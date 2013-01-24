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Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin
Fidelio NC1 ile üstün kaliteli gürültü önleme özelliğinin keyfine varın. Gürültünün elendiği, ses kaybının meydana gelmediği yüksek kaliteli ses elde edersiniz. Kompakt bir şekilde katlanması ve uzun süreli kullanım rahatlığı, kulaklığın uzun ve kısa mesafelerde vazgeçilmeziniz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin
Fidelio NC1 ile üstün kaliteli gürültü önleme özelliğinin keyfine varın. Gürültünün elendiği, ses kaybının meydana gelmediği yüksek kaliteli ses elde edersiniz. Kompakt bir şekilde katlanması ve uzun süreli kullanım rahatlığı, kulaklığın uzun ve kısa mesafelerde vazgeçilmeziniz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin
Fidelio NC1 ile üstün kaliteli gürültü önleme özelliğinin keyfine varın. Gürültünün elendiği, ses kaybının meydana gelmediği yüksek kaliteli ses elde edersiniz. Kompakt bir şekilde katlanması ve uzun süreli kullanım rahatlığı, kulaklığın uzun ve kısa mesafelerde vazgeçilmeziniz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin
Fidelio NC1 ile üstün kaliteli gürültü önleme özelliğinin keyfine varın. Gürültünün elendiği, ses kaybının meydana gelmediği yüksek kaliteli ses elde edersiniz. Kompakt bir şekilde katlanması ve uzun süreli kullanım rahatlığı, kulaklığın uzun ve kısa mesafelerde vazgeçilmeziniz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Gürültü Önleyici Kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Fidelio kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar. İster Yüksek Çözünürlüklü koleksiyonunuzu dinliyor olun ister daha geleneksel bir müzik kaynağını tercih ediyor olun, Fidelio kulaklıkların genişletilmiş kusursuz yüksek frekans aralığı müzik keyfinizi bir adım öteye taşır.
Fidelio NC-1, önden ve arkadan beslemeli aktif gürültü önleme (ANC) çözümü kullanır. Bu, gelişmiş işleme için gürültüyü yakalamak üzere kulak modüllerinin içine ve dışına yerleştirilen 4 mikrofon anlamına gelir. Önden beslemeli ANC (mikrofon kulak modülünün dışındadır) daha geniş bir frekans bant genişliğini kapsarken, arkadan beslemeli ANC (mikrofon kulak modülünün içindedir) güçlendirilmiş bir gürültü engelleme sunar. Bu kombinasyon, geniş frekans aralığında gürültü engelleme ve her türlü ortamda en iyi müzik keyfi için daha derin bir kapsam sunar.
Her hoparlör sürücüsü, eşleştirilmeden önce özenle elle seçilir, ayarlanır ve test edilir; böylece en dengeli ve doğal sesler elde edilir. 40 mm sürücüler, yüksek güçlü neodimyum mıknatıslar kullanarak geniş bir dinamik aralıkta gerçek yüksek çözünürlüklü ses üretir ve en küçük ayrıntıların duyulmasını mümkün kılar.
Fidelio NC-1'in gürültü önleme özelliği optimum ses performansı göz önünde bulundurularak özel olarak ayarlanmıştır. Gürültü önleyici kulaklığın yüksek performanslı ses sunamayacağı görüşüne meydan okuyan NC-1, sessiz veya gürültülü bir ortamda olmanıza bakılmaksızın en iyi ses kalitesini sunacak şekilde tasarlandı.
Şık tasarıma sahip Fidelio NC-1'in hafif, ince ve katlanabilir kompakt yapısı, bu kulaklığı mükemmel bir seyahat arkadaşı haline getirir. Birden fazla şekilde katlama imkanıyla kulaklığı seyahat çantanıza veya uçak koltuklarının bölmesine bile istediğiniz şekilde sığdırabilirsiniz.
Kablo üzerindeki kontrol ve mikrofonla müzik ile telefon görüşmeleriniz arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Fidelio'nun üstün gürültü önleme özelliği sayesinde kabalık ortamlarda bile kristal netliğindeki telefon görüşmelerinin keyfini çıkarın.
Fidelio NC-1'in bağımsız akustik bölmesi, sesin etkin gürültü önleme için bileşenlerinden etkilenmemesini sağlar. Her doğal ses ayrıntısı yalıtılır ve ses netliğinden hiçbir ödün vermeden aslına sadık ve dinamik bas sesler üretilir.
Fidelio NC-1'de kullanılan malzemeler, uzun süreli kullanım konforu ve optimum ses performansı sağlamak üzere özenle seçildi. Hafızalı süngerden yapılan kulak yastıkları kulağınızın şekline mükemmel şekilde uyar. İdeal bir ergonomik uyum sağlamanın yanı sıra kulaklığın gürültü önleme performansını da iyileştirir. Kumaş ve yumuşak protein deriden yapılan dış yastık, yüzey basıncını ve ısınmayı muhteşem şekilde azaltır. Bu özellikler NC-1'i uzun yolculuklarınız için son derece taşınabilir ve rahat bir yol arkadaşı haline getirir.
Birçok gürültü önleyici kulaklığın aksine Fidelio NC-1, Fidelio'nun yüksek kaliteli üstün sesini her ortamda sunabilmek için pilli veya pilsiz olarak çalışır. Şarjınız biterse yalnızca ANC'yi kapatarak müzik yolculuğunuza devam edebilirsiniz.
ANC özelliğine sahip bir kulaklık taktığınızda müzik çalmıyorken elektronik hışırtı sesi duyabilirsiniz. Fidelio gürültü engelleme teknolojimiz, müzik dinleme keyfinizin gereksiz gürültülerle kesintiye uğramaması için bu uğultu sesini en aza indirir.
30 saat ANC oynatma süresinin yanı sıra sınırsız müzik ve konuşma süresinin keyfini çıkarın
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