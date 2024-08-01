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3000 Serisi
Buhar kazanlı ütü
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Maksimum 6 bar pompa basıncı
120 g/dk sürekli buhar
350 g şok buhar
350 g şok buhar ile hızlı ütüleme
Tüm giysilerinizi daha çabuk ve etkili bir şekilde ütüleyip işi hızlıca bitirin.
Dayanıklı ve kolay kayan seramik taban
Özel seramik tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.
120 g/dk sürekli buhar ile kırışıklıkları hızlıca giderir
Güçlü ve sürekli buhar, her türlü kumaştaki kırışıklıkları kolayca giderir.
Kolayca saklanabilen hafif ve kompakt tasarım
Hafif yapısı ve kompakt boyutu sayesinde giysilerinizi ütülerken kolayca tutabilirsiniz.
1,4 L çıkarılabilir su haznesi
1,4 litrelik şeffaf hazne, Eco Modunda 1 saate kadar sürekli kullanım sağlar. Ne kadar su kaldığını rahatça görün ve geniş doldurma ağzı sayesinde istediğiniz zaman haznenin altından kolayca su doldurun.
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