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    Aluminium Collection

    Katı Meyve Sıkacağı Süzgeci

    HR3951
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    Genel Derecelendirme / 5
    • Meyve ve sebzelerin suyunu sıkar Meyve ve sebzelerin suyunu sıkar Meyve ve sebzelerin suyunu sıkar
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      Aluminium Collection Katı Meyve Sıkacağı Süzgeci

      HR3951
      Bu ürün için destek alın

      Meyve ve sebzelerin suyunu sıkar

      Philips katı meyve sıkacağınızın parçası olan bu süzgeç sayesinde meyve ve sebzelerin lifleri kolay kolay filtreye takılmaz. Süzgeci kolayca çıkarıp bir sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 143,00 TL
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      Aluminium Collection Katı Meyve Sıkacağı Süzgeci

      Meyve ve sebzelerin suyunu sıkar

      Philips katı meyve sıkacağınızın parçası olan bu süzgeç sayesinde meyve ve sebzelerin lifleri kolay kolay filtreye takılmaz. Süzgeci kolayca çıkarıp bir sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Aluminium Collection

        Aluminium Collection

        Katı Meyve Sıkacağı Süzgeci

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Meyve ve sebzelerin suyunu sıkar

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        • Gri

        Teknik Özellikler

        • Değiştirilebilir parça

          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
          • HR1861/20
          • HR1861/00
          • HR1861/01
          • HR1861/03
          • HR1865/00
          • HR1866/30
          • HR1866/00

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