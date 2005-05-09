Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™

Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi bir biçimde büyüterek sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses elde etmenizi sağlar.