Üstün kaliteli kablosuz ortam. Gittiğiniz her yerde

Fidelio M2BT ile yüksek çözünürlüklü ses ve kusursuz Bluetooth® bağlantısı hem evde hem de hareket halindeyken sizinle. NFC teknolojisi tek bir dokunuşla kablosuz eşleşme yapmayı mümkün kılar. Sezgisel kontroller ise müzik ve aramalar arasında kolaylıkla geçiş yapmanızı sağlar.