Güçlü ses için XSL Akustik içeren dahili hoparlörler

XSL Accoustics ile ShoqBox'ınızdan güçlü ses ve güçlü bas performansının tadını çıkarın. Parlak, canlı tiz sesler ve orta seviyedeki seslerle esnek ve güçlü bas birleşimi sayesinde etkileyici bir ses doğar. Titanyum koni ve Neodimyum mıknatıs gibi yüksek teknoloji ürünü maddelerin yenilikçi kullanımı, aynı boydaki geleneksel bir hoparlörün neredeyse iki katı gücünde bir ses çıkışı getirir. Hoparlör sürücüsü, küçük akustik mimarisi ve devreleri arasındaki hassas ayar sayesinde üstün bir dinamik ses oluşturur ve küçük hacimli bir kutudan optimum bas performansı sağlar.