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    Philips Fidelio

    Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

    L3/00
    Fidelio
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Fidelio
    • Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın. Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın. Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.
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      Bluetooth

      Philips Fidelio Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      L3/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.

      Daima sevdiğiniz müziği dinleyebileceğiniz ideal yerde olduğunuzu hayal edin. Özenle ayarlanmış sürücüler, mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve doğru uyum bir araya gelerek nerede olursanız olun ideal bir müzik dinleme ortamı sunar. Tüm faydaları görün

      Philips Fidelio Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.

      Daima sevdiğiniz müziği dinleyebileceğiniz ideal yerde olduğunuzu hayal edin. Özenle ayarlanmış sürücüler, mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve doğru uyum bir araya gelerek nerede olursanız olun ideal bir müzik dinleme ortamı sunar. Tüm faydaları görün

      Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.

      Daima sevdiğiniz müziği dinleyebileceğiniz ideal yerde olduğunuzu hayal edin. Özenle ayarlanmış sürücüler, mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve doğru uyum bir araya gelerek nerede olursanız olun ideal bir müzik dinleme ortamı sunar. Tüm faydaları görün

      Philips Fidelio Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.

      Daima sevdiğiniz müziği dinleyebileceğiniz ideal yerde olduğunuzu hayal edin. Özenle ayarlanmış sürücüler, mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve doğru uyum bir araya gelerek nerede olursanız olun ideal bir müzik dinleme ortamı sunar. Tüm faydaları görün

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        Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

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        Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.

        • Gürültü Önleme Pro+
        • 40 mm sürücüler
        Philips Fidelio. Olağanüstü performans için geliştirildi

        Philips Fidelio. Olağanüstü performans için geliştirildi

        Bu arkası kapalı kulak üstü kablosuz kulaklıklar, sesten malzemeye kadar kendinizi müziğe kaptırmanız için tasarlandı. Yumuşak hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlığı yastıkları her kafa büyüklüğü ve şekli için uygundur. Ayrıca kulaklıklarınızı çıkardığınızda müzik duraklatılır.

        40 mm sürücüler. Doğal, dengeli ses

        40 mm sürücüler. Doğal, dengeli ses

        Bu Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikalı kulaklıkların mükemmel ayarlanmış sürücüleri ANC açık da olsa kapalı da olsa dengeli sesler sunar. Kusursuz ve etkileyici bas baskın değildir. Orta aralık frekansları ise dolgun ve nettir. Yüksek frekanslar kusursuz detaylara sahiptir.

        Son teknoloji ürünü hibrit Aktif Gürültü Önleme

        Son teknoloji ürünü hibrit Aktif Gürültü Önleme

        Nerede olursanız olun mükemmel ses düzeyinde dinleyin. Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, bir harici mikrofon ve bir dahili mikrofonu sayesinde istenmeyen sesleri engelleyerek şarkının keyfini çıkarmanızı sağlar. Farkındalık Modu ise istediğiniz zaman dünyaya bağlanmanızı sağlar.

        Dinlemek için tasarlandı. Eşsiz tasarım

        Dinlemek için tasarlandı. Eşsiz tasarım

        Hafif alüminyum ve sorumlu şekilde tedarik edilmiş Muirhead deri, kablosuz kulaklıkların sunduğu ses kalitesi kadar yüksek kalitede görünüm sunar. Kulaklık başlığı halkasının alüminyum malzemesi mat koyu saten renktedir ve kabartmalı Philips Fidelio logosuna sahiptir. Kulaklığı çıkardığınızda müzik otomatik olarak duraklatılır.

        Kristal netliğinde arama sesi için çift mikrofon. Dahili ses kontrolü

        Kristal netliğinde arama sesi için çift mikrofon. Dahili ses kontrolü

        Kulaklık başlıklarının her birindeki iki mikrofon, sesinize odaklanırken etrafınızdaki gürültüyü önemli ölçüde azaltır. Tam entegre Google Asistan ve Alexa, favori çalma listelerinizi istediğiniz anda bulmak için yardıma hazırdır.

        Dokunmatik kontroller. 38 saat oynatma süresi (ANC ile 32 saat)*

        Dokunmatik kontroller. 38 saat oynatma süresi (ANC ile 32 saat)*

        Tam şarj bir günden fazla dinleme süresi, 15 dakikalık hızlı şarj ise 6 saat oynatma süresi sunar. Kolay saklama için düz olarak katlanabilen tasarıma sahip kulaklık başlıklarında, müzik ve aramalar için dokunmatik kontroller ve ANC için düğmeler bulunur.

        Dilediğiniz kaynağa bağlanır. Kablosuz veya kablolu

        Dilediğiniz kaynağa bağlanır. Kablosuz veya kablolu

        Kesintisiz Bluetooth bağlantısı ve iOS cihazlar için AAC desteği ile Android veya Windows için aptX HD desteği sayesinde akış sırasında en iyi sesi sunar. Kablolu dinleme için çıkarılabilir kabloyu yüksek çözünürlüklü ekipmana takabilirsiniz.

        Philips Kulaklık uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin

        Philips Kulaklık uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin

        Philips Kulaklık uygulaması, ön ayarlı ANC modları arasında geçiş yaparak gürültü engelleme seviyesini ayarlamanıza olanak sağlar. Aynı zamanda özel ekolayzıra sahiptir ve akıştaki müziği kontrol etmek veya şarkı bilgisine ulaşmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

        Tek dokunuşla eşleştirme: Google Fast Pair

        Tek dokunuşla eşleştirme: Google Fast Pair

        Google Fast Pair, tek dokunuşla kulaklığınızı uyumlu bir Android cihazına bağlamanıza imkan tanır. Kulaklığı Android cihazın yakınına koyduğunuzda otomatik olarak bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          USB-C kablosu
          Ses kablosu
          evet
          Uçak adaptörü
          evet
          Taşıma çantası
          evet

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          • Akış Formatı: SBC
          • aptX
          • Aptx-HD
          • AAC
          Bluetooth sürümü
          5,1
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Çok noktalı bağlantı
          2

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Aramayı Tutma
          • 2 arama arasında geçiş
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet
          • Arama ve müzik arasında geçiş

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
          38  sa
          *
          Müzik oynatma süresi (ANC açık)
          32  sa
          *
          Pil ömrü
          38 saat*

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Frekans aralığı
          7 - 40.000 Hz
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          20 mW
          Hassasiyet
          103  dB

        • Dış Karton

          GTIN
          1 48 95229 10839 1
          Yükseklik
          26  cm
          Uzunluk
          25,4  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          Genişlik
          22,8  cm
          Brüt ağırlık
          3,824  kg
          Dara ağırlığı
          2,6  kg
          Net ağırlık
          1,224  kg

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          7,8  cm
          EAN
          48 95229 10839 4
          Yükseklik
          24,1  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Genişlik
          21  cm
          Brüt ağırlık
          1,118  kg
          Net ağırlık
          0,408  kg
          Dara ağırlığı
          0,71  kg
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          5,15  cm
          Yükseklik
          20,35  cm
          Ağırlık
          0,36  kg
          Genişlik
          19  cm

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