2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
NP2900/12
Müziği serbest bırakın
Philips Streamium NP2900 ağ müzik çaları ve dahili hoparlörleri bilgisayarınızdaki müziklere ve Internet radyosuna kablosuz erişim sağlar; üstelik bunu yaparken etkileyici LivingSound ve üstün FullSound teknolojilerini kullanır.
Ücretsiz İnternet radyosu
Tam renkli ekran
Streamium binlerce ücretsiz İnternet radyo istasyonuyla birlikte gelir. Artık dünyanın her yerinden her tür müziği dinleyebilirsiniz. Streamium'u İnternet'e bağlayın ve PC'nizi açmadan, en sevdiğiniz İnternet programlarını ses sisteminizden dinleyin.
Kolay ve sezgisel GoGear kullanıcı arayüzü gelişmiş bir gezinme teknolojisi ile çalıştırılmaktadır. Hızlı ve sorunsuz gezinme sağlamasının yanı sıra kolayca öğrenilebilen keyifli bir multimedya deneyimi sunar. Müzik dosyalarının içinde bulunan albüm kapağı çalışmasını görüntüleyen Albüm Kapağı gibi akıllı özellikler, müziğin tadını çıkarırken CD ya da LP kapağını gördüğünüz eski güzel günlerde olduğu gibi daha zengin bir deneyim sağlar.
Uzaktan kumandadaki Alfanümerik arama fonksiyonu ile istediğiniz sanatçıyı, şarkıyı veya albümü kolayca bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken uzaktan kumanda üzerindeki 'Search' (Arama) tuşuna basmak ve istediğiniz parça, sanatçı ya da albüm adının ilk birkaç harfini veya rakamını yazmak. Yaptığınız girişe en uygun sonuçlar hemen karşınıza çıkacak. Tüm koleksiyonunuzda veya çalma listenizde satır satır gezip zaman kaybetmeye artık son.
Ödüller
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
oltan
17/12/2015
Türkiye
Usb bağlantısı?
Günlerdir böyle bir ürün bulmak için arştırma yapıyorum ancak usb bağlantısı yok:((( bir usb bağlantısı olsa idi arşivdeki mp3 ler için çok iyi olurdu...Tadından yenmezdi....:(((
Bu değerlendirme Streamium NP2900 Ağ Müzik Çalar için yapılmıştır
Bu değerlendirme Streamium NP2900 Ağ Müzik Çalar için yapılmıştır
Bazı özelliklerin desteklenmesi için geniş bant Internet gereklidir
Bazı hizmetler tüm bölgelerde verilmemektedir