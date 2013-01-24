2 kat daha fazla bıçakla maksimum hassasiyet için DualCut teknolojisi

2 kat daha fazla bıçak içeren DualCut teknolojisiyle maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek çalıştıkça daha keskin hale gelir. Böylece bıçaklar 4 yıl kullanımın ardından ilk günkü gibi keskin olur.