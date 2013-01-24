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Klipsli mikrofon, rahat bir eller serbest çalışma ortamı gerektiren kayıt işleri için kullanılan çok yönlü kondansatörlü mikrofondur. Yüksek alım hassasiyeti mükemmel bir kayıt kalitesi sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hiçbir kelimeyi atlamayın
Klipsli mikrofon, rahat bir eller serbest çalışma ortamı gerektiren kayıt işleri için kullanılan çok yönlü kondansatörlü mikrofondur. Yüksek alım hassasiyeti mükemmel bir kayıt kalitesi sağlar.
Hiçbir kelimeyi atlamayın
Klipsli mikrofon, rahat bir eller serbest çalışma ortamı gerektiren kayıt işleri için kullanılan çok yönlü kondansatörlü mikrofondur. Yüksek alım hassasiyeti mükemmel bir kayıt kalitesi sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hiçbir kelimeyi atlamayın
Klipsli mikrofon, rahat bir eller serbest çalışma ortamı gerektiren kayıt işleri için kullanılan çok yönlü kondansatörlü mikrofondur. Yüksek alım hassasiyeti mükemmel bir kayıt kalitesi sağlar.
Klipsli mikrofon
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kullanışlı klipsi sayesinde mikrofon kolayca yaka, kravat veya başka giysilere takılabilir. Tek yapmanız gereken mikrofonu Dijital Pocket Memo veya Ses Kaydediciye takmak. Başka bir kurulum gerektirmez.
Hassas elektret kondansatör, mükemmel ses üretimi ve stüdyo kalitesi için her akustik detayı alır.
Kullanışlı soketli mikrofon, mobil kaydedicinizi bir röportaj mikrofonuna dönüştürür.
Dayanıklı ve yüksek kaliteli malzemeler, eller serbest kulaklığın uzun süre kullanılmasını sağlar.
Tamamı Philips'e ait bir çözümle her koşulda mükemmel sonuçlar.
Birlikte verilen rüzgar siperi, rahatsız edici istenmeyen gürültüyü önleyerek ses kalitesini önemli ölçüde artırır.
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