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2 kat daha fazla bıçak içeren DualCut teknolojisiyle maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek çalıştıkça daha keskin hale gelir. Böylece bıçaklar 4 yıl kullanımın ardından ilk günkü gibi keskin olur.
Bu hepsi bir arada düzeltici, sakalınızı kolayca düzeltir ve şekillendirir, saçınızı keser.
DualCut teknolojili taraksız metal düzelticiyi kullanarak sakalınızın, boynunuzun ve saçlarınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun
Stilinizi yansıtmak veya değiştirmek için hassasiyetle ince hatlar, kıvrımlar ve detaylar oluşturun.
Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.
2 kirli sakal tarağı (1, 2 mm), 1 ayarlanabilir sakal tarağı (3-7 mm) ve 3 saç tarağı (9, 12, 16 mm).
16 saat şarj ederek 80 dakikaya kadar kablosuz kullanabilirsiniz.
Düzeltme sırasında üstün konfor ve kontrol için yüksek kaliteli kauçuk tutma yeri.
Uzun ömürlü performans için cihazı ve aparatları her kullanımdan sonra yıkamanız yeterlidir.
Saklama ve seyahat için kullanışlı çantadan yararlanın. Siz hareket halindeyken düzelticinizi ve aparatlarınızı korur.
Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Ürünlerimiz 2 yıllık uluslararası garantiye sahiptir ve dünyanın her yerindeki gerilim değerlerine uygundur.
İstediğiniz görünümü yaratın
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