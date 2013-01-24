Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Gürültü Önleyici Kulaklık

    NC1/00
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin
      -{discount-value}

      Gürültü Önleyici Kulaklık

      NC1/00
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin

      Fidelio NC1 ile üstün kaliteli gürültü önleme özelliğinin keyfine varın. Gürültünün elendiği, ses kaybının meydana gelmediği yüksek kaliteli ses elde edersiniz. Kompakt bir şekilde katlanması ve uzun süreli kullanım rahatlığı, kulaklığın uzun ve kısa mesafelerde vazgeçilmeziniz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Gürültü Önleyici Kulaklık

      Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin

      Fidelio NC1 ile üstün kaliteli gürültü önleme özelliğinin keyfine varın. Gürültünün elendiği, ses kaybının meydana gelmediği yüksek kaliteli ses elde edersiniz. Kompakt bir şekilde katlanması ve uzun süreli kullanım rahatlığı, kulaklığın uzun ve kısa mesafelerde vazgeçilmeziniz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin

      Fidelio NC1 ile üstün kaliteli gürültü önleme özelliğinin keyfine varın. Gürültünün elendiği, ses kaybının meydana gelmediği yüksek kaliteli ses elde edersiniz. Kompakt bir şekilde katlanması ve uzun süreli kullanım rahatlığı, kulaklığın uzun ve kısa mesafelerde vazgeçilmeziniz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Gürültü Önleyici Kulaklık

      Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin

      Fidelio NC1 ile üstün kaliteli gürültü önleme özelliğinin keyfine varın. Gürültünün elendiği, ses kaybının meydana gelmediği yüksek kaliteli ses elde edersiniz. Kompakt bir şekilde katlanması ve uzun süreli kullanım rahatlığı, kulaklığın uzun ve kısa mesafelerde vazgeçilmeziniz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör guerueltue-oenleyici-kulaklik

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Gürültü Önleyici Kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin

        • Yüksek çözünürlüklü ses
        • Kulak üstü
        • Hafızalı köpükten lüks yastıklar
        • Kompakt katlama
        Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir

        Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir

        Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Fidelio kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar. İster Yüksek Çözünürlüklü koleksiyonunuzu dinliyor olun ister daha geleneksel bir müzik kaynağını tercih ediyor olun, Fidelio kulaklıkların genişletilmiş kusursuz yüksek frekans aralığı müzik keyfinizi bir adım öteye taşır.

        Üstün gürültü önleme için hibrit teknoloji

        Üstün gürültü önleme için hibrit teknoloji

        Fidelio NC-1, önden ve arkadan beslemeli aktif gürültü önleme (ANC) çözümü kullanır. Bu, gelişmiş işleme için gürültüyü yakalamak üzere kulak modüllerinin içine ve dışına yerleştirilen 4 mikrofon anlamına gelir. Önden beslemeli ANC (mikrofon kulak modülünün dışındadır) daha geniş bir frekans bant genişliğini kapsarken, arkadan beslemeli ANC (mikrofon kulak modülünün içindedir) güçlendirilmiş bir gürültü engelleme sunar. Bu kombinasyon, geniş frekans aralığında gürültü engelleme ve her türlü ortamda en iyi müzik keyfi için daha derin bir kapsam sunar.

        Yüksek kaliteli ses için optimize edilmiş 40 mm neodimyum sürücüler

        Yüksek kaliteli ses için optimize edilmiş 40 mm neodimyum sürücüler

        Her hoparlör sürücüsü, eşleştirilmeden önce özenle elle seçilir, ayarlanır ve test edilir; böylece en dengeli ve doğal sesler elde edilir. 40 mm sürücüler, yüksek güçlü neodimyum mıknatıslar kullanarak geniş bir dinamik aralıkta gerçek yüksek çözünürlüklü ses üretir ve en küçük ayrıntıların duyulmasını mümkün kılar.

        Tutarlı, yüksek kaliteli ses için özel olarak tasarlandı

        Tutarlı, yüksek kaliteli ses için özel olarak tasarlandı

        Fidelio NC-1'in gürültü önleme özelliği optimum ses performansı göz önünde bulundurularak özel olarak ayarlanmıştır. Gürültü önleyici kulaklığın yüksek performanslı ses sunamayacağı görüşüne meydan okuyan NC-1, sessiz veya gürültülü bir ortamda olmanıza bakılmaksızın en iyi ses kalitesini sunacak şekilde tasarlandı.

        Kolay taşıma ve saklama için kompakt çok yönlü katlama

        Kolay taşıma ve saklama için kompakt çok yönlü katlama

        Şık tasarıma sahip Fidelio NC-1'in hafif, ince ve katlanabilir kompakt yapısı, bu kulaklığı mükemmel bir seyahat arkadaşı haline getirir. Birden fazla şekilde katlama imkanıyla kulaklığı seyahat çantanıza veya uçak koltuklarının bölmesine bile istediğiniz şekilde sığdırabilirsiniz.

        Kablo üstü kontrol ve mikrofon müzik ve aramalar arasında geçiş yapabilmenizi sağlar

        Kablo üstü kontrol ve mikrofon müzik ve aramalar arasında geçiş yapabilmenizi sağlar

        Kablo üzerindeki kontrol ve mikrofonla müzik ile telefon görüşmeleriniz arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Fidelio'nun üstün gürültü önleme özelliği sayesinde kabalık ortamlarda bile kristal netliğindeki telefon görüşmelerinin keyfini çıkarın.

        Ses hassasiyeti için bağımsız akustik bölme

        Ses hassasiyeti için bağımsız akustik bölme

        Fidelio NC-1'in bağımsız akustik bölmesi, sesin etkin gürültü önleme için bileşenlerinden etkilenmemesini sağlar. Her doğal ses ayrıntısı yalıtılır ve ses netliğinden hiçbir ödün vermeden aslına sadık ve dinamik bas sesler üretilir.

        Alüminyum ve kauçuk vurgulara sahip gelişmiş tasarım stili

        Alüminyum ve kauçuk vurgulara sahip gelişmiş tasarım stili

        Şık kulaklık koruması için zarif sağlam taşıma çantası

        Şık kulaklık koruması için zarif sağlam taşıma çantası

        Uzun süreli konfor için hafızalı süngerden yapılmış lüks, ergonomik yastıklar

        Fidelio NC-1'de kullanılan malzemeler, uzun süreli kullanım konforu ve optimum ses performansı sağlamak üzere özenle seçildi. Hafızalı süngerden yapılan kulak yastıkları kulağınızın şekline mükemmel şekilde uyar. İdeal bir ergonomik uyum sağlamanın yanı sıra kulaklığın gürültü önleme performansını da iyileştirir. Kumaş ve yumuşak protein deriden yapılan dış yastık, yüzey basıncını ve ısınmayı muhteşem şekilde azaltır. Bu özellikler NC-1'i uzun yolculuklarınız için son derece taşınabilir ve rahat bir yol arkadaşı haline getirir.

        Akıllı güç çözümü müziğinize bağlı kalmanızı sağlar

        Birçok gürültü önleyici kulaklığın aksine Fidelio NC-1, Fidelio'nun yüksek kaliteli üstün sesini her ortamda sunabilmek için pilli veya pilsiz olarak çalışır. Şarjınız biterse yalnızca ANC'yi kapatarak müzik yolculuğunuza devam edebilirsiniz.

        Kesintisiz dinleme keyfi için sıfır uğultu

        ANC özelliğine sahip bir kulaklık taktığınızda müzik çalmıyorken elektronik hışırtı sesi duyabilirsiniz. Fidelio gürültü engelleme teknolojimiz, müzik dinleme keyfinizin gereksiz gürültülerle kesintiye uğramaması için bu uğultu sesini en aza indirir.

        30 saat ANC oynatma süresi, sınırsız müzik ve konuşma süresi

        30 saat ANC oynatma süresinin yanı sıra sınırsız müzik ve konuşma süresinin keyfini çıkarın

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          150 mW
          Hassasiyet
          107 dB
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Empedans
          16 ohm
          Frekans tepkisi 7 - 40.000 Hz
          Gürültü önleme modu kapalıyken

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Konektör kaplaması
          Altın kaplama
          Kablo tipi
          Bakır

        • Aksesuarlar

          Uçak fişi
          Evet, 2 * 3,5 mm
          1,0 m USB şarj kablosu
          Evet
          1,2 m ses kablosu
          Evet
          Seyahat çantası
          Evet

        • Dış Karton

          Yükseklik
          21,9  cm
          Uzunluk
          18,5  cm
          Ambalaj sayısı
          2
          Genişlik
          17,8  cm
          Brüt ağırlık
          1,21  kg
          Dara ağırlığı
          0,5202  kg
          GTIN
          1 69 23410 73173 3
          Net ağırlık
          0,6898  kg
          Brüt ağırlık
          2,668  lb
          Yükseklik
          8,6  inç
          Uzunluk
          7,3  inç
          Net ağırlık
          1,521  lb
          Dara ağırlığı
          1,147  lb
          Genişlik
          7  inç

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          8,6  cm
          EAN
          69 23410 73173 6
          Brüt ağırlık
          0,5276  kg
          Yükseklik
          20,2  cm
          Net ağırlık
          0,3449  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,1827  kg
          Genişlik
          16,8  cm
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Derinlik
          3,4  inç
          Brüt ağırlık
          1,163  lb
          Yükseklik
          8  inç
          Net ağırlık
          0,76  lb
          Dara ağırlığı
          0,403  lb
          Genişlik
          6,6  inç

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          7  cm
          Yükseklik
          16,4  cm
          Ağırlık
          0,191  kg
          Genişlik
          14  cm
          Derinlik
          2,8  inç
          Yükseklik
          6,5  inç
          Ağırlık
          0,421  lb
          Genişlik
          5,5  inç

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi