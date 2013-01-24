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Yeni Philips Standlı Mikser rakipsiz performans ve çok amaçlı kullanım sunar. Üstelik kullanımı düşündüğünüzden daha kolay! Tüm faydaları görün
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Rakipsiz sonuçlar, düşündüğünüzden daha kolay
Yeni Philips Standlı Mikser rakipsiz performans ve çok amaçlı kullanım sunar. Üstelik kullanımı düşündüğünüzden daha kolay! Tüm faydaları görün
Standlı Mikser
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kıvamlı ve rakipsiz sonuçlar için güçlü 900 W motor.
Döner Karıştırma; yoğurma, karıştırma ve çırpma aparatlarının basit bir çırpıcıdan ziyade, benzersiz bir şekilde ileri ve geri hareket etmesini sağlayarak kasenin tüm köşelerine ulaşılmasını ve malzemelerin iyice, topaksız bir şekilde karışmasını sağlar.
Geniş ve dayanıklı 4 L metal haznede rahatlıkla 1300 gr hamur yoğrulabilir. Böylece tek seferde 4 adet orta boy pizza veya 2 somun ekmek yapabilirsiniz. Metal tutacak, hazneyi tutmayı ve dökme işlemini kolaylaştırır. Sıçrama koruyucu kapak kullanım esnasında sıçramayı önler.
Çoklu hız ve darbe işlevi sınırsız sayıda tarif için maksimum kontrol sağlar.
Metal yoğurma kancası, çırpıcı ve çırpma aksesuarı basit bir bilek hareketiyle kolayca kilitlenebilir. Özel olarak tasarlanmış yoğurma kancası, mükemmel, topaksız yoğurma sağlamak için elle yoğurma hareketlerini taklit eder.
Açık kol kullanışlı bir pozisyonda asılı durur ve böylece hazne aparatlarını kolaylıkla takıp çıkarabilirsiniz. Basit bir itişle tekrar kapanabilir. Açık kol ayrıca haznenin tümüne ulaşmanızı sağlar; kıvamı kontrol etmek ve malzeme eklemek için kullanışlı bir özelliktir.
Philips'in birinci sınıf öncü blender teknolojisi ile tasarlanan yüksek performanslı ve 4 bıçaklı kesicili blender aparatı, meyveleri, püre sebzeleri ve buz parçalarını zahmetsizce karıştırır. Böylece dakikalar içinde smoothie'ler, soslar, dip soslar veya bebek mamaları hazırlayabilirsiniz.
Sebzeden fındığa veya peynire her türlü malzeme için dilimleme, doğrama, parçalara ayırma ve öğütme işlemlerine özel diskler ile takılması kolay mutfak robotu haznesi.
Otomatik besleme özellikli metal et kıyma makinesi maksimum 2 kilogram et kıyar. Özel temizleme aparatı ile kıyma ızgarası kolayca ve tamamen temizlenir.
Kolay ve rahat temizlik için yuvarlak köşeler ve kaplı boşluklar ile tasarlanmıştır. Ayrıca hazne ve aksesuarlar makinede yıkanabilir.
Birkaç dakikada hazır taze meyve suları için kullanışlı narenciye sıkacağı aparatı.
Kahve, çikolata, fındık ve diğer kuru malzemeleri öğütmek için özel olarak tasarlanmış el değirmeni.
Makinede yıkanabilir hazne ve aksesuarlar.
Aksesuarlar dahildir
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar