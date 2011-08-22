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    Şarj edilebilir piller

    LFH9154/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Şarj edilebilir piller

      LFH9154/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha uzun kayıt

      Dijital kaydedicinizin uzun ömürlü performansından faydalanın. Nikel-Metal Hidrit teknolojisi 1000 sefere kadar şarj etmeye olanak sağlarken, pil değiştirmeyi neredeyse gereksiz hale getirmektedir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Şarj edilebilir piller

      Daha uzun kayıt

      Dijital kaydedicinizin uzun ömürlü performansından faydalanın. Nikel-Metal Hidrit teknolojisi 1000 sefere kadar şarj etmeye olanak sağlarken, pil değiştirmeyi neredeyse gereksiz hale getirmektedir. Tüm faydaları görün

      Daha uzun kayıt

      Dijital kaydedicinizin uzun ömürlü performansından faydalanın. Nikel-Metal Hidrit teknolojisi 1000 sefere kadar şarj etmeye olanak sağlarken, pil değiştirmeyi neredeyse gereksiz hale getirmektedir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Şarj edilebilir piller

      Daha uzun kayıt

      Dijital kaydedicinizin uzun ömürlü performansından faydalanın. Nikel-Metal Hidrit teknolojisi 1000 sefere kadar şarj etmeye olanak sağlarken, pil değiştirmeyi neredeyse gereksiz hale getirmektedir. Tüm faydaları görün

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        Şarj edilebilir piller

        Şarj edilebilir piller

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        Şarj edilebilir pillerle

        • AAA
        • NiMH

        Her seferinde tam kapasitenin keyfini çıkarın

        Ses Kaydedicinizin pilleri, bilgisayarınızın gücü kullanılarak şarj edilebilir.

        NiMH teknolojisi ile birden fazla yeniden şarj etme

        Uzun ömürlü pil gücünden yararlanın. Nikel-Metal Hidrit teknolojisi 1000 sefere kadar şarj etmeye olanak sağlarken, pil değiştirmeyi neredeyse gereksiz hale getirmektedir.

        Diğer pillere kıyasla hem çevreyi koruyun hem paradan tasarruf edin

        Çevreyi korurken paradan tasarruf etmenizi sağlayan piller.

        Philips konuşma kaydediciler için pil

        Orijinal Philips pil, dijital kaydediciniz için uzun ömürlü performans sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Philips Pocket Memo
          • LFH0588
          • LFH0955
          • LFH9370
          • LFH9375
          • LFH9380
          • LFH9500 serisi
          • LFH9600 serisi
          Philips Ses Kaydedici
          • LFH0642
          • LFH0646
          • LFH0652
          • LFH0862
          • LFH0882

        • Güç

          Pil Kapasitesi
          900 mAh
          Pil tipi
          AAA Nikel-Metal Hidrit
          Pil voltajı
          1,2  volt

        • Paket içeriği

          2 şarj edilebilir pil
          evet

        • Çevreci özellikler

          Kimyasal bileşikler
          Nikel-Metal Hidrit
          Ağır metaller
          • Kadmiyumsuz
          • Cıvasız

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