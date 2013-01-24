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    ShoqBox

    PSS231/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yüksek sesle yaşayın Yüksek sesle yaşayın Yüksek sesle yaşayın
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      ShoqBox

      PSS231/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Yüksek sesle yaşayın

      XSL Acoustics özelliğine sahip dahili hoparlörleriyle avuç içine sığacak boyutlarda bir MP3 çalar olan ShoqBox ile güçlü sesin keyfini çıkarın. Yolda ya da arkadaşlarınızla birlikte 500 adete kadar şarkının keyfini çıkarın. Yüksek sesin tadını çıkarın! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ShoqBox

      Yüksek sesle yaşayın

      XSL Acoustics özelliğine sahip dahili hoparlörleriyle avuç içine sığacak boyutlarda bir MP3 çalar olan ShoqBox ile güçlü sesin keyfini çıkarın. Yolda ya da arkadaşlarınızla birlikte 500 adete kadar şarkının keyfini çıkarın. Yüksek sesin tadını çıkarın! Tüm faydaları görün

      Yüksek sesle yaşayın

      XSL Acoustics özelliğine sahip dahili hoparlörleriyle avuç içine sığacak boyutlarda bir MP3 çalar olan ShoqBox ile güçlü sesin keyfini çıkarın. Yolda ya da arkadaşlarınızla birlikte 500 adete kadar şarkının keyfini çıkarın. Yüksek sesin tadını çıkarın! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ShoqBox

      Yüksek sesle yaşayın

      XSL Acoustics özelliğine sahip dahili hoparlörleriyle avuç içine sığacak boyutlarda bir MP3 çalar olan ShoqBox ile güçlü sesin keyfini çıkarın. Yolda ya da arkadaşlarınızla birlikte 500 adete kadar şarkının keyfini çıkarın. Yüksek sesin tadını çıkarın! Tüm faydaları görün

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        ShoqBox

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yüksek sesle yaşayın

        MP3 çalar ve güçlü hoparlörler

        • 1GB*

        Güçlü ses için XSL Akustik içeren dahili hoparlörler

        XSL Accoustics ile ShoqBox'ınızdan güçlü ses ve güçlü bas performansının tadını çıkarın. Parlak, canlı tiz sesler ve orta seviyedeki seslerle esnek ve güçlü bas birleşimi sayesinde etkileyici bir ses doğar. Titanyum koni ve Neodimyum mıknatıs gibi yüksek teknoloji ürünü maddelerin yenilikçi kullanımı, aynı boydaki geleneksel bir hoparlörün neredeyse iki katı gücünde bir ses çıkışı getirir. Hoparlör sürücüsü, küçük akustik mimarisi ve devreleri arasındaki hassas ayar sayesinde üstün bir dinamik ses oluşturur ve küçük hacimli bir kutudan optimum bas performansı sağlar.

        Her tür müzik çalar ya da PC için portatif hoparlör olarak kullanın

        Müzik dinleme keyfinizi artırmak için küçük hoparlörlerden dinamik ses ve güçlü bas çıkışı mı istiyorsunuz! ShoqBox'ınızda bir odayı doldurmaya yetecek kadar güçlü bas ve ses ileten küçük ancak güçlü bir çift hoparlör bulunmaktadır. Kabloyu, ses kaynağınızın hat çıkış ya da kulaklık portuyla ShoqBox'ın hat giriş portuna bağlayın. Sunumlarınızı hayata geçirin, arkanıza yaslanın ve yüksek sesin tadını çıkarın.

        PlaysForSure* ile sadece Windows XP

        Windows Media Player 10 ve Windows XP ile uyumu sağlayan PlaysForSure sayesinde GoGear cihazınızı kolayca kullanabileceksiniz. Windows Media player kullanarak, GoGear dijital ses çalarınızdaki müziği kolayca düzenleyebilir ve PC müzik koleksiyonunuzu otomatik olarak senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, PlaysForSure logosunu gördüğünüz alışveriş sitelerinde, Internet üzerindeki en geniş alışveriş seçeneğine de sahip olursunuz ve satın aldığınız müziği GoGear çalarınızda dinleyebileceğinizi bilmenin rahatlığını yaşarsınız.

        Kendi müziğinizle ya da alarmla uyanın

        Bu ürünle birlikte en sevdiğiniz müziklerle veya alarm sesiyle uyanmanızı sağlayan, kullanımı kolay bir özellik sunulur.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Renkli arka ışık
          Beyaz
          Göstergeler
          • Pil durumu
          • DBB
          • süre
          Metin satır sayısı
          5
          Çözünürlük
          128 x 96 piksel
          Tip
          LCD

        • Ses

          Ekolayzır ayarları
          • Klasik
          • Hip Hop
          • Jazz
          • Pop
          • Rock
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000 Hz  Hz
          Sinyal/gürültü oranı
          >80 dB (kulaklık), >50dB (hoparlör)
          Ses Geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Çıkış gücü (RMS)
          2 x 2 W RMS (4 ohm, hoparlörler), 2 x3 mW RMS (16 ohm, kulaklıklar - not HP dahil değil)
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dijital

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • MP3
          • Windows Media™ Audio
          ID3 etiket desteği
          Evet
          MP3 bit hızları
          8-320 kbps ve VBR
          MP3 örnekleme hızları
          • 8  kHz
          • 11,025  kHz
          • 16  kHz
          • 22,050  kHz
          • 32  kHz
          • 44,1  kHz
          • 48  kHz
          WMA bit hızları
          5 - 192
          WMA örnekleme hızları
          8,11.025,16,22.050,32,44.1,48

        • Depolama Ortamı

          Dahili hafıza kapasitesi
          1000
          Dahili hafıza tipi
          NAND Flash
          Yığın depolama sınıfı uyumlu
          Evet
          Müzik hafızası kapasitesi, MP3
          250'ye kadar (128 kbps ve 4 dak.)
          Müzik hafızası kapasitesi, WMA
          500'e kadar (64 kbps ve 4 dak.)

        • Bağlantı

          Aux girişi
          Hat girişi, 3,5 mm
          Kablolar
          Hat girişi kablosu
          DC girişi
          5 V, D=3,0 mm
          Kulaklık
          3,5 mm
          USB
          USB 2.0

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptör / Şarj cihazı
          voltaj ayarlı, AC:100-240 V, 50-60 Hz, DC: 5 V (AY3192)
          Kablolar
          Ses hat girişi
          CD-ROM
          Cihaz Yöneticisi, Windows Media Player, kullanım kılavuzları
          Çanta
          Seyahat çantası (yumuşak)
          USB kablosu
          (AY3841)
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Basılı

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Kurşunsuz lehimli ürün
          Evet

        • Sistem Gereksinimleri

          CD-ROM sürücü
          Evet
          Sabit disk alanı
          50 MB
          PC OS
          Windows XP (SP1 ve üzeri)
          RAM hafıza
          96 MB RAM
          USB
          Boş USB portu

        • Boyutlar

          Dış karton boyutları GxDxY
          268 x 204 x 248 mm
          Ana karton miktarı
          2
          Ambalaj Derinliği
          96 mm  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          256 mm  mm
          Ambalaj Genişliği
          230 mm  mm
          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün boyutları (GxDxY)
          58 x 53 x 182 mm
          Ürün ağırlığı
          0,350 kg  kg

        • Güç

          Adaptör tipi
          voltaj ayarlı (AC: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz)
          Pil kapasitesi
          1600 mAh
          Pil Tipi
          Li-ion
          Şarj süresi
          4 saat  sa
          Dahili pille çalma süresi
          10 saate kadar
          Şarj edilebilir
          Evet

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            • 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
            • Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
            • Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 64 kbps WMA ya da 128 kbps MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.
            • PlaysForSure, Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

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