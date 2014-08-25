2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
NC1/00
Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin
Fidelio NC1 ile üstün kaliteli gürültü önleme özelliğinin keyfine varın. Gürültünün elendiği, ses kaybının meydana gelmediği yüksek kaliteli ses elde edersiniz. Kompakt bir şekilde katlanması ve uzun süreli kullanım rahatlığı, kulaklığın uzun ve kısa mesafelerde vazgeçilmeziniz olmasını sağlar.
Yüksek çözünürlüklü ses
Kulak üstü
Hafızalı köpükten lüks yastıklar
Kompakt katlama
Birçok gürültü önleyici kulaklığın aksine Fidelio NC-1, Fidelio'nun yüksek kaliteli üstün sesini her ortamda sunabilmek için pilli veya pilsiz olarak çalışır. Şarjınız biterse yalnızca ANC'yi kapatarak müzik yolculuğunuza devam edebilirsiniz.
Her hoparlör sürücüsü, eşleştirilmeden önce özenle elle seçilir, ayarlanır ve test edilir; böylece en dengeli ve doğal sesler elde edilir. 40 mm sürücüler, yüksek güçlü neodimyum mıknatıslar kullanarak geniş bir dinamik aralıkta gerçek yüksek çözünürlüklü ses üretir ve en küçük ayrıntıların duyulmasını mümkün kılar.
ANC özelliğine sahip bir kulaklık taktığınızda müzik çalmıyorken elektronik hışırtı sesi duyabilirsiniz. Fidelio gürültü engelleme teknolojimiz, müzik dinleme keyfinizin gereksiz gürültülerle kesintiye uğramaması için bu uğultu sesini en aza indirir.
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