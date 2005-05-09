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Üretimden kaldırıldı

Mikro Hi-Fi Sistem

MCM190/22

MP3-CD müzikten istediğiniz keyfi alın

Kompakt ve şık, bu zarif, ahşap kaplamalı güzellik, hem güçlü hem güvenilir. Üstün performans ve çok önemli fonksiyonları estetik bir görünümle birleştirir ve arkanıza yaslanıp, istediğiniz müzikten istediğiniz şekilde keyif almanızı sağlar.

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MP3-CD müzikten istediğiniz keyfi alın

  • MP3

2x5W RMS/2x10W müzik gücü/400W PMPO

Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™

Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi bir biçimde büyüterek sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses elde etmenizi sağlar.

10 saatlik MP3-CD müzik

10 saatlik MP3-CD müzik

MP3, "MPEG 1 Audio layer-3" teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

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