kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi için 4 mod ve 3 yoğunluk ayarı

4 fırçalama modundan birini seçin: Olağanüstü günlük temizlik için Temizlik modu, daha parlak bir gülümseme için Beyazlık+ modu, hassas ve etkili bir temizlik için Diş Eti Sağlığı modu ve canlı ve tertemiz bir gülümseme için Derin Temizlik+ modu. Düşükten yükseğe doğru üç yoğunluk ayarı, performansı artırmanıza veya hassas diş etlerine bakım yapmanıza olanak tanır.