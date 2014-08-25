2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
M2BTBK/00
Üstün kaliteli kablosuz ortam. Gittiğiniz her yerde
Fidelio M2BT ile yüksek çözünürlüklü ses ve kusursuz Bluetooth® bağlantısı hem evde hem de hareket halindeyken sizinle. NFC teknolojisi tek bir dokunuşla kablosuz eşleşme yapmayı mümkün kılar. Sezgisel kontroller ise müzik ve aramalar arasında kolaylıkla geçiş yapmanızı sağlar.
Yüksek çözünürlüklü ses
Kulak üstü
Hafızalı köpükten lüks yastıklar
NFC
Fidelio M2BT'de kullanılan malzemeler, uzun süreli kullanım konforu ve gelişmiş ses performansı sağlamak için özenle seçildi. Hafızalı süngerden yapılan, nefes alabilen kulak yastıkları basıncı ve ısınmayı azaltır. Böylece Fidelio M1 kulaklığınızın hem sesi hem de hissi olağanüstü hale gelir.
M2BT kulaklıklarda iki mikrofon bulunur. Biri ses için kullanılırken, diğeri de ortam gürültüsünü ölçerek en iyi arama kalitesi için sesleri otomatik olarak ayarlar.
Fidelio kulaklık, sesin istenmeyen şekilde sızmasını önlemek ve ses ayrıntılarını korumak için iç bölmeye entegre edilen, özel tasarımlı bir şerit kilit olan akustik yalıtıma sahiptir. Güçlü bir bas etkisi elde etmenin yanı sıra çevresel rahatsızlıklar olmadan müziğinizdeki her muhteşem ayrıntının sürükleyici keyfini sürün.
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