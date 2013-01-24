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Telefon Ahizesi Mikrofonu sayesinde telefon görüşmeleri kolayca kaydedilebilir. Tek yapmanız gereken mikrofonu ses kaydedicinize ve kulaklığı kulağınıza takmak. Telefon Ahizesi Mikrofonu görüşmenin her iki yönünü de kaydeder.