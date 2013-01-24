Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    tek kullanımlık toz torbası

    HR6947/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Orijinal Philips toz torbası Orijinal Philips toz torbası Orijinal Philips toz torbası
      -{discount-value}

      tek kullanımlık toz torbası

      HR6947/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Orijinal Philips toz torbası

      Orijinal çift katmanlı Philips elektrikli süpürge toz torbaları daha uzun ömürlüdür ve tozu daha uzun süre hapseder. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 39,00 TL

      tek kullanımlık toz torbası

      Orijinal Philips toz torbası

      Orijinal çift katmanlı Philips elektrikli süpürge toz torbaları daha uzun ömürlüdür ve tozu daha uzun süre hapseder. Tüm faydaları görün

      Orijinal Philips toz torbası

      Orijinal çift katmanlı Philips elektrikli süpürge toz torbaları daha uzun ömürlüdür ve tozu daha uzun süre hapseder. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 39,00 TL

      tek kullanımlık toz torbası

      Orijinal Philips toz torbası

      Orijinal çift katmanlı Philips elektrikli süpürge toz torbaları daha uzun ömürlüdür ve tozu daha uzun süre hapseder. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör elektrikli-suepuerge-torbalari

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        tek kullanımlık toz torbası

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Orijinal Philips toz torbası

        Athena elektrikli süpürge toz torbaları

        • 4 torba
        • 1 AFS mikro filtre
        • 1 motor koruma filtresi
        • HR6815...49 ile uyumlu

        Teknik Özellikler

        • Aksesuar özellikleri

          Tek kullanımlık toz torbaları
          HR6815 - HR6849
          AFS mikro filtrelerinin sayısı
          1
          Toz torbası sayısı
          4
          Motor filtrelerinin sayısı
          1

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi