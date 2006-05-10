Etkileyici ses için Neodimyum Şerit Tweeter

Neodimyum Şerit Tweeter, ön taraftan dinamik ve net bir ses üreten tek kutuplu bir tweeter'dır. Bu, son teknoloji ürünü ses sistemlerinde çoğunlukla mükemmel bir ses yaratmak için kullanılan bir özelliktir. Geleneksel koniler ve konik tweeter'lar doğrusal hareket eden bobin ilkesine dayanırlarken tek kutuplu Neodimyum Şerit Tweeter, yüksek frekansları tam 180 derecelik bir yayılma düzeni içinde dağıtır. Bu, daha yüksek tonlarda ses tayfını çok genişletir ve dinleme merkezinin alanını genişleterek küçük ses sistemlerinden bile geniş, kristal netliğinde ve doğal bir ses çıkışı sağlar.