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Üretimden kaldırıldı

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 2000Ağız Duşu

HX3801/11

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Uygulanan alanlarda plağı %99'a varan oranlarda yok eder*
Diş eti sağlığınızı iyileştirmek için dişlerinizin arasını zahmetsizce derinlemesine temizleyin. Ayarlanabilir yoğunluk ve 360° dönüş özelliği, ulaşılması zor bölgelerdeki plakları ve yiyecek artıklarını temizleyerek ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Diş aralarında mükemmel temizlik

Uygulanan alanlarda plağı %99'a varan oranlarda yok eder*

Derinlemesine temizlik için güçlü ve hassas

Ulaşılması zor bölgelerdeki plakları ve yiyecek artıklarını temizlemek için tasarlanmıştır. Standart diş ipiyle uğraşmadan ağzınızın içindeki ferahlığın ve temizliğin keyfini çıkarın.

Kablosuz ve kompakt tasarım, diş arası temizleyici kullanımını kolaylaştırır

Kompakt ve ergonomik tasarım, günlük diş arası temizleyici kullanımı için kullanışlı bir çözüm sunar. Kablosuz gövdesi sayesinde her yere kolayca taşınabilir ve kolayca kullanılabilir.

Ulaşılması zor noktalar için 360° dönüş özelliği

Ulaşılması zor noktalar için 360° dönüş özelliği

360 derece dönen başlıkla ulaşılması zor bölgelere erişin ve cihazı istediğiniz yönde kullanın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

Çok memnunum

Diş ve diş etlerimi çok iyi hissediyorum, onsuz ağız bakımım eksik kalıyormuş, artık hayatımın bir parçası.

Avantajlar

Daha trmiz ve sağlıklı diş, diş etleri

Dezavantajlar

Kullanmaya alışmak zaman alıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 2000 HX3801/11 Ağız Duşu için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 2000 HX3801/11 Ağız Duşu için yapılmıştır

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

Temizlik ve ferahlık

Akan su olmadan temizlik olmaz inancı sizde de varsa, diş ipi ile kullansanız da aranızda sıcak bir bağlantı olamıyor. Ağız duşu ise akan su ve temizlik hissini tamamen yaşatıyor.

Avantajlar

Pratik kullanım

Dezavantajlar

Su haznesi bi tık büyük olabilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 2000 HX3801/11 Ağız Duşu için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Cordless Power Flosser 2000 HX3801/11 Ağız Duşu için yapılmıştır

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