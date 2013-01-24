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    Toplantı mikrofonu

    LFH9172/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Toplantı mikrofonu

      LFH9172/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Philips toplantı mikrofonu, dijital kayıt cihazınızı tamamlayan en mükemmel aksesuardır. Son derece kolay kullanım olanağının yanı sıra, mükemmel bir ses kalitesi sunmaktadır. Devrim yaratan teknoloji, basit bir yapıyla sunuluyor.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Toplantı mikrofonu

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Philips toplantı mikrofonu, dijital kayıt cihazınızı tamamlayan en mükemmel aksesuardır. Son derece kolay kullanım olanağının yanı sıra, mükemmel bir ses kalitesi sunmaktadır. Devrim yaratan teknoloji, basit bir yapıyla sunuluyor.

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Philips toplantı mikrofonu, dijital kayıt cihazınızı tamamlayan en mükemmel aksesuardır. Son derece kolay kullanım olanağının yanı sıra, mükemmel bir ses kalitesi sunmaktadır. Devrim yaratan teknoloji, basit bir yapıyla sunuluyor.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Toplantı mikrofonu

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Philips toplantı mikrofonu, dijital kayıt cihazınızı tamamlayan en mükemmel aksesuardır. Son derece kolay kullanım olanağının yanı sıra, mükemmel bir ses kalitesi sunmaktadır. Devrim yaratan teknoloji, basit bir yapıyla sunuluyor.

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        Toplantı mikrofonu

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        Başarılı bir toplantının basit yolu!

        Optimum kayıt için 360 derece ses alma

        Optimum kayıt için 360 derece ses alma

        360 derecelik alandan ses alma özelliği sayesinde mükemmel kayıt deneyimi.

        Üstün kayıt kalitesi için yenilikçi toplantı mikrofonları

        Üstün kayıt kalitesi için yenilikçi toplantı mikrofonları

        Birlikte verilen toplantı mikrofonlarının yenilikçi sınırlama katmanlı tasarımı, masanın ses basıncını kullanarak 360 derece ses alma alanıyla mükemmel bir ses ve kayıt kalitesi sağlar.

        Kablo uzunluğunu ayarlamak için dahili kablo bölmesi

        Kablo uzunluğunu ayarlamak için dahili kablo bölmesi

        Yenilikçi toplantı mikrofonlarında, konferans masasının temiz ve düzenli görünmesini sağlayan dahili kablo bölmesi ve uzunluk ayarı olanağı bulunmaktadır.

        Daha fazla kayıt menzili için genişletilebilir çözüm

        Daha fazla kayıt menzili için genişletilebilir çözüm

        Altı adede kadar toplantı mikrofonu bağlayarak Pocket Memo toplantı kaydedicinizin kayıt menzilini kolaylıkla genişletin.

        Hızlı ve kolay kurulum ile sorunsuz montaj

        Toplantı mikrofonunun hızlı ve kolay kurulması, montajın sorunsuz yapılmasını sağlar.

        Mikrofon standı gerekmez

        Philips konferans mikrofonunun dik durması için stand gerekmediğinden, kullanımı son derece kolaydır. Devrim yaratan teknoloji basit bir yapıyla sunuluyor.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Ses jakı (basamaklama için)
          3,5 mm
          Kablo uzunluğu
          2m/6,5 ft.
          Konektör
          3,5 mm

        • Ses

          Frekans tepkisi
          30-18.000  Hz
          Empedans
          1kHz'de yaklaşık 2,2 kOhm
          Hassasiyet
          -38 dBV
          Tip
          elektret kondansatör mikrofon
          Tasarım
          sınırlama katmanlı mikrofon
          Fantom besleme gerilimi
          1,5–5 V/0,5 mA

        • Çevreci özellikler

          2002/95/EC (RoHS) ile uyumlu
          evet
          Kurşunsuz lehimli ürün
          evet

        • Aksesuarlar

          Adaptör kablosu (3,5 - 2,5 mm)
          evet
          Adaptör fişi (analog)
          evet
          Kullanım Kılavuzu
          evet

        • Tasarım ve kaplama

          Renk(ler)
          koyu gri/gümüş

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