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  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
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  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
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  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
  • Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler

Üretimden kaldırıldı

Philips Sonicare DiamondCleanSonic şarjlı diş fırçası

HX9352/04

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler
Sonicare'in en iyi beyazlatma performansı, en zarif Philips Sonicare şarjlı diş fırçamızda. Sonicare'e geçin.
Tüm avantajları görüntüleyin

En iyi Philips Sonicare beyazlatıcı sonik diş fırçası

Bir ömür boyunca daha beyaz ve sağlıklı dişler

  • 5 mod

  • 2 fırça başlığı

  • Cam şarj cihazı, seyahat kabı

  • Cilalama modu

Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder

Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder

Sık ve yüksek kaliteli fırça kılları, normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder.

DiamondClean fırça başlığımızla 1 haftada daha beyaz bir gülümsemeye kavuşun*

DiamondClean fırça başlığımızla 1 haftada daha beyaz bir gülümsemeye kavuşun*

Diş yüzeyindeki lekeleri nazik fakat etkili bir şekilde temizlemek için DiamondClean fırça başlığımızı diş fırçanıza takın. Merkezde bulunan çok sayıda leke temizleme kılı, yalnızca 7 gün içinde 2 kata kadar daha beyaz bir gülümsemeye kavuşmanızı sağlar.*

Diş eti sağlığını yalnızca 2 haftada iyileştirir*

Diş eti sağlığını yalnızca 2 haftada iyileştirir*

DiamondClean fırça başlığınızın optimum temizleme performansı, diş eti sağlığınızı 2 haftada iyileştirir*. Diş eti çizgisinde normal diş fırçalarına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eden bu fırça başlığıyla* sağlıklı bir gülümsemeye kavuşacaksınız.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

10/02/2018

Türkiye

Türkiye

bembeyaz dişler için en iyisi

hem tasarım hem de kullanım kolaylığı olarak çok güzel düşünülmüş bir ürün, dişleri çok hızlı ve güzel bir şekilde beyazlaştırıyor! teşekkürler

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DiamondClean HX9332/04 Sonic electric toothbrush için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DiamondClean HX9332/04 Sonic electric toothbrush için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder

  2. temizleme modunda, günlük iki sefer iki dakikalık fırçalama süresine göre