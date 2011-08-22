Hiçbir kelimeyi atlamayın
Harici mikrofon, ses kaydedicinizi bir röportaj mikrofonuna dönüştürebilir. Tek yönlü mikrofon, tek yönden gelen seslere daha fazla hassasiyet gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hiçbir kelimeyi atlamayın
Harici mikrofon, ses kaydedicinizi bir röportaj mikrofonuna dönüştürebilir. Tek yönlü mikrofon, tek yönden gelen seslere daha fazla hassasiyet gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
Hiçbir kelimeyi atlamayın
Harici mikrofon, ses kaydedicinizi bir röportaj mikrofonuna dönüştürebilir. Tek yönlü mikrofon, tek yönden gelen seslere daha fazla hassasiyet gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hiçbir kelimeyi atlamayın
Harici mikrofon, ses kaydedicinizi bir röportaj mikrofonuna dönüştürebilir. Tek yönlü mikrofon, tek yönden gelen seslere daha fazla hassasiyet gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
Takılabilir mikrofon
Toplam:
Hassas elektret kondansatör, mükemmel ses üretimi ve stüdyo kalitesi için her akustik detayı alır.
Sadece konuşmacının sesini kaydeden tek yönlü mikrofon kaliteli ve anlaşılır netlikte ses kaydı için idealdir.
Kullanışlı soketli mikrofon, mobil kaydedicinizi bir röportaj mikrofonuna dönüştürür.
Dayanıklı ve yüksek kaliteli malzemeler, eller serbest kulaklığın uzun süre kullanılmasını sağlar.
Tamamı Philips'e ait bir çözümle her koşulda mükemmel sonuçlar.
Birlikte verilen rüzgar siperi, rahatsız edici istenmeyen gürültüyü önleyerek ses kalitesini önemli ölçüde artırır.
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