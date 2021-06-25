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    Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series

    Elektrikli Diş Fırçası Special Edition

    HX9911/88
    Sonicare
    Genel Derecelendirme / 5
    Sonicare
    • Zahmetsiz beyaz gülüşler Zahmetsiz beyaz gülüşler Zahmetsiz beyaz gülüşler
      -{discount-value}

      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series Elektrikli Diş Fırçası Special Edition

      HX9911/88
      Genel Derecelendirme / 5

      Zahmetsiz beyaz gülüşler

      Daha beyaz dişler ve ağız sağlığı için gelişmiş Sonicare teknolojisiyle her güne şık bir başlangıç yapın. Koçluk ve takip özelliği sunan bağlı bir uygulamayla diş etlerine karşı hassastır. Kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi için 4 mod ve 3 yoğunluk seviyesi arasından seçim yapın. Tüm faydaları görün

      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series Elektrikli Diş Fırçası Special Edition

      Zahmetsiz beyaz gülüşler

      Daha beyaz dişler ve ağız sağlığı için gelişmiş Sonicare teknolojisiyle her güne şık bir başlangıç yapın. Koçluk ve takip özelliği sunan bağlı bir uygulamayla diş etlerine karşı hassastır. Kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi için 4 mod ve 3 yoğunluk seviyesi arasından seçim yapın. Tüm faydaları görün

      Zahmetsiz beyaz gülüşler

      Daha beyaz dişler ve ağız sağlığı için gelişmiş Sonicare teknolojisiyle her güne şık bir başlangıç yapın. Koçluk ve takip özelliği sunan bağlı bir uygulamayla diş etlerine karşı hassastır. Kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi için 4 mod ve 3 yoğunluk seviyesi arasından seçim yapın. Tüm faydaları görün

      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series Elektrikli Diş Fırçası Special Edition

      Zahmetsiz beyaz gülüşler

      Daha beyaz dişler ve ağız sağlığı için gelişmiş Sonicare teknolojisiyle her güne şık bir başlangıç yapın. Koçluk ve takip özelliği sunan bağlı bir uygulamayla diş etlerine karşı hassastır. Kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi için 4 mod ve 3 yoğunluk seviyesi arasından seçim yapın. Tüm faydaları görün

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        DiamondClean 9000 Series

        DiamondClean 9000 Series

        Elektrikli Diş Fırçası Special Edition

        - {discount-value}

        Toplam:

        Zahmetsiz beyaz gülüşler

        Sadece 3 günde daha beyaz dişler*

        • Sonicare uygulaması ilerleme durumunu takip eder
        • Dahili basınç sensörü
        • Akıllı fırça başlığı algılaması
        • 4 mod, 3 yoğunluk
        Yalnızca 3 günde daha beyaz dişler için yüzey lekelerini yok eder*

        Yalnızca 3 günde daha beyaz dişler için yüzey lekelerini yok eder*

        Gelişmiş Sonicare teknolojisiyle daha parlak bir gülümseme elde edin. Parlatma kılları, gözle görülür derecede daha beyaz dişler için manuel diş fırçasına kıyasla yalnızca 3 günde %100'e varan oranda daha fazla lekeyi yok eder*.

        Plakları yok eder, diş etlerine zarar vermez

        Plakları yok eder, diş etlerine zarar vermez

        C3 Premium Plak Kontrolü fırça başlığı, tertemiz ve derinlemesine bir temizlik için tasarlanmıştır. Yumuşak, esnek kenarlar ve kıllar diş hatlarınızın etrafında mükemmel bir şekilde kıvrılarak size 4 kat daha fazla yüzey teması sağlar ve ulaşılması zor noktalara erişmenize yardımcı olur***

        Üstün fırçalama deneyimi için şık tasarım

        Üstün fırçalama deneyimi için şık tasarım

        DiamondClean 9000, stilinize uygun birinci sınıf, ergonomik fırçalama deneyimi için dikkat çekici ombre tasarımıyla sunulur. Tamamlayıcı renkteki ince, kompakt taşıma çantası gittiğiniz her yerde yanınızdadır.

        Güçlü ve hassas bir temizlik için gelişmiş Sonicare teknolojisi

        Güçlü ve hassas bir temizlik için gelişmiş Sonicare teknolojisi

        Güçlü sonik titreşimler, dişleriniz arasında ve diş eti çizginiz boyunca plakla savaşan kabarcıkları yönlendirmek için dakika 62.000 kez hareket eder. Manuel diş fırçasından 10 kat daha fazla plağı giderir.

        kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi için 4 mod ve 3 yoğunluk ayarı

        kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi için 4 mod ve 3 yoğunluk ayarı

        4 fırçalama modundan birini seçin: Olağanüstü günlük temizlik için Temizlik modu, daha parlak bir gülümseme için Beyazlık+ modu, hassas ve etkili bir temizlik için Diş Eti Sağlığı modu ve canlı ve tertemiz bir gülümseme için Derin Temizlik+ modu. Düşükten yükseğe doğru üç yoğunluk ayarı, performansı artırmanıza veya hassas diş etlerine bakım yapmanıza olanak tanır.

        Basınç sensörü, çok fazla basınç uyguladığınızda sizi bilgilendirir

        Basınç sensörü, çok fazla basınç uyguladığınızda sizi bilgilendirir

        Çok sert fırçaladığınızı fark etmeyebilirsiniz ancak DiamondClean 9000 diş fırçanız fark edecektir. Fazla sert fırçaladığınızda diş fırçası bir titreşim sesi çıkarır. Bu ses, fırça başlığınızın işini yapmasına izin vermeniz için bir uyarıdır.

        BrushSync sizin için en iyi modu otomatik olarak seçer

        BrushSync sizin için en iyi modu otomatik olarak seçer

        Akıllı fırça başlıkları, mümkün olan en iyi temizlik için doğru modu ve yoğunluk ayarını kullanmanızı sağlar. C3 Premium Plak Kontrolü fırça başlığını kullanırken DiamondClean 9000 diş fırçanızın BrushSync teknolojisi, fırça başlığınızı otomatik olarak Beyazlık+ modu ile senkronize ederek dişlerinizi beyazlatmaya yardımcı olur.

        Koçluk ve ilerleme raporları için Sonicare uygulaması

        Koçluk ve ilerleme raporları için Sonicare uygulaması

        DiamondClean 9000, diş hekimi kontrolleri arasında sağlıklı fırçalama alışkanlıklarını geliştirmek ve sürdürmek için ihtiyacınız olan rehberliği sağlar. Dahili akıllı sensörler, çok fazla basınç uyguladığınızda sizi bilgilendirir. Fırçalama deneyiminizi Sonicare uygulamasına bağlayarak takip ettiğinizde, Sonicare uygulaması kişiselleştirilmiş bir İlerleme Raporu ile zaman içinde ne kadar geliştiğinizi görüp doğru yolda kalmanıza yardımcı olur.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Bluetooth® kablosuz teknoloji
          Bağlı fırça uygulaması

        • Güç

          Gerilim
          110-220 V

        • Teknik özellikler

          Pil
          Şarj edilebilir
          Çalışma süresi (doludan boşa)
          14 gün***
          Pil tipi
          Lityum İYON

        • Tasarım ve kaplama

          Renk
          Deniz Yeşili Geçişli

        • Servis

          Garanti
          2 yıllık sınırlı garanti

        • Uyumluluk

          Android uyumluluğu
          • Android telefonlar
          • Bluetooth 4.0 özellikli tabletler
          iOS uyumluluğu
          • iPad 3. Nesil veya üstü
          • iPhone 4S veya üstü
          • iOS7 veya üstü
          • iOS7 işletim sistemli

        • Kullanım kolaylığı

          Gövde
          İnce, ergonomik tasarım
          Gövde uyumluluğu
          Kolay takılabilir fırça başlıkları
          Değiştirme hatırlatıcısı
          • Daima en iyi sonuçları sağlamak için
          • hatırlatıcı simgesi yanar

        • Dahil olan ürünler

          Gövde
          1 DiamondClean 9000
          Fırça başlıkları
          1 C3 Premium Plak Kontrolü
          Seyahat çantası
          1
          Şarj cihazı tabanı ve şarj diski
          1

        • Temizleme performansı

          Performans
          10 kata kadar daha fazla plağı yok eder*
          Zamanlayıcı
          BrushPacer ve SmarTimer
          Basınç geri bildirimi
          Kullanıcıyı uyaran gövde titreşimi

        • Modlar

          Temizle
          Olağanüstü günlük temizlik için
          3 yoğunluk
          • Yüksek
          • Orta
          • Düşük
          Deep Clean+
          Canlı ve tertemiz bir gülümseme için
          Diş Eti Sağlığı
          Azı dişlerine özel ilgi gösterir
          Beyazlık+
          Yüzey lekelerini yok etmek içindir

        • Akıllı sensör teknolojisi

          BrushSync Değiştirme Hatırlatıcısı
          • Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman
          • değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin
          Basınç sensörü
          Dişler çok sert fırçalandığında uyarır

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Sonicare fırça gövdesi 9000 Serisi
        • Plaklara Karşı Premium Koruma Fırça Başlığı (C3)
        • Şarj diski
        • USB Şarjlı Taşıma Çantası

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            Yorumlar

            • Önde gelen beyazlatıcı bir diş macunu kullanılarak Beyazlık+ Modunda
            • * Manuel diş fırçasına kıyasla; gerçek sonuçlar değişebilir
            • ** DiamondClean fırça başlığına kıyasla
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