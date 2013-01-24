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Kablosuz surround sinema hoparlörleri
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Philips Virtual Surround Ses, beşten az sayıda hoparlörden oluşan bir sistemden zengin ve derin bir surround ses elde edilmesini sağlar. Son derece gelişmiş mekansal algoritmalar, ideal 5.1 kanal ortamında ortaya çıkan ses özelliklerini orijinaline sadık kalarak üretir. Her türlü yüksek kaliteli stereo kaynağı gerçekçi, çok kanallı surround sese dönüştürülür. Üstelik odanızı dolduran zengin ses keyfini yaşamak için herhangi bir ekstra hoparlör, kablo veya hoparlör standı almanız gerekmez.
Oynatıcınızın 2 ses HDMI çıkışını 3D olmayan AV alıcınıza bağlayarak muhteşem 3D görüntülerin ve kristal netlikte 5.1 veya 7.1 sesin tadını çıkarın.
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde Bluetooth özellikli hoparlöre sahip iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri kolayca çalabilirsiniz.
Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, ses bilgisinin altı kanalını da işleyerek harici dekoder kullanma gereğini ortadan kaldırır ve surround ses, şaşırtıcı doğallıkta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.
İstediğiniz zaman üstün surround ses keyfini yaşayın. Kablosuz surround hoparlörleri ana Soundbar ünitesinden çıkarıp odanın arka tarafına yerleştirerek oyunlar ve filmlerde tam 5.1 surround ses deneyimini elde edin. Aksiyon sona erdiğinde hoparlörleri geri takarak şık Soundbar ünitesini müzik ve TV programları için kullanın. Kullanılan özel kablosuz ses teknolojisi ve özel frekansta çalışan surround hoparlörler sayesinde ağ paraziti olmaz. Hem müzik dinlerken hem de film izlerken kayıpsız ses kalitesi sunan tamamen kablosuz bir surround ses sistemi elde edersiniz
Ses deneyiminizin kalitesini SoundBar'ın odada nasıl yerleştirildiği belirler. Bu sistemde bulunan akıllı otomatik yön sensörü, SoundBar'ınızın dikey mi yatay mı yerleştirildiğini algılayarak ses kalitesini hemen optimize eder. İster SoundBar'ınızı rafa koyun, ister duvara monte edin; her zaman en iyi ses deneyimini yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz.
Ses deneyiminizin kalitesini SoundBar'ın odada nasıl yerleştirildiği belirler. Bu sistemde bulunan akıllı otomatik yön sensörü, SoundBar'ınızın dikey mi yatay mı yerleştirildiğini algılayarak ses kalitesini hemen optimize eder. İster SoundBar'ınızı rafa koyun, ister duvara monte edin; her zaman en iyi ses deneyimini yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz.
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