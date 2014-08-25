ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

FidelioKablosuz Bluetooth® kulaklık

M2BTBK/00

Üstün kaliteli kablosuz ortam. Gittiğiniz her yerde

Fidelio M2BT ile yüksek çözünürlüklü ses ve kusursuz Bluetooth® bağlantısı hem evde hem de hareket halindeyken sizinle. NFC teknolojisi tek bir dokunuşla kablosuz eşleşme yapmayı mümkün kılar. Sezgisel kontroller ise müzik ve aramalar arasında kolaylıkla geçiş yapmanızı sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Üstün kaliteli kablosuz ortam. Gittiğiniz her yerde

  • Yüksek çözünürlüklü ses

  • Kulak üstü

  • Hafızalı köpükten lüks yastıklar

  • NFC

Ergonomik uyum için hafızalı köpükten lüks yastıklar

Ergonomik uyum için hafızalı köpükten lüks yastıklar

Fidelio M2BT'de kullanılan malzemeler, uzun süreli kullanım konforu ve gelişmiş ses performansı sağlamak için özenle seçildi. Hafızalı süngerden yapılan, nefes alabilen kulak yastıkları basıncı ve ısınmayı azaltır. Böylece Fidelio M1 kulaklığınızın hem sesi hem de hissi olağanüstü hale gelir.

Daha iyi arama kalitesi için dahili mikrofon ortam gürültüsünü keser

M2BT kulaklıklarda iki mikrofon bulunur. Biri ses için kullanılırken, diğeri de ortam gürültüsünü ölçerek en iyi arama kalitesi için sesleri otomatik olarak ayarlar.

Akustik yalıtımlı tasarım ses ayrıntılarını dışarıya vermez, gürültüyü engeller

Akustik yalıtımlı tasarım ses ayrıntılarını dışarıya vermez, gürültüyü engeller

Fidelio kulaklık, sesin istenmeyen şekilde sızmasını önlemek ve ses ayrıntılarını korumak için iç bölmeye entegre edilen, özel tasarımlı bir şerit kilit olan akustik yalıtıma sahiptir. Güçlü bir bas etkisi elde etmenin yanı sıra çevresel rahatsızlıklar olmadan müziğinizdeki her muhteşem ayrıntının sürükleyici keyfini sürün.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları