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Püre yapma blender aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Krema kıvamındaki pürüzsüz ve mükemmel patates püresinin keyfini çıkarın.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En az çaba, en iyi sonuçlar
Püre yapma blender aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Krema kıvamındaki pürüzsüz ve mükemmel patates püresinin keyfini çıkarın.
En az çaba, en iyi sonuçlar
Püre yapma blender aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Krema kıvamındaki pürüzsüz ve mükemmel patates püresinin keyfini çıkarın.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En az çaba, en iyi sonuçlar
Püre yapma blender aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Krema kıvamındaki pürüzsüz ve mükemmel patates püresinin keyfini çıkarın.
Püre yapma blender aksesuarı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Şu Philips modelleriyle uyumludur: HR165x ve HR166x serisi.
Tek tıkla tüm Avance El Blenderlerine kolayca takılır.
Yüksek performanslı Avance Püre Çubuğu aksesuarı patatesleri kolayca püre yapar.