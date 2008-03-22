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    • Duvara monte edilebilen çok şık sinema sistemi Duvara monte edilebilen çok şık sinema sistemi Duvara monte edilebilen çok şık sinema sistemi

      Mikro Sinema

      MCD289/12

      Duvara monte edilebilen çok şık sinema sistemi

      MCD289 ile film ve müzik deneyiminizi zenginleştirin ve dijital kablosuz subwoofer ile kolay ve sorunsuz montaj keyfini çıkarın. DVD, DivX, USB ve diğer ortamları oynatır. Masaüstü ve duvara montaj seçenekleri bulunur.

      Bu ürün satışta değil

      Mikro Sinema

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      Mikro Sinema

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      Duvara monte edilebilen çok şık sinema sistemi

      kablosuz subwoofer ile

      DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

      DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

      Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

      Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

      Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

      Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

      Dijital kablosuz subwoofer ile güçlü bas

      Dijital kablosuz subwoofer ile güçlü bas

      Dijital kablosuz subwoofer, bas frekanslarının üretimi için optimize edilmiştir. Sonuç, minimum bozulma ile güçlü ve derin bas üretimidir.

      Müzik ve fotoğraflar için USB Direct

      Müzik ve fotoğraflar için USB Direct

      Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.

      En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

      En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

      Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

      Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

      Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

      Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

      Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme

      Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme

      12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

      Masa standı ve duvara montaj seçenekleri ile şık ince tasarım

      Masa standı ve duvara montaj seçenekleri ile şık ince tasarım

      İnce ve şık bir tasarımın mükemmel birlikteliği olan Philips ses sisteminiz oturma odanıza tam uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ses sisteminin standı bir raf veya kabine şık ve güvenle oturmasını sağlar. Duvara monte edildiğinde de bağımsız standıyla aynı esnekliği sunar.

      Sınıf 'D' dijital amplifikatör ile kaliteli ses performansı

      Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

      Bas ve tiz geliştirme için ses gücü

      Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulağı tarafından daha az algılanır; özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses Gücü özelliği etkinleştirildiğinde, bas ve tizler yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Çıkış Gücü
        2x20W RMS+ 60W
        Çıkış gücü (RMS)
        Toplam 100W RMS
        Ses Geliştirme
        • Dijital Ses Kontrolü 4 mod
        • Dinamik Bas Kuvvetlendirme
        • Ses Gücü
        • Sınıf "D" Dijital Amplifikatör
        Ses Sistemi
        Dolby Digital

      • Hoparlörler

        Ana Hoparlör
        • Bas Refleks Hoparlör Sistemi
        • 3" woofer
        Subwoofer tipi
        Aktif

      • Bağlantı

        USB
        USB ana bilgisayar
        Aux girişi
        3,5 mm
        Diğer bağlantılar
        • FM Anteni
        • Dijital koaksiyel ses çıkışı
        • AV çıkışı
        Video Çıkışı - Analog
        • S-Video (Hosiden)
        • Bileşen Y Pb Pr (cinch)
        Kulaklık
        3,5 mm

      • Tuner/Alım/İletim

        Otomatik dijital istasyon ayarı
        Evet
        Tuner Geliştirmeleri
        Otomatik Hafızaya Alma
        Radyo Bantları
        FM Stereo
        İstasyon hafızaları
        20
        RDS
        • İstasyon Adı
        • RDS Saat Ayarı
        • Program Türü
        • Radyo Metni

      • Kullanılabilirlik

        Alarmlar
        • CD Alarmı
        • Uyku zamanlayıcısı
        • Radyo Alarmı
        • USB alarm
        Ekran Tipi
        VFD ekran
        OSD Dilleri
        • İngilizce
        • Portekizce
        • İspanyolca
        • Felemenkçe
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • İsveççe
        • Türkçe
        Saat
        Ana ekranda
        Eko Güç Bekleme
        1 watt
        Göstergeler
        DIM modu
        Duvara monte edilebilir / Tavana Asılabilir
        Duvara Monte Edilebilir

      • Güç

        Güç kaynağı
        • 110-240 V
        • 50/60 Hz

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • FM anteni
        • Ses/Video kablosu
        • Scart adaptörü
        • Dünya Çapında Garanti belgesi
        Hızlı başlangıç kılavuzu
        İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
        Uzaktan kumanda
        47 tuşlu, 2xAAA pil ile
        Kullanım Kılavuzu
        16 dilde

      • Boyutlar

        Ambalaj Derinliği
        224  mm
        Set Genişliği
        200  mm
        Ambalajla birlikte Ağırlık
        8  kg
        Ambalaj Yüksekliği
        368  mm
        Set Yüksekliği
        250  mm
        Ambalaj Genişliği
        480  mm
        Set Derinliği
        110  mm
        Ana hoparlör derinliği
        33  mm
        Ana hoparlör genişliği
        140  mm
        Ana Hoparlör yüksekliği
        220  mm
        Subwoofer Derinliği
        302  mm
        Subwoofer Yüksekliği
        197  mm
        Subwoofer Genişliği
        170  mm

      • Müzik Çalma

        Disk Çalma Modları
        • Tekrarlama/birini/tümünü /programlama
        • Rastgele Çalma
        • Programlanabilen 20 Parça
        • Hızlı İleri/Geri
        • Sonraki/Önceki Parça Arama
        Oynatılabilen Ortamlar
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        ID3 etiket desteği
        Evet
        USB Direct Modları
        • Hızlı Geri/Hızlı İleri
        • Çal/Duraklat
        • Önceki/Sonraki
        • Programlı Çalma
        • Tekrarlama
        • Rasgele
        • Durdur
        Yükleyici Tipi
        Yuva

      • Resim Oynatma

        Resim Sıkıştırma Formatı
        JPEG
        Oynatılabilen Ortamlar
        • Picture CD
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        Görüntü Güçlendirme
        MP3 çalarak slayt gösterisi

      • Video Oynatma

        Oynatılabilen Ortamlar
        • DivX
        • DVD Video
        • Video CD/SVCD
        • Picture CD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        Disk Çalma Modları
        • A-B Tekrarlama
        • Açı
        • PBC
        • Büyütme
        • Ebeveyn kontrolü
        • Disk Menüsü
        • Hızlı Geri
        • Hızlı İleri
        • OSD
        • Ağır Çekim
        • Durdurulan Yerden Tekrar Çalma
        DVD Bölgesi
        2
        Yükleyici Tipi
        Yuva

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • FM anteni
      • Ses/Video kablosu
      • Scart adaptörü
      • Dünya Çapında Garanti belgesi
      Badge-D2C

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