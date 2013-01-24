Üstün Kaliteli dahili Stereo Hoparlörle mükemmel ses

Video izlerken ve müzik dinlerken tüm sesleri en iyi şekilde duyun. 2x2 Watt gücündeki üstün kaliteli dahili hoparlörler hem güzel bir ses deneyimi yaşatır hem de ayarlanabilir ses seviyesinin kolaylığını sunar.