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Yolda iyi ses kalitesi ve anlaşılır konuşma özelliği arayanlar için eller serbest kulaklık ideal çözümdür. Kordon üzeri mini mikrofonu şık bir görünüme sahiptir ve kravat klipsi sayesinde mikrofon optimum kayıt için her zaman mükemmel konumda durur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konuşmalarınızı kaydedin
Yolda iyi ses kalitesi ve anlaşılır konuşma özelliği arayanlar için eller serbest kulaklık ideal çözümdür. Kordon üzeri mini mikrofonu şık bir görünüme sahiptir ve kravat klipsi sayesinde mikrofon optimum kayıt için her zaman mükemmel konumda durur.
Konuşmalarınızı kaydedin
Yolda iyi ses kalitesi ve anlaşılır konuşma özelliği arayanlar için eller serbest kulaklık ideal çözümdür. Kordon üzeri mini mikrofonu şık bir görünüme sahiptir ve kravat klipsi sayesinde mikrofon optimum kayıt için her zaman mükemmel konumda durur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konuşmalarınızı kaydedin
Yolda iyi ses kalitesi ve anlaşılır konuşma özelliği arayanlar için eller serbest kulaklık ideal çözümdür. Kordon üzeri mini mikrofonu şık bir görünüme sahiptir ve kravat klipsi sayesinde mikrofon optimum kayıt için her zaman mükemmel konumda durur.
Eller serbest kulaklık
Toplam:
Kullanışlı klipsi sayesinde mikrofon kolayca yaka, kravat veya başka giysilere takılabilir. Tek yapmanız gereken mikrofonu Dijital Pocket Memo veya Ses Kaydediciye takmak. Başka bir kurulum gerektirmez.
Tamamı Philips'e ait bir çözümle her koşulda mükemmel sonuçlar.
Hassas elektret kondansatör, mükemmel ses üretimi ve stüdyo kalitesi için her akustik detayı alır.
Hafif ve takması kolay bu çözüm mobil ve sabit kullanım için idealdir.
Sadece konuşmacının sesini kaydeden tek yönlü mikrofon kaliteli ve anlaşılır netlikte ses kaydı için idealdir.
Dayanıklı ve yüksek kaliteli malzemeler, eller serbest kulaklığın uzun süre kullanılmasını sağlar.
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