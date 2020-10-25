Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Elektrikli diş fırçaları
Tüm seriler
Philips Sonicare DiamondClean Sonic şarjlı diş fırçası
Üretimden kaldırıldı
Destek
HX9352/04
Mağazaya git
Ürününüzü kaydettirin
Satın aldıktan sonra 90 gün içinde ürününüzü kaydedin ve uzatılmış garantinizi alın (koşullar geçerli olabilir).
Eco passport - English (US)
Kullanıcı kılavuzu
Tümü (14)
Diş fırçamı şarj etmek için Sonicare AirFloss şarj cihazımı kullanabilir miyim?
Sonicare uygulamasında rehberli fırçalama nasıl çalışır?
Sonicare uygulaması hangi ülkelerde mevcuttur?
Diş fırçamın gövdesi ile fırça başlığı arasında neden boşluk var?
Sonicare diş fırçamın pili ne kadar dayanmalıdır?
Fırça başlığımı takmakta veya çıkarmakta zorlanıyorum.
Diş fırçamı Sonicare uygulamasına bağlayamıyorum
Sonicare diş fırçam şarj olmuyor
Sonicare diş fırçamın fırça başlığı düşüyor
Sonicare diş fırçam titremiyor
Garantinizin koşullarını kontrol edin ve bir ürün değişim veya onarım işlemi başlatın
Servis merkezi bul
Onarım, teşhis ve orijinal parçalar için yakınınızdaki servis merkezlerini bulun
Garanti
Ürün garanti politikalarımız
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız