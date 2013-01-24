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    Portatif DVD Oynatıcı

    PET1031/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dönebilen ekran, esnek görünüm Dönebilen ekran, esnek görünüm Dönebilen ekran, esnek görünüm
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      Portatif DVD Oynatıcı

      PET1031/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Dönebilen ekran, esnek görünüm

      10,2” LCD ekran ve 180 derece dönebilen ekranıyla Philips PET1031 Portatif DVD Oynatıcıda film izlemenin keyfine varın. Ayrıca, SD kart yuvası ve USB2.0 konektörüyle en sevdiğiniz video deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Seyahat çantası, ürünle birlikte verilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      Dönebilen ekran, esnek görünüm

      10,2” LCD ekran ve 180 derece dönebilen ekranıyla Philips PET1031 Portatif DVD Oynatıcıda film izlemenin keyfine varın. Ayrıca, SD kart yuvası ve USB2.0 konektörüyle en sevdiğiniz video deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Seyahat çantası, ürünle birlikte verilir. Tüm faydaları görün

      Dönebilen ekran, esnek görünüm

      10,2” LCD ekran ve 180 derece dönebilen ekranıyla Philips PET1031 Portatif DVD Oynatıcıda film izlemenin keyfine varın. Ayrıca, SD kart yuvası ve USB2.0 konektörüyle en sevdiğiniz video deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Seyahat çantası, ürünle birlikte verilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      Dönebilen ekran, esnek görünüm

      10,2” LCD ekran ve 180 derece dönebilen ekranıyla Philips PET1031 Portatif DVD Oynatıcıda film izlemenin keyfine varın. Ayrıca, SD kart yuvası ve USB2.0 konektörüyle en sevdiğiniz video deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Seyahat çantası, ürünle birlikte verilir. Tüm faydaları görün

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        Portatif DVD Oynatıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Dönebilen ekran, esnek görünüm

        5 saate kadar oynatma süresi

        • 25,9cm (10,2") geniş ekran LCD
        DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde oynatılabilir.

        DivX ortam dosyalarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra

        DivX ortam dosyalarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra

        DivX Ultra, DivX oynatımını bütünleşik altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

        MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

        MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

        Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.

        Mükemmel görüntü için yüksek çözünürlüklü 10,2 inç TFT LCD ekran

        Mükemmel görüntü için yüksek çözünürlüklü 10,2 inç TFT LCD ekran

        Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.

        16:9 geniş ekran formatında film keyfini çıkarın

        16:9 geniş ekran formatında film keyfini çıkarın

        Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.

        Gelişmiş izleme esnekliği için 180 derece dönebilen ekran

        Gelişmiş izleme esnekliği için 180 derece dönebilen ekran

        180? dönebilen ekran sayesinde film izlemek ve fotoğraflara bakmak için en iyi görüntü açısına sahip olursunuz. Parlamayı önlemek ve olabilecek en iyi açıyı bulmak için ekranı döndürün ya da yukarı veya aşağı doğru ayarlayın.

        USB 2.0 konektör ve SD hafıza kartı yuvası

        USB 2.0 konektör ve SD hafıza kartı yuvası

        USB 2.0 ile fotoğraf, video ve MP3 müzik dosyalarını aktarmak için daha fazla kapasiteye erişmenin rahatlığını yaşayın ve yüksek hızın keyfini çıkarın. SD kart yuvasına bir SD kart takarak fotoğrafları, videoları ve MP3 müzik dosyalarınızı Philips oynatıcınızda saklamak için daha fazla kapasite elde edebilirsiniz.

        Seyahat çantası dahildir

        Seyahat çantası dahildir

        Seyahat çantası yolda tam koruma sağlar.

        İdeal ekran kalitesi için Zero Bright Dot™ özelliğine sahip ekran

        LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in portatif DVD Oynatıcılarda uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan portatif DVD Oynatıcıları tercih edin.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran tipi
          LCD TFT
          LCD panel tipi
          Parlama önleyici polarize yüzey
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          10,2  inç
          Çözünürlük
          800(g)x480(y)x3(RGB)
          Parlaklık
          200  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          250:1
          Etkin izleme alanı
          222,0x133,2mm
          Piksel aralığı
          0,1905(G)×0,1905(Y) mm
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms

        • Ses

          Çıkış Gücü
          250mW RMS(dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          10mW RMS(kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(hat çıkışı), >76dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          • SVCD
          • Video CD
          • CD
          • CD-R/CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA
          • Picture CD
          Disk Çalma Modları
          • OSD
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • Tekrarlama
          • Rasgele Çalma
          • Yavaş Geri
          • Yavaş ileri sarım
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • NTSC
          • PAL
          Sıkıştırma formatları
          • Divx
          • MPEG4

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          • WMA
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • MP3-CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • WMA-CD
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps
          WMA bit hızları
          32 - 192 kbps

        • Bağlanabilirlik

          DC girişi
          9~12 V
          AV çıkışı
          Kompozit (CVBS) x1
          Kulaklık jakı
          2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık
          SD/MMC kart yuvası
          SD kart yuvası
          USB
          Evet
          Diğer bağlantılar
          • Titreşimli Komponent Video çıkışı
          • S-Video çıkışı

        • Kullanılabilirlik

          Darbeye dayanıklı
          Evet
          Pil şarj göstergesi
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          9~12V; 110-240v, 50/60Hz DC-giriş
          Araç seti
          araç adaptörü, 12vDC
          Uzaktan kumanda
          AY5507 ince uzaktan kumanda
          Kablolar
          A/V kablosu x1, S-video kablosu x1, Komponent kablo x1
          Kullanım Kılavuzu
          16 dilde
          Birlikte verilen aksesuarlar
          • S-Video kablosu
          • Komponent Video kablosu
          • Seyahat çantası

        • Güç

          Pil ömrü
          5 saate kadar
          Pil Tipi
          Dahili pil

        • Boyutlar

          Ana karton genişliği
          355  mm
          Ana karton derinliği
          460  mm
          Ana karton yüksekliği
          308  mm
          Ana karton miktarı
          3
          Ana karton ağırlığı
          9,0  kg
          Ambalaj türü
          D-box
          Ambalaj Genişliği
          336  mm
          Ambalaj Derinliği
          145  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          282  mm
          Ürün genişliği
          270  mm
          Ürün derinliği
          188  mm
          Ürün yüksekliği
          32  mm
          Ürün ağırlığı
          1,3  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Seyahat çantası
        • Araç seti
        • Adaptör
        • Uzaktan kumanda
        • Video kablosu
        • S-Video kablosu

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