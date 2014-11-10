Hayatınızın projektörü

Bu küçük ve hafif taşınabilir projektör günlük iş hayatınızın mükemmel bir yardımcısıdır. Herhangi bir dizüstü bilgisayara veya tablet/akıllı telefon gibi mobil cihazlara USB veya HDMI aracılığıyla kolaylıkla bağlanabilir. Tüm faydaları görün