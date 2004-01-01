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9000 series HX9911/68 Sonic electric toothbrush
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Yalnızca 3 günde daha beyaz dişler için yüzey lekelerini yok eder*
Gelişmiş Sonicare teknolojisiyle daha parlak bir gülümseme elde edin. Parlatma kılları, gözle görülür derecede daha beyaz dişler için manuel diş fırçasına kıyasla yalnızca 3 günde %100'e varan oranda daha fazla lekeyi yok eder*.
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