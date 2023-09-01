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    All-in-One Trimmer

    Series 5000

    MG5950/15
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tek bir başlıkla eksiksiz şekillendirme Tek bir başlıkla eksiksiz şekillendirme Tek bir başlıkla eksiksiz şekillendirme
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      All-in-One Trimmer Series 5000

      MG5950/15
      Genel Derecelendirme / 5

      Tek bir başlıkla eksiksiz şekillendirme

      Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 12 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar, hassas şekillendirme için yağlanmaya gerek olmadan ilk günkü kadar keskin kalır. Tüm faydaları görün

      All-in-One Trimmer Series 5000

      Tek bir başlıkla eksiksiz şekillendirme

      Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 12 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar, hassas şekillendirme için yağlanmaya gerek olmadan ilk günkü kadar keskin kalır. Tüm faydaları görün

      Tek bir başlıkla eksiksiz şekillendirme

      Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 12 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar, hassas şekillendirme için yağlanmaya gerek olmadan ilk günkü kadar keskin kalır. Tüm faydaları görün

      All-in-One Trimmer Series 5000

      Tek bir başlıkla eksiksiz şekillendirme

      Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 12 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar, hassas şekillendirme için yağlanmaya gerek olmadan ilk günkü kadar keskin kalır. Tüm faydaları görün

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        All-in-One Trimmer

        All-in-One Trimmer

        Series 5000

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        Toplam:

        Tek bir başlıkla eksiksiz şekillendirme

        Saç, sakal ve vücut için

        • 12'si 1 arada: saç, sakal ve vücut
        • Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar
        • BeardSense teknolojisi
        Saç, sakal ve vücutta kullanım için hepsi bir arada

        Saç, sakal ve vücutta kullanım için hepsi bir arada

        Bu hepsi bir arada düzeltici, tüm bakım ihtiyaçlarınıza yönelik 12 başlık sunar. Sakalınızı kolayca düzeltin ve şekillendirin, saçınızı kesin ve vücudunuzdaki tüyleri düzeltin.

        Eşit düzeltme ve keskin kenarlar elde edin

        Eşit düzeltme ve keskin kenarlar elde edin

        Düzeltici ve çoklu tarak seti, daha kısa ve daha uzun sakal stilleri için 1 mm'lik hassas kademelerle 0,5 ile 16 mm arasında 14 uzunluk ayarı sunar. Hassas düzeltici aparatının dar tasarımı, keskin kenarlar ve ince ayrıntılar oluşturmayı kolaylaştırır. Stilinizi tamamlamak için metal düzelticiyle yanaklar, çene ve boyun bölgenizi temizleyin.

        Kıllara veda edin

        Kıllara veda edin

        Vücut tıraş başlığı aparatıyla boynunuzun altında kalan tüm bölgeleri rahatça tıraş edin. Benzersiz cilt koruma sistemi, 0,5 mm'ye kadar yakın tıraş sırasında hassas bölgeleri korur. Vücut tüylerini takılıp çıkarılabilir tarakla da düzeltebilirsiniz.

        Evde saç kesimi

        Evde saç kesimi

        Düzelticinin çoklu tarak sistemi ile evde saçınızı şekillendirmek için 0,5 - 20 mm arasındaki uzunluk ayarlarından faydalanabilirsiniz.

        Kulak ve burun kıllarını kolay ve rahat bir şekilde düzeltin

        Kulak ve burun kıllarını kolay ve rahat bir şekilde düzeltin

        İstenmeyen burun ve kulak kıllarını hızla gideren hepsi bir arada düzeltici sayesinde sıyrık ve kesiklerden kaçının.

        Hassas sonuçlar sunan uzun ömürlü performans

        Hassas sonuçlar sunan uzun ömürlü performans

        Paslanmaz çelik bıçaklar, uzun süreli performans için ilk günkü gibi keskin kalır. Yağlama gerekmez.

        Sakalınıza uyum sağlayan düzeltici

        Sakalınıza uyum sağlayan düzeltici

        Düzeltici, sakal yoğunluğunu saniyede 125 kez tarar ve yoğun, gür veya uzun sakallarla başa çıkmak için tam olarak ihtiyacınız olduğunda gücü artırır.

        Tek şarjla 4 hafta çalışır*

        Tek şarjla 4 hafta çalışır*

        120 dakikaya kadar çalışma süresi sağlayan güçlü lityum iyon pil, uzun ömür ve maksimum güç için 5 dakikalık hızlı şarj seçeneği de sunar.

        Rahat kullanım ve kolay temizlik için suya dayanıklıdır

        Rahat kullanım ve kolay temizlik için suya dayanıklıdır

        Düzeltici suya dayanıklıdır. Bu sayede duşta rahatça kullanabilir ve musluk altında kolayca temizleyebilirsiniz.

        Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini daima bilin

        Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini daima bilin

        Şarj göstergesi, şarj durumunu (düşük, boş, şarj oluyor veya dolu) görmenizi sağlar. Böylece düzeltme işlemi sırasında şarjınız sizi asla yarı yolda bırakmaz.

        Tutması ve kontrolü kolay

        Tutması ve kontrolü kolay

        Üstün konfor ve kontrol için ergonomik kauçuk tutma yeri sayesinde düzelticiyi tutması ve manevra yapması kolaydır.

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Çalışma süresi
          120 dakikaya kadar
          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Şarj
          • 60 dakika
          • 5 dakika hızlı şarj
          Şarj etme yöntemi
          USB-A (adaptör dahil değildir)
          Maksimum güç tüketimi
          5 W
          Giriş Gerilimi
          5 V

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik kauçuk tutma yeri

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Islak ve Kuru
          Duşta kullanılabilir
          Ekran
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Şarj tam göstergesi
          • Pil şarj göstergesi
          Bakım gerektirmez
          Bıçak yağı gerekmez
          Çalışma
          Sadece kordonsuz kullanılır

        • Stil çeşitliliği

          Şekillendirme aparatları
          • Çelik düzeltici
          • Burun ve kulak kılı düzeltici
          • Cilt koruyuculu vücut tıraş makinesi
          • Hassas çelik düzeltici
          • 2 kirli sakal tarağı
          • 3-7 mm ayarlanabilir tarak
          • 9-13 mm ayarlanabilir tarak
          • 1 saç tarağı
          • 2 vücut tarağı
          Aksesuarlar
          • Yumuşak çanta
          • Temizleme fırçası
          • USB-A (Adaptör dahil değildir)
          Aparat sayısı
          12

        • Hassas düzeltme

          Kesme performansı
          • Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar
          • BeardSense teknolojisi
          Uzunluk ayarları
          14 (0,5 - 16 mm)
          Hassas adımlar
          1 mm'ye kadar

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            Yorumlar

            • Her kullanım yaklaşık 11,5 dakika olmak üzere haftada 2,3 kez sakal düzeltme sıklığı esas alınmıştır
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