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    Telefon görüşmesi mikrofonu

    LFH9162/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Telefon görüşmesi mikrofonu

      LFH9162/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Telefon Ahizesi Mikrofonu sayesinde telefon görüşmeleri kolayca kaydedilebilir. Tek yapmanız gereken mikrofonu ses kaydedicinize ve kulaklığı kulağınıza takmak. Telefon Ahizesi Mikrofonu görüşmenin her iki yönünü de kaydeder.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Telefon görüşmesi mikrofonu

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Telefon Ahizesi Mikrofonu sayesinde telefon görüşmeleri kolayca kaydedilebilir. Tek yapmanız gereken mikrofonu ses kaydedicinize ve kulaklığı kulağınıza takmak. Telefon Ahizesi Mikrofonu görüşmenin her iki yönünü de kaydeder.

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Telefon Ahizesi Mikrofonu sayesinde telefon görüşmeleri kolayca kaydedilebilir. Tek yapmanız gereken mikrofonu ses kaydedicinize ve kulaklığı kulağınıza takmak. Telefon Ahizesi Mikrofonu görüşmenin her iki yönünü de kaydeder.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Telefon görüşmesi mikrofonu

      Hiçbir kelimeyi atlamayın

      Telefon Ahizesi Mikrofonu sayesinde telefon görüşmeleri kolayca kaydedilebilir. Tek yapmanız gereken mikrofonu ses kaydedicinize ve kulaklığı kulağınıza takmak. Telefon Ahizesi Mikrofonu görüşmenin her iki yönünü de kaydeder.

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        Telefon görüşmesi mikrofonu

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        Konforlu kulak içi deneyimi

        Kullanışlı ahize telefonu, optimum kullanıcı deneyimi sunan ergonomik biçimli yumuşak kulak içi kulaklıklarla birlikte gelir.

        Geri çekilebilir kablo ile kolay kullanım

        Geri çekilebilir pratik kablo sayesinde ahize mikrofonunu kullanmak keyfe dönüşüyor.

        Pil gerektirmeyen fişli güç sistemi

        Pil gerekmez. Tek yapmanız gereken fişe takmak.

        Basit tak ve çalıştır kurulumu

        Kullanışlı ve basit tak ve çalıştır kurulumu.

        Her telefona uygundur

        Telefon Ahizesi Mikrofonu cep telefonu, ev telefonu veya ankesörlü telefon gibi her türlü telefonda kullanıma uygun olduğundan, tüm önemli görüşmelerinizi adaptör kullanmadan kaydedebilmenize olanak sağlar.

        Süper hassas mikrofon

        Süper hassas mikrofon konuşulan her sözcüğü mükemmel bir kaliteyle kaydeder.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,1 m/43,3 inç
          Konektör
          • mono
          • 3,5 mm

        • Ses

          Frekans tepkisi
          50-20.000  Hz
          Empedans
          yaklaşık 2,2 kOhm @ 1 kHz
          Hassasiyet
          1 kHz'de -35 dB
          Tip
          elektret kondansatör mikrofon
          Yönlülük
          çok yönlü

        • Çevreci özellikler

          2002/95/EC (RoHS) ile uyumlu
          evet
          Kurşunsuz lehimli ürün
          evet

        • Aksesuarlar

          2 kulak tamponu
          evet
          Adaptör kablosu (3,5 - 2,5 mm)
          evet
          Kese
          evet

        • Tasarım ve kaplama

          Renk(ler)
          siyah/gümüş

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