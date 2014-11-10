Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif taşınabilir projektör günlük iş hayatınızın mükemmel bir yardımcısıdır. Herhangi bir dizüstü bilgisayara veya tablet/akıllı telefon gibi mobil cihazlara USB veya HDMI aracılığıyla kolaylıkla bağlanabilir. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif taşınabilir projektör günlük iş hayatınızın mükemmel bir yardımcısıdır. Herhangi bir dizüstü bilgisayara veya tablet/akıllı telefon gibi mobil cihazlara USB veya HDMI aracılığıyla kolaylıkla bağlanabilir. Tüm faydaları görün
Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif taşınabilir projektör günlük iş hayatınızın mükemmel bir yardımcısıdır. Herhangi bir dizüstü bilgisayara veya tablet/akıllı telefon gibi mobil cihazlara USB veya HDMI aracılığıyla kolaylıkla bağlanabilir. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif taşınabilir projektör günlük iş hayatınızın mükemmel bir yardımcısıdır. Herhangi bir dizüstü bilgisayara veya tablet/akıllı telefon gibi mobil cihazlara USB veya HDMI aracılığıyla kolaylıkla bağlanabilir. Tüm faydaları görün
Cep projektörü
Toplam:
PicoPix, kompakt dahili şarj edilebilir pili sayesinde uzun süre kullanılabilir. Pil bir kez şarj edildiğinde 2 saat boyunca kesintisiz olarak video, fotoğraf ve müzik içeriği oynatılabilir. Bu kullanışlı özelliğiyle PicoPix cebinizdeki mükemmel yardımcıdır.
Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraflar ve videolar en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix mobil projektör, kullandığı yüksek kaliteli LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve muhteşem bir kontrastla yansıtır.
Entegre MP4 Medya oynatıcı, tüm yaygın video ve ses formatlarını destekler. Böylece PicoPix cep projektörü bağımsız bir cihaz gibi çalışır. Office dosyası görüntüleyici ayrıca tüm yaygın Office ve pdf dosyalarını paylaşmanızı sağlar.
Yalnızca 270 gram ağırlığı ve ince tasarımıyla PicoPix cep projektörünüz iş ve özel kullanımınız için mükemmel hafiflikteki yardımcınız olacak.
PicoPix cep projektöründe farklı aygıtlar için çok sayıda bağlantı seçeneği bulunur. USB, HDMI, VGA, Komponent, Kompozit, SD/SDHC yuvası ve 3,5 mm Ses çıkışı ile sınırsız eğlencenin keyfini çıkarabilirsiniz.
AB ve İngiltere için güç adaptörü, HDMI ve USB kablosu, araç şarj cihazı, tripod ve iş çantası dahil
Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli SmartEngine LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve olağanüstü kontrastla yansıtır.
Teknoloji/ optik
Desteklenen video standartları
Ses
Bağlantı
Yerleşik ortam oynatıcı
Güç Kaynağı
Boyutlar
Ağırlık
Sıcaklık aralığı
Bağıl nem
Standart paket içeriği
Aksesuarlar
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