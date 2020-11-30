Gelişmiş şekillendirme ve hassasiyet

Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 11 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. DualCut bıçaklar ile maksimum hassasiyet sağlanırken kaymaz kauçuk tutma yeri konfor ve kontrolü artırır. Tüm faydaları görün