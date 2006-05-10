2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MCM760/12
CD Dönüştürme özellikli Dijital Müzik
Favori CD'lerinizi üstün ses kaliteli, zarif MCM760 Mikro Hi-Fi Sisteminde MP3'e dönüştürüp tadını çıkarın. Bilgisayara gerek olmadan, kolay, tek dokunuşla kayıt! Portatif MP3 oynatıcınızda favori müziğinizin tadını çıkarabilirsiniz.
MP3/WMA-CD müzik çalma
USB Girişi
Neodimyum Şerit Tweeter, ön taraftan dinamik ve net bir ses üreten tek kutuplu bir tweeter'dır. Bu, son teknoloji ürünü ses sistemlerinde çoğunlukla mükemmel bir ses yaratmak için kullanılan bir özelliktir. Geleneksel koniler ve konik tweeter'lar doğrusal hareket eden bobin ilkesine dayanırlarken tek kutuplu Neodimyum Şerit Tweeter, yüksek frekansları tam 180 derecelik bir yayılma düzeni içinde dağıtır. Bu, daha yüksek tonlarda ses tayfını çok genişletir ve dinleme merkezinin alanını genişleterek küçük ses sistemlerinden bile geniş, kristal netliğinde ve doğal bir ses çıkışı sağlar.
Tiz ve bas, sesin yüksek ve düşük frekanslarını kontrol eden ekolayzır özellikleridir. Tiz, müzikteki yüksek tonların güçlendirilmesini düzenlerken, bas, düşük tonların güçlendirilmesini kontrol eder. Dinleyici, yukarı ve aşağı tuşlarını kullanarak, rahat bir şekilde, düşük ve yüksek tonların az veya çok belirgin olmasını sağlayabilir veya tizi ve bası düz bırakarak müziğin orijinal kayıt ayarlarına göre çalınmasını sağlayabilir. Tiz ve Bas Kontrolü, müziğinizi, sevdiğiniz gibi dinlemenize olanak verir.
Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
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