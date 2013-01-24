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Yüksek sesle yaşayın
XSL Acoustics özelliğine sahip dahili hoparlörleriyle avuç içine sığacak boyutlarda bir MP3 çalar olan ShoqBox ile güçlü sesin keyfini çıkarın. Yolda ya da arkadaşlarınızla birlikte 500 adete kadar şarkının keyfini çıkarın. Yüksek sesin tadını çıkarın! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek sesle yaşayın
XSL Acoustics özelliğine sahip dahili hoparlörleriyle avuç içine sığacak boyutlarda bir MP3 çalar olan ShoqBox ile güçlü sesin keyfini çıkarın. Yolda ya da arkadaşlarınızla birlikte 500 adete kadar şarkının keyfini çıkarın. Yüksek sesin tadını çıkarın! Tüm faydaları görün
Yüksek sesle yaşayın
XSL Acoustics özelliğine sahip dahili hoparlörleriyle avuç içine sığacak boyutlarda bir MP3 çalar olan ShoqBox ile güçlü sesin keyfini çıkarın. Yolda ya da arkadaşlarınızla birlikte 500 adete kadar şarkının keyfini çıkarın. Yüksek sesin tadını çıkarın! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek sesle yaşayın
XSL Acoustics özelliğine sahip dahili hoparlörleriyle avuç içine sığacak boyutlarda bir MP3 çalar olan ShoqBox ile güçlü sesin keyfini çıkarın. Yolda ya da arkadaşlarınızla birlikte 500 adete kadar şarkının keyfini çıkarın. Yüksek sesin tadını çıkarın! Tüm faydaları görün
ShoqBox
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
XSL Accoustics ile ShoqBox'ınızdan güçlü ses ve güçlü bas performansının tadını çıkarın. Parlak, canlı tiz sesler ve orta seviyedeki seslerle esnek ve güçlü bas birleşimi sayesinde etkileyici bir ses doğar. Titanyum koni ve Neodimyum mıknatıs gibi yüksek teknoloji ürünü maddelerin yenilikçi kullanımı, aynı boydaki geleneksel bir hoparlörün neredeyse iki katı gücünde bir ses çıkışı getirir. Hoparlör sürücüsü, küçük akustik mimarisi ve devreleri arasındaki hassas ayar sayesinde üstün bir dinamik ses oluşturur ve küçük hacimli bir kutudan optimum bas performansı sağlar.
Müzik dinleme keyfinizi artırmak için küçük hoparlörlerden dinamik ses ve güçlü bas çıkışı mı istiyorsunuz! ShoqBox'ınızda bir odayı doldurmaya yetecek kadar güçlü bas ve ses ileten küçük ancak güçlü bir çift hoparlör bulunmaktadır. Kabloyu, ses kaynağınızın hat çıkış ya da kulaklık portuyla ShoqBox'ın hat giriş portuna bağlayın. Sunumlarınızı hayata geçirin, arkanıza yaslanın ve yüksek sesin tadını çıkarın.
Windows Media Player 10 ve Windows XP ile uyumu sağlayan PlaysForSure sayesinde GoGear cihazınızı kolayca kullanabileceksiniz. Windows Media player kullanarak, GoGear dijital ses çalarınızdaki müziği kolayca düzenleyebilir ve PC müzik koleksiyonunuzu otomatik olarak senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, PlaysForSure logosunu gördüğünüz alışveriş sitelerinde, Internet üzerindeki en geniş alışveriş seçeneğine de sahip olursunuz ve satın aldığınız müziği GoGear çalarınızda dinleyebileceğinizi bilmenin rahatlığını yaşarsınız.
Bu ürünle birlikte en sevdiğiniz müziklerle veya alarm sesiyle uyanmanızı sağlayan, kullanımı kolay bir özellik sunulur.
Görüntü/Ekran
Ses
Müzik Çalma
Depolama Ortamı
Bağlantı
Aksesuarlar
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Sistem Gereksinimleri
Boyutlar
Güç