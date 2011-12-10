İstasyon bilgisi ve veri servisleri için Radyo veri sistemi

Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını hatırlamaya gerek kalmadan radyo istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak için iletim frekansının yerine istasyon ismini görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. Avrupa'da çoğunlukla kullanılan şekilde, RDS metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.