakal şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlara sahip kaydırıcı kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, kolay ve konforlu tıraş olanağı sağlar. Tıraş teknolojisi hızlı hareket eden kesicilere (saniyede 200 kez) sahiptir; böylece uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.

        Dayanıklı OneBlade

        Dayanıklı OneBlade

        Bıçaklar, uzun süreli performans için tasarlanmıştır. Optimum performans için her bir bıçağı yalnızca 4 ayda bir değiştirmeniz gerekir*. Bıçak değişimi, kolay ve zahmetsizdir.

        Hassas bölgeler için takılıp çıkarılabilir cilt koruması

        Hassas bölgeler için takılıp çıkarılabilir cilt koruması

        Hassas bölgelerde ekstra koruma elde etmek için cilt korumasını takın.

        Kılları istediğiniz yönde düzeltin (3 mm)

        Kılları istediğiniz yönde düzeltin (3 mm)

        Kılları istediğiniz yönde kolaylıkla düzeltebilmek için vücut tarağını (3 mm) takın.

        Teknik Özellikler

        • Düzeltme ve tıraş performansı

          Tıraş sistemi
          • Yüz hatlarına uyumlu teknoloji
          • Çift koruma sistemi
          Düzeltme sistemi
          Yüz hatlarına uyumlu teknoloji

        • Aksesuarlar

          Tarak
          • Takılıp çıkarılabilir cilt koruması
          • Takılıp çıkarılabilir vücut tarağı

        • OneBlade yedek bıçak

          Paket başına yedek bıçak
          1
          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
          • OneBlade (QP25xx)
          • OneBlade (QP26xx)
          • OneBlade Pro (QP65xx)
          • OneBlade Pro (QP66xx)

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            • Her bir bıçağın kullanım ömrü en iyi tıraş performansı için 4 aydır. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.
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