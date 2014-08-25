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  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
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  • Alternatif ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

Gürültü Önleyici Kulaklık

NC1/00

Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin

Fidelio NC1 ile üstün kaliteli gürültü önleme özelliğinin keyfine varın. Gürültünün elendiği, ses kaybının meydana gelmediği yüksek kaliteli ses elde edersiniz. Kompakt bir şekilde katlanması ve uzun süreli kullanım rahatlığı, kulaklığın uzun ve kısa mesafelerde vazgeçilmeziniz olmasını sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin

  • Yüksek çözünürlüklü ses

  • Kulak üstü

  • Hafızalı köpükten lüks yastıklar

  • Kompakt katlama

Akıllı güç çözümü müziğinize bağlı kalmanızı sağlar

Birçok gürültü önleyici kulaklığın aksine Fidelio NC-1, Fidelio'nun yüksek kaliteli üstün sesini her ortamda sunabilmek için pilli veya pilsiz olarak çalışır. Şarjınız biterse yalnızca ANC'yi kapatarak müzik yolculuğunuza devam edebilirsiniz.

Yüksek kaliteli ses için optimize edilmiş 40 mm neodimyum sürücüler

Yüksek kaliteli ses için optimize edilmiş 40 mm neodimyum sürücüler

Her hoparlör sürücüsü, eşleştirilmeden önce özenle elle seçilir, ayarlanır ve test edilir; böylece en dengeli ve doğal sesler elde edilir. 40 mm sürücüler, yüksek güçlü neodimyum mıknatıslar kullanarak geniş bir dinamik aralıkta gerçek yüksek çözünürlüklü ses üretir ve en küçük ayrıntıların duyulmasını mümkün kılar.

Kesintisiz dinleme keyfi için sıfır uğultu

ANC özelliğine sahip bir kulaklık taktığınızda müzik çalmıyorken elektronik hışırtı sesi duyabilirsiniz. Fidelio gürültü engelleme teknolojimiz, müzik dinleme keyfinizin gereksiz gürültülerle kesintiye uğramaması için bu uğultu sesini en aza indirir.

Teknik Özellikler

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