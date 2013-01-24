Meyve ve sebzelerin suyunu sıkar

Philips katı meyve sıkacağınızın parçası olan bu süzgeç sayesinde meyve ve sebzelerin lifleri kolay kolay filtreye takılmaz. Süzgeci kolayca çıkarıp bir sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün