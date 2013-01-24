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Meyve ve sebzelerin suyunu sıkar
Philips katı meyve sıkacağınızın parçası olan bu süzgeç sayesinde meyve ve sebzelerin lifleri kolay kolay filtreye takılmaz. Süzgeci kolayca çıkarıp bir sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Meyve ve sebzelerin suyunu sıkar
Philips katı meyve sıkacağınızın parçası olan bu süzgeç sayesinde meyve ve sebzelerin lifleri kolay kolay filtreye takılmaz. Süzgeci kolayca çıkarıp bir sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Katı Meyve Sıkacağı Süzgeci
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