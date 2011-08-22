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    Takılabilir mikrofon

    LFH9171/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Takılabilir mikrofon

      LFH9171/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Harici mikrofon, ses kaydedicinizi bir röportaj mikrofonuna dönüştürebilir. Tek yönlü mikrofon, tek yönden gelen seslere daha fazla hassasiyet gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Takılabilir mikrofon

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Harici mikrofon, ses kaydedicinizi bir röportaj mikrofonuna dönüştürebilir. Tek yönlü mikrofon, tek yönden gelen seslere daha fazla hassasiyet gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Harici mikrofon, ses kaydedicinizi bir röportaj mikrofonuna dönüştürebilir. Tek yönlü mikrofon, tek yönden gelen seslere daha fazla hassasiyet gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Takılabilir mikrofon

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Harici mikrofon, ses kaydedicinizi bir röportaj mikrofonuna dönüştürebilir. Tek yönlü mikrofon, tek yönden gelen seslere daha fazla hassasiyet gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

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        Takılabilir mikrofon

        Takılabilir mikrofon

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        Hiçbir kelimeyi atlamayın

        Dijital kaydediciler için ideal

        Mükemmel kayıt kalitesi sunan kondansatör mikrofon

        Hassas elektret kondansatör, mükemmel ses üretimi ve stüdyo kalitesi için her akustik detayı alır.

        Tek yönlü tasarım sadece konuşmacının sesini alır

        Sadece konuşmacının sesini kaydeden tek yönlü mikrofon kaliteli ve anlaşılır netlikte ses kaydı için idealdir.

        Mobil kaydedici için mükemmel yol arkadaşı

        Kullanışlı soketli mikrofon, mobil kaydedicinizi bir röportaj mikrofonuna dönüştürür.

        Dayanıklı malzemelerle daha uzun süre daha kaliteli kullanım

        Dayanıklı ve yüksek kaliteli malzemeler, eller serbest kulaklığın uzun süre kullanılmasını sağlar.

        Tamamı Philips'e ait bir çözümle optimum sonuçlar

        Tamamı Philips'e ait bir çözümle her koşulda mükemmel sonuçlar.

        Rüzgar siperi istenmeyen gürültüyü önler

        Birlikte verilen rüzgar siperi, rahatsız edici istenmeyen gürültüyü önleyerek ses kalitesini önemli ölçüde artırır.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Konektör
          • mono
          • 3,5 mm

        • Ses

          Frekans tepkisi
          20-16.000  Hz
          Empedans
          680 Ohm ± %20
          Hassasiyet
          1 kHz'de 76 dB ± 3 dB
          Tip
          elektret kondansatör mikrofon
          Fantom besleme gerilimi
          1,5–9 V
          Yönlülük
          tek yönlü

        • Çevreci özellikler

          2002/95/EC (RoHS) ile uyumlu
          evet
          Kurşunsuz lehimli ürün
          evet

        • Aksesuarlar

          2 rüzgar siperi
          evet
          Kullanım Kılavuzu
          evet

        • Tasarım ve kaplama

          Renk(ler)
          Gümüş
          Malzeme
          tamamı metal kasa

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