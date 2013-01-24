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Dönebilen ekran, esnek görünüm
10,2” LCD ekran ve 180 derece dönebilen ekranıyla Philips PET1031 Portatif DVD Oynatıcıda film izlemenin keyfine varın. Ayrıca, SD kart yuvası ve USB2.0 konektörüyle en sevdiğiniz video deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Seyahat çantası, ürünle birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dönebilen ekran, esnek görünüm
10,2” LCD ekran ve 180 derece dönebilen ekranıyla Philips PET1031 Portatif DVD Oynatıcıda film izlemenin keyfine varın. Ayrıca, SD kart yuvası ve USB2.0 konektörüyle en sevdiğiniz video deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Seyahat çantası, ürünle birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Dönebilen ekran, esnek görünüm
10,2” LCD ekran ve 180 derece dönebilen ekranıyla Philips PET1031 Portatif DVD Oynatıcıda film izlemenin keyfine varın. Ayrıca, SD kart yuvası ve USB2.0 konektörüyle en sevdiğiniz video deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Seyahat çantası, ürünle birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dönebilen ekran, esnek görünüm
10,2” LCD ekran ve 180 derece dönebilen ekranıyla Philips PET1031 Portatif DVD Oynatıcıda film izlemenin keyfine varın. Ayrıca, SD kart yuvası ve USB2.0 konektörüyle en sevdiğiniz video deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Seyahat çantası, ürünle birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Portatif DVD Oynatıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde oynatılabilir.
DivX Ultra, DivX oynatımını bütünleşik altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.
Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.
Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.
Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.
Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.
Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.
180? dönebilen ekran sayesinde film izlemek ve fotoğraflara bakmak için en iyi görüntü açısına sahip olursunuz. Parlamayı önlemek ve olabilecek en iyi açıyı bulmak için ekranı döndürün ya da yukarı veya aşağı doğru ayarlayın.
USB 2.0 ile fotoğraf, video ve MP3 müzik dosyalarını aktarmak için daha fazla kapasiteye erişmenin rahatlığını yaşayın ve yüksek hızın keyfini çıkarın. SD kart yuvasına bir SD kart takarak fotoğrafları, videoları ve MP3 müzik dosyalarınızı Philips oynatıcınızda saklamak için daha fazla kapasite elde edebilirsiniz.
Seyahat çantası yolda tam koruma sağlar.
LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in portatif DVD Oynatıcılarda uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan portatif DVD Oynatıcıları tercih edin.
Görüntü/Ekran
Ses
Video Oynatma
Müzik Çalma
Bağlanabilirlik
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar