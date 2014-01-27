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Güçlü surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan 600W gücündeki surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntülerle ev eğlence sisteminizden aldığınız keyfi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan 600W gücündeki surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntülerle ev eğlence sisteminizden aldığınız keyfi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
Güçlü surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan 600W gücündeki surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntülerle ev eğlence sisteminizden aldığınız keyfi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan 600W gücündeki surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntülerle ev eğlence sisteminizden aldığınız keyfi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
5.1 Ev sineması
Toplam:
Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.
DVD, VCD, CD veya USB cihazları gibi hemen her türlü disk ve ortam cihazını oynatır. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü yaşayın.
DivX desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'ten aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified Philips Blu-ray veya DVD oynatıcı cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünleşik altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.
HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.
Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi jakına bağlamak.
EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
Aksesuarlar
Müzik Çalma
Resim Oynatma
Video Oynatma
Optik Oynatma Ortamı
Dosya Formatı
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Hoparlörler
Görüntü/Ekran
Güç
Ses
Tuner/Alım/İletim
Ambalaj boyutları