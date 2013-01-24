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Philips toplantı mikrofonu, dijital kayıt cihazınızı tamamlayan en mükemmel aksesuardır. Son derece kolay kullanım olanağının yanı sıra, mükemmel bir ses kalitesi sunmaktadır. Devrim yaratan teknoloji, basit bir yapıyla sunuluyor.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hiçbir kelimeyi atlamayın
Philips toplantı mikrofonu, dijital kayıt cihazınızı tamamlayan en mükemmel aksesuardır. Son derece kolay kullanım olanağının yanı sıra, mükemmel bir ses kalitesi sunmaktadır. Devrim yaratan teknoloji, basit bir yapıyla sunuluyor.
Hiçbir kelimeyi atlamayın
Philips toplantı mikrofonu, dijital kayıt cihazınızı tamamlayan en mükemmel aksesuardır. Son derece kolay kullanım olanağının yanı sıra, mükemmel bir ses kalitesi sunmaktadır. Devrim yaratan teknoloji, basit bir yapıyla sunuluyor.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hiçbir kelimeyi atlamayın
Philips toplantı mikrofonu, dijital kayıt cihazınızı tamamlayan en mükemmel aksesuardır. Son derece kolay kullanım olanağının yanı sıra, mükemmel bir ses kalitesi sunmaktadır. Devrim yaratan teknoloji, basit bir yapıyla sunuluyor.
Toplantı mikrofonu
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360 derecelik alandan ses alma özelliği sayesinde mükemmel kayıt deneyimi.
Birlikte verilen toplantı mikrofonlarının yenilikçi sınırlama katmanlı tasarımı, masanın ses basıncını kullanarak 360 derece ses alma alanıyla mükemmel bir ses ve kayıt kalitesi sağlar.
Yenilikçi toplantı mikrofonlarında, konferans masasının temiz ve düzenli görünmesini sağlayan dahili kablo bölmesi ve uzunluk ayarı olanağı bulunmaktadır.
Altı adede kadar toplantı mikrofonu bağlayarak Pocket Memo toplantı kaydedicinizin kayıt menzilini kolaylıkla genişletin.
Toplantı mikrofonunun hızlı ve kolay kurulması, montajın sorunsuz yapılmasını sağlar.
Philips konferans mikrofonunun dik durması için stand gerekmediğinden, kullanımı son derece kolaydır. Devrim yaratan teknoloji basit bir yapıyla sunuluyor.
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