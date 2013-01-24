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    Philips Fidelio SoundBar

    Kablosuz surround sinema hoparlörleri

    HTL9100/12
    Fidelio
    Bu ürün için destek alın
    Fidelio
    • Sinema benzeri surround ses, kablosuz Sinema benzeri surround ses, kablosuz Sinema benzeri surround ses, kablosuz
      -{discount-value}

      Philips Fidelio SoundBar Kablosuz surround sinema hoparlörleri

      HTL9100/12
      Bu ürün için destek alın

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        SoundBar

        SoundBar

        Kablosuz surround sinema hoparlörleri

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sinema benzeri surround ses, kablosuz

        ayrılabilir hoparlörler ile

        • 4.1 CH kablosuz surround ses
        • Bluetooth®
        • 2 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC
        • Alüminyum
        Gerçekçi bir film deneyimi için Virtual Surround Ses

        Gerçekçi bir film deneyimi için Virtual Surround Ses

        Philips Virtual Surround Ses, beşten az sayıda hoparlörden oluşan bir sistemden zengin ve derin bir surround ses elde edilmesini sağlar. Son derece gelişmiş mekansal algoritmalar, ideal 5.1 kanal ortamında ortaya çıkan ses özelliklerini orijinaline sadık kalarak üretir. Her türlü yüksek kaliteli stereo kaynağı gerçekçi, çok kanallı surround sese dönüştürülür. Üstelik odanızı dolduran zengin ses keyfini yaşamak için herhangi bir ekstra hoparlör, kablo veya hoparlör standı almanız gerekmez.

        Harika görüntü ve ses kalitesi için 2 HDMI çıkışına bağlayın

        Harika görüntü ve ses kalitesi için 2 HDMI çıkışına bağlayın

        Oynatıcınızın 2 ses HDMI çıkışını 3D olmayan AV alıcınıza bağlayarak muhteşem 3D görüntülerin ve kristal netlikte 5.1 veya 7.1 sesin tadını çıkarın.

        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde Bluetooth özellikli hoparlöre sahip iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri kolayca çalabilirsiniz.

        DolbyDigital ve ProLogic II surround ses

        DolbyDigital ve ProLogic II surround ses

        Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, ses bilgisinin altı kanalını da işleyerek harici dekoder kullanma gereğini ortadan kaldırır ve surround ses, şaşırtıcı doğallıkta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.

        İstek Üzerine Surround - ayrılabilir kablosuz surround hoparlörler

        İstek Üzerine Surround - ayrılabilir kablosuz surround hoparlörler

        İstediğiniz zaman üstün surround ses keyfini yaşayın. Kablosuz surround hoparlörleri ana Soundbar ünitesinden çıkarıp odanın arka tarafına yerleştirerek oyunlar ve filmlerde tam 5.1 surround ses deneyimini elde edin. Aksiyon sona erdiğinde hoparlörleri geri takarak şık Soundbar ünitesini müzik ve TV programları için kullanın. Kullanılan özel kablosuz ses teknolojisi ve özel frekansta çalışan surround hoparlörler sayesinde ağ paraziti olmaz. Hem müzik dinlerken hem de film izlerken kayıpsız ses kalitesi sunan tamamen kablosuz bir surround ses sistemi elde edersiniz

        Yön sensörü ile her yerleşim için en iyi ses

        Yön sensörü ile her yerleşim için en iyi ses

        Ses deneyiminizin kalitesini SoundBar'ın odada nasıl yerleştirildiği belirler. Bu sistemde bulunan akıllı otomatik yön sensörü, SoundBar'ınızın dikey mi yatay mı yerleştirildiğini algılayarak ses kalitesini hemen optimize eder. İster SoundBar'ınızı rafa koyun, ister duvara monte edin; her zaman en iyi ses deneyimini yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz.

        Yön sensörü ile her yerleşim için en iyi ses

        Yön sensörü ile her yerleşim için en iyi ses

        Ses deneyiminizin kalitesini SoundBar'ın odada nasıl yerleştirildiği belirler. Bu sistemde bulunan akıllı otomatik yön sensörü, SoundBar'ınızın dikey mi yatay mı yerleştirildiğini algılayarak ses kalitesini hemen optimize eder. İster SoundBar'ınızı rafa koyun, ister duvara monte edin; her zaman en iyi ses deneyimini yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Ses Geliştirme
          • Çift Bas Sesi
          • Gece Modu
          • Tiz ve Bas Kontrolü
          • İstek üzerine surround
          Ses Sistemi
          • Dolby Digital 5.1
          • DTS Digital Surround
          Hoparlör çıkış gücü
          120
          Subwoofer çıkış gücü
          90
          Toplam Güç RMS %30 THD
          210  W

        • Hoparlörler

          Hoparlör tipleri
          Ana ünite ile bütünleşik
          Surround hoparlör başına sürücü sayısı
          1 x 2,5 inç Tam aralıklı woofer
          Hoparlör Empedansı
          8  ohm
          Subwoofer sürücüsü
          1 x 6,5 inç woofer
          Subwoofer frekans aralığı
          20-150  Hz
          Subwoofer empedansı
          4  ohm
          Subwoofer tipi
          Kablosuz subwoofer

        • Bağlantı

          Entegre Bağlantılar
          Bluetooth
          iPod/iPhone
          3,5 mm Ses Girişi aracılığıyla
          Arka Bağlantılar
          • AUX girişi
          • Dijital koaksiyel giriş
          • Dijital optik giriş
          • HDMI 1.4 çıkış (ARC)
          • HDMI IN 1
          • HDMI IN 2
          Yan Bağlantılar
          Ses Girişi (3,5 mm)

        • Kullanılabilirlik

          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Ses Dönüş Kanalı
          • Otomatik ses girişi eşleme
          • Tek dokunuşla bekleme
          • Uzaktan Kumanda Geçişi
          HDMI Özellikleri
          • Ses Dönüş Kanalı (ARC)
          • İçerik Türü

        • Tasarım

          Duvara monte edilebilir
          Evet

        • Güç

          Güç kaynağı
          • 110-240 V
          • 50 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,5 W

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          • %80 geri dönüştürülmüş oluklu mukavva
          • Soya bazlı mürekkep

        • Boyutlar

          Ana Ünite (G x Y x D)
          1035 x 70 x 156  mm
          Ana Ünite Ağırlığı
          4,18  kg
          Subwoofer (G x Y x D)
          200 x 510 X 200  mm
          Subwoofer Ağırlığı
          5  kg
          Ambalaj (G x Y x D)
          765 x 260 x 371  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          16  kg

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 2 x AAA Pil
          • Güç kablosu
          • Uzaktan Kontrol
          • Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü
          • Ticari Markalar Belgesi
          • Kullanım Kılavuzu
          • Dünya Çapında Garanti belgesi

        • Dış Karton

          EAN
          87 12581 65797 0
          Brüt ağırlık
          13,54  kg
          Yükseklik
          37,1  cm
          Uzunluk
          76,5  cm
          Net ağırlık
          9,4  kg
          Ambalaj sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          4,14  kg
          Genişlik
          26  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          26  cm
          EAN
          87 12581 65797 0
          Brüt ağırlık
          13,54  kg
          Yükseklik
          37,1  cm
          Net ağırlık
          9,4  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          4,14  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Döşeme
          Genişlik
          76,5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          15,55  cm
          Yükseklik
          7,17  cm
          Ağırlık
          3,84  kg
          Genişlik
          103,4  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 2 x AAA Pil
        • Güç kablosu
        • Uzaktan Kontrol
        • Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü
        • Ticari Markalar Belgesi
        • Kullanım Kılavuzu
        • Dünya Çapında Garanti belgesi

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