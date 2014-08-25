Yüksek kaliteli ses için optimize edilmiş 40 mm neodimyum sürücüler

Her hoparlör sürücüsü, eşleştirilmeden önce özenle elle seçilir, ayarlanır ve test edilir; böylece en dengeli ve doğal sesler elde edilir. 40 mm sürücüler, yüksek güçlü neodimyum mıknatıslar kullanarak geniş bir dinamik aralıkta gerçek yüksek çözünürlüklü ses üretir ve en küçük ayrıntıların duyulmasını mümkün kılar.