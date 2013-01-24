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Telefon Ahizesi Mikrofonu sayesinde telefon görüşmeleri kolayca kaydedilebilir. Tek yapmanız gereken mikrofonu ses kaydedicinize ve kulaklığı kulağınıza takmak. Telefon Ahizesi Mikrofonu görüşmenin her iki yönünü de kaydeder.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hiçbir kelimeyi atlamayın
Telefon Ahizesi Mikrofonu sayesinde telefon görüşmeleri kolayca kaydedilebilir. Tek yapmanız gereken mikrofonu ses kaydedicinize ve kulaklığı kulağınıza takmak. Telefon Ahizesi Mikrofonu görüşmenin her iki yönünü de kaydeder.
Hiçbir kelimeyi atlamayın
Telefon Ahizesi Mikrofonu sayesinde telefon görüşmeleri kolayca kaydedilebilir. Tek yapmanız gereken mikrofonu ses kaydedicinize ve kulaklığı kulağınıza takmak. Telefon Ahizesi Mikrofonu görüşmenin her iki yönünü de kaydeder.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hiçbir kelimeyi atlamayın
Telefon Ahizesi Mikrofonu sayesinde telefon görüşmeleri kolayca kaydedilebilir. Tek yapmanız gereken mikrofonu ses kaydedicinize ve kulaklığı kulağınıza takmak. Telefon Ahizesi Mikrofonu görüşmenin her iki yönünü de kaydeder.
Telefon görüşmesi mikrofonu
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Kullanışlı ahize telefonu, optimum kullanıcı deneyimi sunan ergonomik biçimli yumuşak kulak içi kulaklıklarla birlikte gelir.
Geri çekilebilir pratik kablo sayesinde ahize mikrofonunu kullanmak keyfe dönüşüyor.
Pil gerekmez. Tek yapmanız gereken fişe takmak.
Kullanışlı ve basit tak ve çalıştır kurulumu.
Telefon Ahizesi Mikrofonu cep telefonu, ev telefonu veya ankesörlü telefon gibi her türlü telefonda kullanıma uygun olduğundan, tüm önemli görüşmelerinizi adaptör kullanmadan kaydedebilmenize olanak sağlar.
Süper hassas mikrofon konuşulan her sözcüğü mükemmel bir kaliteyle kaydeder.
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