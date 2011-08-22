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Dijital kaydedicinizin uzun ömürlü performansından faydalanın. Nikel-Metal Hidrit teknolojisi 1000 sefere kadar şarj etmeye olanak sağlarken, pil değiştirmeyi neredeyse gereksiz hale getirmektedir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
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Dijital kaydedicinizin uzun ömürlü performansından faydalanın. Nikel-Metal Hidrit teknolojisi 1000 sefere kadar şarj etmeye olanak sağlarken, pil değiştirmeyi neredeyse gereksiz hale getirmektedir. Tüm faydaları görün
Daha uzun kayıt
Dijital kaydedicinizin uzun ömürlü performansından faydalanın. Nikel-Metal Hidrit teknolojisi 1000 sefere kadar şarj etmeye olanak sağlarken, pil değiştirmeyi neredeyse gereksiz hale getirmektedir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha uzun kayıt
Dijital kaydedicinizin uzun ömürlü performansından faydalanın. Nikel-Metal Hidrit teknolojisi 1000 sefere kadar şarj etmeye olanak sağlarken, pil değiştirmeyi neredeyse gereksiz hale getirmektedir. Tüm faydaları görün
Şarj edilebilir piller
Toplam:
Ses Kaydedicinizin pilleri, bilgisayarınızın gücü kullanılarak şarj edilebilir.
Uzun ömürlü pil gücünden yararlanın. Nikel-Metal Hidrit teknolojisi 1000 sefere kadar şarj etmeye olanak sağlarken, pil değiştirmeyi neredeyse gereksiz hale getirmektedir.
Çevreyi korurken paradan tasarruf etmenizi sağlayan piller.
Orijinal Philips pil, dijital kaydediciniz için uzun ömürlü performans sağlar.
Uyumluluk
Güç
Paket içeriği
Çevreci özellikler