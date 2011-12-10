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Üretimden kaldırıldı

Mikro müzik sistemi

MCM2000/12

Mükemmel müzikle rahatlayın

Taşınabilir müzik çalarınızdaki tüm favori şarkılarınızı USB Direct ve MP3 Link ile dinleyin. Philips MCM2000/12 Mikro ses sistemi MP3-CD, WMA-CD ve CD-R/RW çalabilir. Aynı zamanda güçlü ve dramatik bas etkisi için Bas Refleks özelliğine de sahiptir.

Tüm avantajları görüntüleyin

bu kompakt ses sistemiyle

Mükemmel müzikle rahatlayın

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

İstasyon bilgisi ve veri servisleri için Radyo veri sistemi

Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını hatırlamaya gerek kalmadan radyo istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak için iletim frekansının yerine istasyon ismini görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. Avrupa'da çoğunlukla kullanılan şekilde, RDS metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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