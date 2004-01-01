HR7776/90 HR7776/90
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
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Aksesuarlar
S biçimli paslanmaz çelik bıçak
Evet Blender Sürahisi
Evet
Teknik spesifikasyonlar
Güvenlik
Kapak ve hazne algılama, 1,5 sn mekanik fren
Genel özellikler
Kaymaz ayak
Evet Entegre kablo yuvası
Evet Devir hızı - Blender ve Öğütücü El Değirmeni (maks.)
20.000 dev/dak'ya kadar Devir hızı - Blender ve Öğütücü El Değirmeni (min.)
6500 dev/dak'ya kadar Devir hızı - Hazne (maks.)
1700 dev/dak'ya kadar Devir hızı - Hazne (min.)
575 dev/dak'ya kadar Hazne maks. çalışma kapasitesi
2,4 l (kuru/sıvı) Blender sürahisi çalışma kapasitesi
1,5 l Hazne kapasitesi
3,4
l Hazne maks. çalışma kapasitesi.
1000 g (Un)
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