Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
PerfectCare 6000 Serisi, en iyi buhar performansını sunmak için tasarlanmıştır ve tamamen yenilenmiş, kompakt bir tasarıma sahiptir. Depolama alanınızdan ödün vermeden daha hızlı ütüleme deneyiminin keyfini çıkarın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski*. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
PerfectCare 6000 Serisi, en iyi buhar performansını sunmak için tasarlanmıştır ve tamamen yenilenmiş, kompakt bir tasarıma sahiptir. Depolama alanınızdan ödün vermeden daha hızlı ütüleme deneyiminin keyfini çıkarın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski*. Tüm faydaları görün
Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
PerfectCare 6000 Serisi, en iyi buhar performansını sunmak için tasarlanmıştır ve tamamen yenilenmiş, kompakt bir tasarıma sahiptir. Depolama alanınızdan ödün vermeden daha hızlı ütüleme deneyiminin keyfini çıkarın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski*. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
PerfectCare 6000 Serisi, en iyi buhar performansını sunmak için tasarlanmıştır ve tamamen yenilenmiş, kompakt bir tasarıma sahiptir. Depolama alanınızdan ödün vermeden daha hızlı ütüleme deneyiminin keyfini çıkarın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski*. Tüm faydaları görün
Buhar Kazanlı Ütü
Toplam:
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ideal tek bir sıcaklıkla mükemmel sonuçlara ulaşın. Bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında ütülenebilir hiçbir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.
Üstün SteamGlide Plus tabanımız, her kumaş üzerinde rahatça kayma performansı sunar. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, en hızlı sonuçlar için her kumaş üzerinde zahmetsiz biçimde kayar.
En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.
Dahili kireç temizleme sistemimiz Akıllı Kireç Temizleme sistemi ile buhar kazanlı ütünüzün bakımını yapmak çok kolaydır. Kireç temizleme zamanı geldiğinde sizi uyarır ve kireç temizleme işlemini kolay ve güvenli hale getirmek için bir hazne içerir. Yeniden kullanılabildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar ve ek kartuş satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Enerji tasarrufu ve içinizin rahat etmesi için otomatik kapanma
1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 1,5 saate kadar sürekli kullanım imkanı sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca dolum yapabilirsiniz.
Kompakt boyutu sayesinde hafiftir ve kıyafetlerinizi ütülerken kolayca tutulabilir. Hatta ütü masanıza bile sığar. Küçük boyutu güç konusunda sizi yanıltmasın. Özel ProVelocity teknolojimiz sayesinde hafif ve şimdiye kadarki en kompakt tasarıma sahip güçlü buhar kazanlı ütüleri ürettik.
Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.
Kireç yönetimi
Aksesuarlar
Ağırlık ve boyutlar
Genel özellikler
Kolay kullanım
Garanti
Kırışıklık giderme
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Çevre dostu
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