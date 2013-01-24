Üstün gürültü önleme için hibrit teknoloji

Fidelio NC-1, önden ve arkadan beslemeli aktif gürültü önleme (ANC) çözümü kullanır. Bu, gelişmiş işleme için gürültüyü yakalamak üzere kulak modüllerinin içine ve dışına yerleştirilen 4 mikrofon anlamına gelir. Önden beslemeli ANC (mikrofon kulak modülünün dışındadır) daha geniş bir frekans bant genişliğini kapsarken, arkadan beslemeli ANC (mikrofon kulak modülünün içindedir) güçlendirilmiş bir gürültü engelleme sunar. Bu kombinasyon, geniş frekans aralığında gürültü engelleme ve her türlü ortamda en iyi müzik keyfi için daha derin bir kapsam sunar.