Kasenin tümüne erişim için benzersiz açık kol; aparatları takmak artık daha kolay

Açık kol kullanışlı bir pozisyonda asılı durur ve böylece hazne aparatlarını kolaylıkla takıp çıkarabilirsiniz. Basit bir itişle tekrar kapanabilir. Açık kol ayrıca haznenin tümüne ulaşmanızı sağlar; kıvamı kontrol etmek ve malzeme eklemek için kullanışlı bir özelliktir.