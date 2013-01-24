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    PicoPix

    TV istasyonu DVB-T

    PPA7301/EU
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü
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      PicoPix TV istasyonu DVB-T

      PPA7301/EU
      Genel Derecelendirme / 5

      Hayatınızın projektörü

      PicoPix'inizi PicoPix TV İstasyonu'na bağlayın ve ücretsiz yayın yapan dijital TV Kanallarının keyfini büyük ekranda çıkarın. PicoPix TV İstasyonu, sahip olduğu 2x2 Watt stereo hoparlörlerle gelişmiş ses, yerleşik pille ise 2 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      PicoPix TV istasyonu DVB-T

      Hayatınızın projektörü

      PicoPix'inizi PicoPix TV İstasyonu'na bağlayın ve ücretsiz yayın yapan dijital TV Kanallarının keyfini büyük ekranda çıkarın. PicoPix TV İstasyonu, sahip olduğu 2x2 Watt stereo hoparlörlerle gelişmiş ses, yerleşik pille ise 2 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün

      Hayatınızın projektörü

      PicoPix'inizi PicoPix TV İstasyonu'na bağlayın ve ücretsiz yayın yapan dijital TV Kanallarının keyfini büyük ekranda çıkarın. PicoPix TV İstasyonu, sahip olduğu 2x2 Watt stereo hoparlörlerle gelişmiş ses, yerleşik pille ise 2 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      PicoPix TV istasyonu DVB-T

      Hayatınızın projektörü

      PicoPix'inizi PicoPix TV İstasyonu'na bağlayın ve ücretsiz yayın yapan dijital TV Kanallarının keyfini büyük ekranda çıkarın. PicoPix TV İstasyonu, sahip olduğu 2x2 Watt stereo hoparlörlerle gelişmiş ses, yerleşik pille ise 2 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün

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        PicoPix

        PicoPix

        TV istasyonu DVB-T

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hayatınızın projektörü

        • Sound ile

        Üstün Kaliteli dahili Stereo Hoparlörle mükemmel ses

        Video izlerken ve müzik dinlerken tüm sesleri en iyi şekilde duyun. 2x2 Watt gücündeki üstün kaliteli dahili hoparlörler hem güzel bir ses deneyimi yaşatır hem de ayarlanabilir ses seviyesinin kolaylığını sunar.

        Ek pille 3 saate kadar ekstra projeksiyon

        PicoPix Ses istasyonu daha uzun süre çalışmasını sağlayan kompakt, dahili bir şarj edilebilir pile sahiptir. Tek şarjla 3 saate kadar ekstra film, fotoğraf ve müzik keyfi yaşayabilirsiniz. PicoPix Ses istasyonu bu özelliğiyle cep projektörünüz için ideal aksesuardır.

        Yayına hazır dijital TV'nin keyfini her yerde çıkarın

        PicoPix 3610 ile kişisel TV'niz her zaman yanınızda olacak. Anteni bağlayın ve yayına hazır dijital TV'nin keyfini parkta, sahilde veya bulunduğunuz her yerde, gerçekten büyük bir ekranda çıkarın

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Dahili stereo hoparlör
          2x2 Watt

        • Bağlantı

          DC Girişi
          DC jakı

        • Güç Kaynağı

          Güç adaptörü
          AB ve İngiltere için 110-240 V AC, 50-60 Hz, 12 V@2 A
          Dahili pil
          7,4 V @ 3600 mAh
          Pil ömrü
          3 hours
          LED göstergesi
          pil şarjı

        • Boyutlar

          ambalajlı (GxDxY)
          190 x 190 x 48 mm
          ambalajsız (GxDxY)
          105 x 105 x 32 mm

        • Ağırlık

          Ambalajlı
          550 g
          Ambalajsız
          270 g

        • Sıcaklık aralığı

          Çalışma
          5-36°C
          Ambalajda saklama
          -25-60°C
          Ambalajsız depolama
          0-45°C

        • Bağıl nem

          Çalışma
          %15-85 BN
          Ambalajda saklama
          %5-93 BN
          Ambalajsız depolama
          %15-85 BN

        • Standart paket içeriği

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          evet
          Garanti kartı
          evet
          Harici Anten için Adaptör
          evet
          PPA7301
          evet

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