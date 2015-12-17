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Üretimden kaldırıldı

StreamiumAğ Müzik Çalar

NP2900/12

3

| (1) Değerlendirme

1 ödül

Müziği serbest bırakın

Philips Streamium NP2900 ağ müzik çaları ve dahili hoparlörleri bilgisayarınızdaki müziklere ve Internet radyosuna kablosuz erişim sağlar; üstelik bunu yaparken etkileyici LivingSound ve üstün FullSound teknolojilerini kullanır.

Tüm avantajları görüntüleyin

PC ve İnternet'ten müzik keyfine varın - kablosuz

Müziği serbest bırakın

  • Ücretsiz İnternet radyosu

  • Tam renkli ekran

Binlerce ücretsiz İnternet Radyo İstasyonu

Binlerce ücretsiz İnternet Radyo İstasyonu

Streamium binlerce ücretsiz İnternet radyo istasyonuyla birlikte gelir. Artık dünyanın her yerinden her tür müziği dinleyebilirsiniz. Streamium'u İnternet'e bağlayın ve PC'nizi açmadan, en sevdiğiniz İnternet programlarını ses sisteminizden dinleyin.

Albüm kapağı görüntülemeli kolay ve sezgisel kullanıcı arayüzü

Albüm kapağı görüntülemeli kolay ve sezgisel kullanıcı arayüzü

Kolay ve sezgisel GoGear kullanıcı arayüzü gelişmiş bir gezinme teknolojisi ile çalıştırılmaktadır. Hızlı ve sorunsuz gezinme sağlamasının yanı sıra kolayca öğrenilebilen keyifli bir multimedya deneyimi sunar. Müzik dosyalarının içinde bulunan albüm kapağı çalışmasını görüntüleyen Albüm Kapağı gibi akıllı özellikler, müziğin tadını çıkarırken CD ya da LP kapağını gördüğünüz eski güzel günlerde olduğu gibi daha zengin bir deneyim sağlar.

Alfanümerik arama ile hızlı erişim

Alfanümerik arama ile hızlı erişim

Uzaktan kumandadaki Alfanümerik arama fonksiyonu ile istediğiniz sanatçıyı, şarkıyı veya albümü kolayca bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken uzaktan kumanda üzerindeki 'Search' (Arama) tuşuna basmak ve istediğiniz parça, sanatçı ya da albüm adının ilk birkaç harfini veya rakamını yazmak. Yaptığınız girişe en uygun sonuçlar hemen karşınıza çıkacak. Tüm koleksiyonunuzda veya çalma listenizde satır satır gezip zaman kaybetmeye artık son.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • AWARD-7246485 görseli

Yorumlar

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3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
2
1

17/12/2015

Türkiye

Türkiye

Usb bağlantısı?

Günlerdir böyle bir ürün bulmak için arştırma yapıyorum ancak usb bağlantısı yok:((( bir usb bağlantısı olsa idi arşivdeki mp3 ler için çok iyi olurdu...Tadından yenmezdi....:(((

Bu değerlendirme Streamium NP2900 Ağ Müzik Çalar için yapılmıştır

Bu değerlendirme Streamium NP2900 Ağ Müzik Çalar için yapılmıştır

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