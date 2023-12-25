2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Ulaşılması zor bölgelerdeki plakları ve yiyecek artıklarını temizlemek için tasarlanmıştır. Standart diş ipiyle uğraşmadan ağzınızın içindeki ferahlığın ve temizliğin keyfini çıkarın.
Kompakt ve ergonomik tasarım, günlük diş arası temizleyici kullanımı için kullanışlı bir çözüm sunar. Kablosuz gövdesi sayesinde her yere kolayca taşınabilir ve kolayca kullanılabilir.
360 derece dönen başlıkla ulaşılması zor bölgelere erişin ve cihazı istediğiniz yönde kullanın.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Cenk48
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Çok memnunum
Diş ve diş etlerimi çok iyi hissediyorum, onsuz ağız bakımım eksik kalıyormuş, artık hayatımın bir parçası.
Avantajlar
Daha trmiz ve sağlıklı diş, diş etleri
Dezavantajlar
Kullanmaya alışmak zaman alıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 2000 HX3801/11 Ağız Duşu için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 2000 HX3801/11 Ağız Duşu için yapılmıştır
Barış073
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Temizlik ve ferahlık
Akan su olmadan temizlik olmaz inancı sizde de varsa, diş ipi ile kullansanız da aranızda sıcak bir bağlantı olamıyor. Ağız duşu ise akan su ve temizlik hissini tamamen yaşatıyor.
Avantajlar
Pratik kullanım
Dezavantajlar
Su haznesi bi tık büyük olabilir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 2000 HX3801/11 Ağız Duşu için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 2000 HX3801/11 Ağız Duşu için yapılmıştır
İn-vitro çalışma kapsamında. Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir.