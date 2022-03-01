Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
PerfectCare 6000 Serisi, en iyi buhar performansını sunmak için tasarlanmıştır ve tamamen yenilenmiş, kompakt bir tasarıma sahiptir. Depolama alanınızdan ödün vermeden daha hızlı ütüleme deneyiminin keyfini çıkarın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski*. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
PerfectCare 6000 Serisi, en iyi buhar performansını sunmak için tasarlanmıştır ve tamamen yenilenmiş, kompakt bir tasarıma sahiptir. Depolama alanınızdan ödün vermeden daha hızlı ütüleme deneyiminin keyfini çıkarın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski*. Tüm faydaları görün
Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
PerfectCare 6000 Serisi, en iyi buhar performansını sunmak için tasarlanmıştır ve tamamen yenilenmiş, kompakt bir tasarıma sahiptir. Depolama alanınızdan ödün vermeden daha hızlı ütüleme deneyiminin keyfini çıkarın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski*. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.
PerfectCare 6000 Serisi, en iyi buhar performansını sunmak için tasarlanmıştır ve tamamen yenilenmiş, kompakt bir tasarıma sahiptir. Depolama alanınızdan ödün vermeden daha hızlı ütüleme deneyiminin keyfini çıkarın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski*. Tüm faydaları görün
Buhar Kazanlı Ütü
Toplam:
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ideal tek bir sıcaklıkla mükemmel sonuçlara ulaşın. Bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında ütülenebilir hiçbir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.
En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.
Dahili kireç temizleme sistemimiz Akıllı Kireç Temizleme sistemi ile buhar kazanlı ütünüzün bakımını yapmak çok kolaydır. Kireç temizleme zamanı geldiğinde sizi uyarır ve kireç temizleme işlemini kolay ve güvenli hale getirmek için bir hazne içerir. Yeniden kullanılabildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar ve ek kartuş satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Kompakt boyutu sayesinde hafiftir ve kıyafetlerinizi ütülerken kolayca tutulabilir. Hatta ütü masanıza bile sığar. Küçük boyutu güç konusunda sizi yanıltmasın. Özel ProVelocity teknolojimiz sayesinde hafif ve şimdiye kadarki en kompakt tasarıma sahip güçlü buhar kazanlı ütüleri ürettik.
1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 1,5 saate kadar sürekli kullanım imkanı sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca dolum yapabilirsiniz.
Enerji tasarrufu ve içinizin rahat etmesi için otomatik kapanma.
Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.
Genel özellikler
Kullanımı kolay
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Kireç giderme
Boyut ve ağırlık
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.