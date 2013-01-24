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    Klipsli mikrofon

    LFH9173/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Klipsli mikrofon

      LFH9173/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Klipsli mikrofon, rahat bir eller serbest çalışma ortamı gerektiren kayıt işleri için kullanılan çok yönlü kondansatörlü mikrofondur. Yüksek alım hassasiyeti mükemmel bir kayıt kalitesi sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Klipsli mikrofon

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Klipsli mikrofon, rahat bir eller serbest çalışma ortamı gerektiren kayıt işleri için kullanılan çok yönlü kondansatörlü mikrofondur. Yüksek alım hassasiyeti mükemmel bir kayıt kalitesi sağlar.

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Klipsli mikrofon, rahat bir eller serbest çalışma ortamı gerektiren kayıt işleri için kullanılan çok yönlü kondansatörlü mikrofondur. Yüksek alım hassasiyeti mükemmel bir kayıt kalitesi sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Klipsli mikrofon

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Klipsli mikrofon, rahat bir eller serbest çalışma ortamı gerektiren kayıt işleri için kullanılan çok yönlü kondansatörlü mikrofondur. Yüksek alım hassasiyeti mükemmel bir kayıt kalitesi sağlar.

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        Klipsli mikrofon

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        Mikrofonu her zaman yerinde tutan kravat klipsi

        Kullanışlı klipsi sayesinde mikrofon kolayca yaka, kravat veya başka giysilere takılabilir. Tek yapmanız gereken mikrofonu Dijital Pocket Memo veya Ses Kaydediciye takmak. Başka bir kurulum gerektirmez.

        Mükemmel kayıt kalitesi sunan kondansatör mikrofon

        Hassas elektret kondansatör, mükemmel ses üretimi ve stüdyo kalitesi için her akustik detayı alır.

        Mobil kaydedici için mükemmel yol arkadaşı

        Kullanışlı soketli mikrofon, mobil kaydedicinizi bir röportaj mikrofonuna dönüştürür.

        Dayanıklı malzemelerle daha uzun süre daha kaliteli kullanım

        Dayanıklı ve yüksek kaliteli malzemeler, eller serbest kulaklığın uzun süre kullanılmasını sağlar.

        Tamamı Philips'e ait bir çözümle optimum sonuçlar

        Tamamı Philips'e ait bir çözümle her koşulda mükemmel sonuçlar.

        Rüzgar siperi istenmeyen gürültüyü önler

        Birlikte verilen rüzgar siperi, rahatsız edici istenmeyen gürültüyü önleyerek ses kalitesini önemli ölçüde artırır.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Konektör
          • mono
          • 3,5 mm

        • Ses

          Frekans tepkisi
          50-20.000  Hz
          Empedans
          yaklaşık 2,2 kOhm @ 1 kHz
          Hassasiyet
          1 kHz'de -66 dB ± 3 dB
          Tip
          elektret kondansatör mikrofon
          Yönlülük
          çok yönlü
          Standart çalışma gerilimi
          1,5 V

        • Çevreci özellikler

          2002/95/EC (RoHS) ile uyumlu
          evet
          Kurşunsuz lehimli ürün
          evet

        • Aksesuarlar

          Adaptör fişi (3,5 - 2,5 mm)
          evet
          Kravat klipsi
          evet
          Rüzgar siperi
          evet

        • Tasarım ve kaplama

          Renk(ler)
          Siyah

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