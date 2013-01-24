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Kompakt doğrayıcı aksesuarı Philips Avance Collection El Blenderinizin kullanım alanını genişletir ve soğan, yeşillik, sert peynirler ve daha fazlasını doğramanıza olanak sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En az çaba, en iyi sonuçlar
Kompakt doğrayıcı aksesuarı Philips Avance Collection El Blenderinizin kullanım alanını genişletir ve soğan, yeşillik, sert peynirler ve daha fazlasını doğramanıza olanak sağlar.
En az çaba, en iyi sonuçlar
Kompakt doğrayıcı aksesuarı Philips Avance Collection El Blenderinizin kullanım alanını genişletir ve soğan, yeşillik, sert peynirler ve daha fazlasını doğramanıza olanak sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En az çaba, en iyi sonuçlar
Kompakt doğrayıcı aksesuarı Philips Avance Collection El Blenderinizin kullanım alanını genişletir ve soğan, yeşillik, sert peynirler ve daha fazlasını doğramanıza olanak sağlar.
Kompakt doğrayıcı aksesuarı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Şu Philips modelleriyle uyumludur: HR165x ve HR166x serisi.
Tek tıkla tüm Avance El Blenderlerine kolayca takılır.
Sebzeleri doğramak için paslanmaz çelik bıçağa sahip, yüksek performanslı Avance Doğrayıcı.