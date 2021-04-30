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    PerfectCare 8000 Series

    Buhar kazanlı ütü

    PSG8160/30
    Genel Derecelendirme / 5
    • Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü
      -{discount-value}

      PerfectCare 8000 Series Buhar kazanlı ütü

      PSG8160/30
      Genel Derecelendirme / 5

      Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü

      PerfectCare 8000 Serisi, yeni sensör teknolojimizle zahmetsiz ütüleme sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Hız modu, daha hızlı sonuçlar için buhar miktarını ütüleme hızınıza göre ayarlar. Tüm faydaları görün

      PerfectCare 8000 Series Buhar kazanlı ütü

      Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü

      PerfectCare 8000 Serisi, yeni sensör teknolojimizle zahmetsiz ütüleme sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Hız modu, daha hızlı sonuçlar için buhar miktarını ütüleme hızınıza göre ayarlar. Tüm faydaları görün

      Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü

      PerfectCare 8000 Serisi, yeni sensör teknolojimizle zahmetsiz ütüleme sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Hız modu, daha hızlı sonuçlar için buhar miktarını ütüleme hızınıza göre ayarlar. Tüm faydaları görün

      PerfectCare 8000 Series Buhar kazanlı ütü

      Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü

      PerfectCare 8000 Serisi, yeni sensör teknolojimizle zahmetsiz ütüleme sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Hız modu, daha hızlı sonuçlar için buhar miktarını ütüleme hızınıza göre ayarlar. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare 8000 Series

        PerfectCare 8000 Series

        Buhar kazanlı ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü

        Zahmetsiz ütüleme. Hızlı sonuçlar.

        • Hız modu
        • Akıllı otomatik buhar
        • Sıfır yanma riski*
        • Ultra hafif ütü
        Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlar

        Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlar

        Hız modu ile daha hızlı ütüleyin. Ütünüz ütüleme hızınıza göre ideal buhar miktarını otomatik olarak ayarlar.

        Otomatik buhar ile zahmetsiz biçimde ütüleyin

        Otomatik buhar ile zahmetsiz biçimde ütüleyin

        Otomatik buhar vermek için ütüyü hareket ettirdiğinizde bunu algılayan yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde, giysilerinizi minimum çabayla hızlı bir şekilde ütüleyin

        Kolay dikey kullanım için güncellenmiş hareket sensörü

        Kolay dikey kullanım için güncellenmiş hareket sensörü

        Her yöndeki hareketlerinizi tanıyan yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde sunduğumuz zahmetsiz deneyimle askıdaki giysiler, perdeler ve çarşaflar otomatik olarak ütülenir.

        Kırışık giderme için ultra güçlü buhar

        Kırışık giderme için ultra güçlü buhar

        En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.

        OptimalTEMP teknolojisi, sıfır yanma riski

        OptimalTEMP teknolojisi, sıfır yanma riski

        OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.

        Kolay dikey buhar püskürtme için ultra hafif ütü

        Kolay dikey buhar püskürtme için ultra hafif ütü

        Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır. Kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır. Yalnızca 800 g'lık minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtmeyi kolaylaştırır.

        Üstün kayma performansı için SteamGlide Elite taban

        Üstün kayma performansı için SteamGlide Elite taban

        SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık açısından en iyi tabanımızdır. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, zahmetsiz biçimde kayarak en hızlı sonuçları elde etmenizi sağlar.

        Kolay doldurma için 1,8 L çıkarılabilir su haznesi

        Kolay doldurma için 1,8 L çıkarılabilir su haznesi

        1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım imkanı sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.

        Ütünüzün ömrünü uzatması için kolay kireç giderme teknolojisi

        Ütünüzün ömrünü uzatması için kolay kireç giderme teknolojisi

        Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sağlar. Özel Kolay Kireç Giderme teknolojimiz kireci sürekli olarak toplar, boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığı ve sesli sinyal aracılığıyla sizi bilgilendirir. Tıpayı çıkardığınızda su ve kireç parçacıkları boşalır.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Enerji tasarrufu ve içinizin rahat etmesi için otomatik kapanma.

        Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

        Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

        Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Hortum uzunluğu
          1,8 m
          Aksesuarlar
          Kaliteli Eldiven
          Hortum saklama
          Bölme
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8 m
          Güç kablosu saklama
          Bölme
          Garanti
          2 yıllık dünya çapında garanti
          Enerji tasarrufu
          %22

        • Kullanımı kolay

          Isınma süresi
          2  dk
          Su haznesi kapasitesi
          1800  ml
          Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          Var
          Çıkarılabilir su haznesi
          Var
          Düşük su seviyesi uyarısı
          Var
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Var
          Musluk suyu kullanılabilir
          Var
          Taban
          SteamGlide Elite

        • Teknoloji

          OptimalTEMP teknolojisi
          Var
          Sessiz buhar teknolojisi
          Var
          Sessiz teknoloji
          Var
          Akıllı Otomatik Buhar teknolojisi
          2. nesil

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Basınç
          Maks. 8,5 bar
          Güç
          Maksimum 2700  W
          Şok buhar
          En fazla 700  g
          Sürekli buhar
          En fazla 170  g/dk
          Gerilim
          220-240  volt

        • Kireç giderme

          Kireç önleme ve temizleme
          Easy De-Calc Plus
          Calc Clean hatırlatıcısı
          Işık ve Ses

        • Boyut ve ağırlık

          Ütü ağırlığı
          0,85  kg
          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          56,7 x 35 x 32,7  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          47,5 x 28,8 x 22,9  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          7,4  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          4,9  kg

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            • Ütülenebilir tüm kumaşlarda
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