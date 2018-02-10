2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
5 mod
2 fırça başlığı
Cam şarj cihazı, seyahat kabı
Cilalama modu
Sık ve yüksek kaliteli fırça kılları, normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder.
Diş yüzeyindeki lekeleri nazik fakat etkili bir şekilde temizlemek için DiamondClean fırça başlığımızı diş fırçanıza takın. Merkezde bulunan çok sayıda leke temizleme kılı, yalnızca 7 gün içinde 2 kata kadar daha beyaz bir gülümsemeye kavuşmanızı sağlar.*
DiamondClean fırça başlığınızın optimum temizleme performansı, diş eti sağlığınızı 2 haftada iyileştirir*. Diş eti çizgisinde normal diş fırçalarına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eden bu fırça başlığıyla* sağlıklı bir gülümsemeye kavuşacaksınız.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Mkoc
10/02/2018
Türkiye
bembeyaz dişler için en iyisi
hem tasarım hem de kullanım kolaylığı olarak çok güzel düşünülmüş bir ürün, dişleri çok hızlı ve güzel bir şekilde beyazlaştırıyor! teşekkürler
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DiamondClean HX9332/04 Sonic electric toothbrush için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DiamondClean HX9332/04 Sonic electric toothbrush için yapılmıştır
Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder
temizleme modunda, günlük iki sefer iki dakikalık fırçalama süresine göre