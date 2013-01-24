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    Avance Collection

    XL doğrayıcı aksesuarı

    HR7964/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • En az çaba, en iyi sonuçlar En az çaba, en iyi sonuçlar En az çaba, en iyi sonuçlar
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      Avance Collection XL doğrayıcı aksesuarı

      HR7964/90
      Genel Derecelendirme / 5

      En az çaba, en iyi sonuçlar

      XL doğrayıcı aksesuarı Philips Avance Collection El Blenderinizin kullanım alanını genişletir ve soğan ve sert peynirleri doğramanıza ve buz kırmanıza olanak sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Avance Collection XL doğrayıcı aksesuarı

      En az çaba, en iyi sonuçlar

      XL doğrayıcı aksesuarı Philips Avance Collection El Blenderinizin kullanım alanını genişletir ve soğan ve sert peynirleri doğramanıza ve buz kırmanıza olanak sağlar.

      En az çaba, en iyi sonuçlar

      XL doğrayıcı aksesuarı Philips Avance Collection El Blenderinizin kullanım alanını genişletir ve soğan ve sert peynirleri doğramanıza ve buz kırmanıza olanak sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Avance Collection XL doğrayıcı aksesuarı

      En az çaba, en iyi sonuçlar

      XL doğrayıcı aksesuarı Philips Avance Collection El Blenderinizin kullanım alanını genişletir ve soğan ve sert peynirleri doğramanıza ve buz kırmanıza olanak sağlar.

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        Avance Collection

        Avance Collection

        XL doğrayıcı aksesuarı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        En az çaba, en iyi sonuçlar

        Soğanı, sert peyniri doğrar, buzu bile parçalar

        Şu Philips modelleriyle uyumludur: HR165x ve HR166x serisi

        Şu Philips modelleriyle uyumludur: HR165x ve HR166x serisi

        Şu Philips modelleriyle uyumludur: HR165x ve HR166x serisi.

        Tek tıkla kolay takılır

        Tek tıkla kolay takılır

        Tek tıkla tüm Avance El Blenderlerine kolayca takılır.

        Yüksek performanslı paslanmaz çelik bıçak

        Yüksek performanslı paslanmaz çelik bıçak

        Sebzeleri doğramak için paslanmaz çelik bıçağa sahip, yüksek performanslı Avance Doğrayıcı.

        Soğan, et, fındık, peynir ve çikolata doğramak için XL Doğrayıcı

        Soğan, et, fındık, peynir ve çikolata doğramak için XL Doğrayıcı

        Philips el blenderinin XL doğrayıcı aksesuarı (1000 ml) ile büyük miktarlarda et, baharat, fındık, peynir, çikolata ve soğanları saniyeler içerisinde doğrayabilirsiniz.

        XL doğrayıcıda buz parçalama için oluklu bıçaklar

        XL doğrayıcıda buz parçalama için oluklu bıçaklar

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Siyah
          Ana Malzeme
          PP/SAN

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