Optimum malzeme akışı için ProBlend Ultra motor

ProBlend Ultra teknolojisi, her seferinde tam istediğiniz gibi tat ve kıvam çeşitliliği sunmak üzere birlikte mükemmel çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmış 3 özelliği bir araya getirir. ProBlend Ultra motor, karışım akışını sağlamak ve tüm malzemeleri eşit şekilde karıştırmak için 1500 W güç sağlar.