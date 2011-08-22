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    Eller serbest kulaklık

    LFH0331/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Eller serbest kulaklık

      LFH0331/00
      Genel Derecelendirme / 5

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      Yolda iyi ses kalitesi ve anlaşılır konuşma özelliği arayanlar için eller serbest kulaklık ideal çözümdür. Kordon üzeri mini mikrofonu şık bir görünüme sahiptir ve kravat klipsi sayesinde mikrofon optimum kayıt için her zaman mükemmel konumda durur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Eller serbest kulaklık

      Konuşmalarınızı kaydedin

      Yolda iyi ses kalitesi ve anlaşılır konuşma özelliği arayanlar için eller serbest kulaklık ideal çözümdür. Kordon üzeri mini mikrofonu şık bir görünüme sahiptir ve kravat klipsi sayesinde mikrofon optimum kayıt için her zaman mükemmel konumda durur.

      Konuşmalarınızı kaydedin

      Yolda iyi ses kalitesi ve anlaşılır konuşma özelliği arayanlar için eller serbest kulaklık ideal çözümdür. Kordon üzeri mini mikrofonu şık bir görünüme sahiptir ve kravat klipsi sayesinde mikrofon optimum kayıt için her zaman mükemmel konumda durur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Eller serbest kulaklık

      Konuşmalarınızı kaydedin

      Yolda iyi ses kalitesi ve anlaşılır konuşma özelliği arayanlar için eller serbest kulaklık ideal çözümdür. Kordon üzeri mini mikrofonu şık bir görünüme sahiptir ve kravat klipsi sayesinde mikrofon optimum kayıt için her zaman mükemmel konumda durur.

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        Eller serbest kulaklık

        Eller serbest kulaklık

        Toplam:

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        Dijital kaydediciler için ideal

        Mikrofonu her zaman yerinde tutan kravat klipsi

        Kullanışlı klipsi sayesinde mikrofon kolayca yaka, kravat veya başka giysilere takılabilir. Tek yapmanız gereken mikrofonu Dijital Pocket Memo veya Ses Kaydediciye takmak. Başka bir kurulum gerektirmez.

        Tamamı Philips'e ait bir çözümle optimum sonuçlar elde edin

        Tamamı Philips'e ait bir çözümle her koşulda mükemmel sonuçlar.

        Mükemmel kayıt kalitesi sunan kondansatör mikrofon

        Hassas elektret kondansatör, mükemmel ses üretimi ve stüdyo kalitesi için her akustik detayı alır.

        Mobil konuşma kaydediciler için hafif çözüm

        Hafif ve takması kolay bu çözüm mobil ve sabit kullanım için idealdir.

        Tek yönlü tasarım sadece konuşmacının sesini alır

        Sadece konuşmacının sesini kaydeden tek yönlü mikrofon kaliteli ve anlaşılır netlikte ses kaydı için idealdir.

        Dayanıklı malzemelerle daha uzun süre daha kaliteli kullanım

        Dayanıklı ve yüksek kaliteli malzemeler, eller serbest kulaklığın uzun süre kullanılmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Mikrofon

          Konektör
          • 3,5 mm
          • mono
          • dik açılı
          Konnektör kaplaması
          altın kaplama
          Yönlülük
          tek yönlü
          Frekans tepkisi
          20–20.000 Hz
          Empedans
          yaklaşık 2,2 kOhm @ 1 kHz
          Standart çalışma gerilimi
          3 V–10 V
          Tip
          elektret kondansatör mikrofon
          Hassasiyet
          -60 dB ± 2 dB

        • Kulaklık

          Kablo uzunluğu
          1,1m/3,6ft.
          Konektör
          • 3,5 mm
          • mono
          • dik açılı
          Konnektör kaplaması
          altın kaplama
          Frekans tepkisi
          20–20.000 Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Hassasiyet
          108 dB
          Ses modu
          mono
          Teknoloji
          dinamik
          Tip
          kulaklık
          Maksimum güç çıkışı
          10 mW

        • Çevreci özellikler

          2002/95/EC (RoHS) ile uyumlu
          evet
          Kurşunsuz lehimli ürün
          evet

        • Aksesuarlar

          Kravat klipsi
          evet

        • Tasarım ve kaplama

          Renk(ler)
          siyah/gümüş

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