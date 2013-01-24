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Hayatınızın projektörü
PicoPix'inizi PicoPix TV İstasyonu'na bağlayın ve ücretsiz yayın yapan dijital TV Kanallarının keyfini büyük ekranda çıkarın. PicoPix TV İstasyonu, sahip olduğu 2x2 Watt stereo hoparlörlerle gelişmiş ses, yerleşik pille ise 2 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
PicoPix'inizi PicoPix TV İstasyonu'na bağlayın ve ücretsiz yayın yapan dijital TV Kanallarının keyfini büyük ekranda çıkarın. PicoPix TV İstasyonu, sahip olduğu 2x2 Watt stereo hoparlörlerle gelişmiş ses, yerleşik pille ise 2 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün
Hayatınızın projektörü
PicoPix'inizi PicoPix TV İstasyonu'na bağlayın ve ücretsiz yayın yapan dijital TV Kanallarının keyfini büyük ekranda çıkarın. PicoPix TV İstasyonu, sahip olduğu 2x2 Watt stereo hoparlörlerle gelişmiş ses, yerleşik pille ise 2 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
PicoPix'inizi PicoPix TV İstasyonu'na bağlayın ve ücretsiz yayın yapan dijital TV Kanallarının keyfini büyük ekranda çıkarın. PicoPix TV İstasyonu, sahip olduğu 2x2 Watt stereo hoparlörlerle gelişmiş ses, yerleşik pille ise 2 saate kadar oynatma süresi sağlar. Tüm faydaları görün
TV istasyonu DVB-T
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Video izlerken ve müzik dinlerken tüm sesleri en iyi şekilde duyun. 2x2 Watt gücündeki üstün kaliteli dahili hoparlörler hem güzel bir ses deneyimi yaşatır hem de ayarlanabilir ses seviyesinin kolaylığını sunar.
PicoPix Ses istasyonu daha uzun süre çalışmasını sağlayan kompakt, dahili bir şarj edilebilir pile sahiptir. Tek şarjla 3 saate kadar ekstra film, fotoğraf ve müzik keyfi yaşayabilirsiniz. PicoPix Ses istasyonu bu özelliğiyle cep projektörünüz için ideal aksesuardır.
PicoPix 3610 ile kişisel TV'niz her zaman yanınızda olacak. Anteni bağlayın ve yayına hazır dijital TV'nin keyfini parkta, sahilde veya bulunduğunuz her yerde, gerçekten büyük bir ekranda çıkarın
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