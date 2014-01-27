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    5.1 Ev sineması

    HTS3538/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü surround ses Güçlü surround ses Güçlü surround ses
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      5.1 Ev sineması

      HTS3538/40
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü surround ses

      Sinemanın gücünü evinize getirin. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan 600W gücündeki surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntülerle ev eğlence sisteminizden aldığınız keyfi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      5.1 Ev sineması

      Güçlü surround ses

      Sinemanın gücünü evinize getirin. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan 600W gücündeki surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntülerle ev eğlence sisteminizden aldığınız keyfi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Güçlü surround ses

      Sinemanın gücünü evinize getirin. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan 600W gücündeki surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntülerle ev eğlence sisteminizden aldığınız keyfi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      5.1 Ev sineması

      Güçlü surround ses

      Sinemanın gücünü evinize getirin. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan 600W gücündeki surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntülerle ev eğlence sisteminizden aldığınız keyfi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

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        5.1 Ev sineması

        5.1 Ev sineması

        Toplam:

        Güçlü surround ses

        kompakt hoparlörlerden

        • DVD
        Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

        Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

        Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

        DVD, VCD, CD ve USB cihazlarını oynatır

        DVD, VCD, CD ve USB cihazlarını oynatır

        DVD, VCD, CD veya USB cihazları gibi hemen her türlü disk ve ortam cihazını oynatır. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü yaşayın.

        Güçlendirilmiş DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır

        Güçlendirilmiş DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır

        DivX desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'ten aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified Philips Blu-ray veya DVD oynatıcı cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünleşik altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

        Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI

        Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI

        HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.

        iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi

        iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi

        Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi jakına bağlamak.

        Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

        Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

        EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

        600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

        600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

        Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

        Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Uyumlu aksesuarlar
          STS3001 Hoparlör standı
          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 2 x AAA Pil
          • Güç kablosu
          • Uzaktan Kumanda
          • Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü
          • Ticari Markalar Belgesi
          • Kullanım Kılavuzu
          • Dünya Çapında Garanti belgesi

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • MP3
          • WMA
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps

        • Resim Oynatma

          Sıkıştırma formatı
          JPEG
          Görüntü Güçlendirme
          • Döndürme
          • Müzikli slayt gösterisi
          • Büyütme

        • Video Oynatma

          Sıkıştırma formatları
          • DivX Ultra
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4

        • Optik Oynatma Ortamı

          Oynatılabilir Diskler
          • CD
          • CDDA
          • CD-R/CD-RW
          • DVD
          • DVD +R/+RW
          • DVD -R/-RW
          • SVCD
          • VCD

        • Dosya Formatı

          Ses
          • mp3
          • wma
          Görüntü
          JPEG
          Video
          • avi
          • divx
          • mpeg
          • mpg

        • Bağlantı

          Ön Bağlantılar
          • Music iLINK
          • USB
          Arka Bağlantılar
          • AUX GİRİŞİ 1
          • Oturtmalı Hoparlör Konektörleri
          • Kompozit video (CVBS) çıkışı
          • Dijital optik giriş
          • HDMI 1.4 çıkış (ARC)
          • Sabit FM Anteni

        • Kullanılabilirlik

          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Ses Dönüş Kanalı
          • Otomatik ses girişi eşleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Tek dokunuşla bekleme
          • Uzaktan Kumanda Geçişi
          • Sistem bekleme

        • Boyutlar

          Ana Ünite (G x Y x D)
          360 x 58 x 325  mm
          Ana Ünite Ağırlığı
          2,4  kg
          Orta Hoparlör (G x Y x D)
          85 x 160 x 95  mm
          Orta Hoparlör Ağırlığı
          0,3  kg
          Orta Hoparlör kablo uzunluğu
          2  m
          Ön Hoparlör (G x Y x D)
          85 x 160 x 95  mm
          Ön Hoparlör Ağırlığı
          0,3  kg
          Ön Hoparlör kablo uzunluğu
          3  m
          Arka Uzun Hoparlör (GxYxD)
          240 x 1007 x 240  mm
          Arka Hoparlör Ağırlığı
          1,6  kg
          Arka Hoparlör kablo uzunluğu
          7  m
          Subwoofer (G x Y x D)
          160 x 265 x 265  mm
          Subwoofer Ağırlığı
          2,6  kg
          Subwoofer kablo uzunluğu
          3  m
          Ambalaj (G x Y x D)
          905 x 261 x 377  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          12  kg

        • Hoparlörler

          Hoparlör tipleri
          • 1 x Orta hoparlör
          • 2 x Uydu hoparlörü
          • 2 x Uzun hoparlör
          Orta hoparlör sürücüleri
          1 x 2,5" woofer
          Orta hoparlör empedansı
          4  ohm
          Orta hoparlör frekans aralığı
          150 - 20k  Hz
          Sürücü / Uydu hoparlörü
          1 x 2,5 inç woofer
          Uydu hoparlör empedansı
          4  ohm
          Uydu hoparlör frekans aralığı
          150 - 20k  Hz
          Sürücü / Uzun hoparlörü
          1 x 2,5 inç woofer
          Uzun hoparlör empedansı
          4  ohm
          Uzun hoparlör frekans aralığı
          150 - 20k  Hz
          Subwoofer tipi
          Pasif
          Subwoofer sürücüsü
          1 x 5,25" woofer
          Subwoofer empedansı
          4  ohm
          Subwoofer frekans aralığı
          20 - 150  Hz

        • Görüntü/Ekran

          Görüntü güçlendirme
          • HD (720p, 1080i, 1080p/24fps)
          • Aşamalı Tarama
          • Video geliştirme

        • Güç

          Güç kaynağı
          • 220-240 V
          • 50 Hz
          Güç tüketimi
          75  W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,9 W

        • Ses

          Ekolayzır ayarları
          • Oyun
          • Film
          • Müzik
          • Haberler
          • Orijinal
          Ses Geliştirme
          • Dolby Digital Prologic II
          • Gece Modu
          Ses Sistemi
          Dolby Digital 5.1
          Orta hoparlör çıkış gücü
          100 W
          Uydu hoparlör çıkış gücü
          2 x 100 W
          Uzun hoparlör çıkış gücü
          2 x 100 W
          Subwoofer çıkış gücü
          100 W
          Toplam Güç RMS %30 THD
          600  W

        • Tuner/Alım/İletim

          Kanal Hafıza Sayısı
          40
          Radyo Bantları
          FM

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          87 12581 67324 6
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Döşeme

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 2 x AAA Pil
        • Güç kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü
        • Ticari Markalar Belgesi
        • Kullanım Kılavuzu
        • Dünya Çapında Garanti belgesi

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