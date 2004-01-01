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      Sonicare 9000 series HX9911/68 Sonic electric toothbrush

      HX9911/84

      Bu ürün satışta değil

      Sonicare 9000 series HX9911/68 Sonic electric toothbrush

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      Bu ürün
      9000 series HX9911/68 Sonic electric toothbrush
      - {discount-value}

      9000 series HX9911/68 Sonic electric toothbrush

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      Yalnızca 3 günde daha beyaz dişler için yüzey lekelerini yok eder*

      Gelişmiş Sonicare teknolojisiyle daha parlak bir gülümseme elde edin. Parlatma kılları, gözle görülür derecede daha beyaz dişler için manuel diş fırçasına kıyasla yalnızca 3 günde %100'e varan oranda daha fazla lekeyi yok eder*.

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