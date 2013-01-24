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    Avance Collection

    Standlı Mikser

    HR7958/00
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    Genel Derecelendirme / 5
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    • Rakipsiz sonuçlar, düşündüğünüzden daha kolay Rakipsiz sonuçlar, düşündüğünüzden daha kolay Rakipsiz sonuçlar, düşündüğünüzden daha kolay
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      Avance Collection Standlı Mikser

      HR7958/00
      Bu ürün için destek alın

      Rakipsiz sonuçlar, düşündüğünüzden daha kolay

      Yeni Philips Standlı Mikser rakipsiz performans ve çok amaçlı kullanım sunar. Üstelik kullanımı düşündüğünüzden daha kolay! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.299,99 TL
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      Avance Collection Standlı Mikser

      Rakipsiz sonuçlar, düşündüğünüzden daha kolay

      Yeni Philips Standlı Mikser rakipsiz performans ve çok amaçlı kullanım sunar. Üstelik kullanımı düşündüğünüzden daha kolay! Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Standlı Mikser

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Rakipsiz sonuçlar, düşündüğünüzden daha kolay

        Pasta, ekmek, pizza, kurabiyeler, smoothie'ler, çorbalar ve daha fazlası

        • 900 W
        • 7 hız ayarlı ve darbeli
        • Kolay 6'sı 1 arada kurulum
        Kıvamlı ve rakipsiz sonuçlar için güçlü 900 W motor

        Kıvamlı ve rakipsiz sonuçlar için güçlü 900 W motor

        Kıvamlı ve rakipsiz sonuçlar için güçlü 900 W motor.

        İyice karıştırılmış malzemeler için Döner Karıştırma

        İyice karıştırılmış malzemeler için Döner Karıştırma

        Döner Karıştırma; yoğurma, karıştırma ve çırpma aparatlarının basit bir çırpıcıdan ziyade, benzersiz bir şekilde ileri ve geri hareket etmesini sağlayarak kasenin tüm köşelerine ulaşılmasını ve malzemelerin iyice, topaksız bir şekilde karışmasını sağlar.

        1300 gr hamur alabilen tutacaklı 4 L metal hazne

        1300 gr hamur alabilen tutacaklı 4 L metal hazne

        Geniş ve dayanıklı 4 L metal haznede rahatlıkla 1300 gr hamur yoğrulabilir. Böylece tek seferde 4 adet orta boy pizza veya 2 somun ekmek yapabilirsiniz. Metal tutacak, hazneyi tutmayı ve dökme işlemini kolaylaştırır. Sıçrama koruyucu kapak kullanım esnasında sıçramayı önler.

        Maksimum kontrol için 7 hız ayarı ve darbe düğmesi

        Maksimum kontrol için 7 hız ayarı ve darbe düğmesi

        Çoklu hız ve darbe işlevi sınırsız sayıda tarif için maksimum kontrol sağlar.

        Performans için tasarlanan metal yoğurma kancası, çırpıcı ve çırpma aksesuarı

        Performans için tasarlanan metal yoğurma kancası, çırpıcı ve çırpma aksesuarı

        Metal yoğurma kancası, çırpıcı ve çırpma aksesuarı basit bir bilek hareketiyle kolayca kilitlenebilir. Özel olarak tasarlanmış yoğurma kancası, mükemmel, topaksız yoğurma sağlamak için elle yoğurma hareketlerini taklit eder.

        Kasenin tümüne erişim için benzersiz açık kol; aparatları takmak artık daha kolay

        Kasenin tümüne erişim için benzersiz açık kol; aparatları takmak artık daha kolay

        Açık kol kullanışlı bir pozisyonda asılı durur ve böylece hazne aparatlarını kolaylıkla takıp çıkarabilirsiniz. Basit bir itişle tekrar kapanabilir. Açık kol ayrıca haznenin tümüne ulaşmanızı sağlar; kıvamı kontrol etmek ve malzeme eklemek için kullanışlı bir özelliktir.

        Kolay temizlik için çıkarılabilir bıçak ile 1,25 L blender haznesi

        Kolay temizlik için çıkarılabilir bıçak ile 1,25 L blender haznesi

        Philips'in birinci sınıf öncü blender teknolojisi ile tasarlanan yüksek performanslı ve 4 bıçaklı kesicili blender aparatı, meyveleri, püre sebzeleri ve buz parçalarını zahmetsizce karıştırır. Böylece dakikalar içinde smoothie'ler, soslar, dip soslar veya bebek mamaları hazırlayabilirsiniz.

        Dilimleyen, doğrayan, parçalara ayıran, öğüten 1,5 L Mutfak robotu

        Dilimleyen, doğrayan, parçalara ayıran, öğüten 1,5 L Mutfak robotu

        Sebzeden fındığa veya peynire her türlü malzeme için dilimleme, doğrama, parçalara ayırma ve öğütme işlemlerine özel diskler ile takılması kolay mutfak robotu haznesi.

        Otomatik besleme özellikli et kıyma makinesi

        Otomatik besleme özellikli et kıyma makinesi

        Otomatik besleme özellikli metal et kıyma makinesi maksimum 2 kilogram et kıyar. Özel temizleme aparatı ile kıyma ızgarası kolayca ve tamamen temizlenir.

        Yuvarlak köşeler ve kaplı menteşe sayesinde temizlemesi daha kolay

        Yuvarlak köşeler ve kaplı menteşe sayesinde temizlemesi daha kolay

        Kolay ve rahat temizlik için yuvarlak köşeler ve kaplı boşluklar ile tasarlanmıştır. Ayrıca hazne ve aksesuarlar makinede yıkanabilir.

        Birkaç dakika içinde meyve suyu hazırlamak için narenciye sıkacağı

        Birkaç dakika içinde meyve suyu hazırlamak için narenciye sıkacağı

        Birkaç dakikada hazır taze meyve suları için kullanışlı narenciye sıkacağı aparatı.

        Öğütücü el değirmeni

        Öğütücü el değirmeni

        Kahve, çikolata, fındık ve diğer kuru malzemeleri öğütmek için özel olarak tasarlanmış el değirmeni.

        Makinede yıkanabilir hazne ve aksesuar parçaları

        Makinede yıkanabilir hazne ve aksesuar parçaları

        Makinede yıkanabilir hazne ve aksesuarlar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar dahildir

          1,2 L blender
          Evet
          1,5 L Diskli mutfak robotu
          Evet
          4 L metal hazne
          Evet
          Narenciye sıkacağı
          Evet
          Öğütücü El Değirmeni
          Evet
          Et kıyma makinesi
          Evet
          Metal yoğurma kancası
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Beyaz ve gri
          Muhafaza malzemesi
          ABS
          Malzeme haznesi aparatları
          Metal
          Malzeme haznesi
          Paslanmaz çelik

        • Genel özellikler

          Hızlar
          7 + darbeli

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          900  W

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