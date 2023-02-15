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    Flip&Juice™ Blender

    Meyve sıkacağı modüllü yüksek hızlı blender

    HR3770/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Karıştırın, ters çevirin, sıkın. Karıştırın, ters çevirin, sıkın. Karıştırın, ters çevirin, sıkın.
      -{discount-value}

      Flip&Juice™ Blender Meyve sıkacağı modüllü yüksek hızlı blender

      HR3770/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Karıştırın, ters çevirin, sıkın.

      Çığır açan bir sürahi tasarımına ve entegre filtre sistemine sahip yeni Philips Flip & Juice™ Blender ile lezzetli smoothie'lerin ve taneli fındık ezmesinin yanı sıra posalı ve posasız meyve suları sıkabilirsiniz. Farklı katılık oranlarına sahip mükemmel sonuçlarla ailenizi şımartın. Tüm faydaları görün

      Flip&Juice™ Blender Meyve sıkacağı modüllü yüksek hızlı blender

      Karıştırın, ters çevirin, sıkın.

      Çığır açan bir sürahi tasarımına ve entegre filtre sistemine sahip yeni Philips Flip & Juice™ Blender ile lezzetli smoothie'lerin ve taneli fındık ezmesinin yanı sıra posalı ve posasız meyve suları sıkabilirsiniz. Farklı katılık oranlarına sahip mükemmel sonuçlarla ailenizi şımartın. Tüm faydaları görün

      Karıştırın, ters çevirin, sıkın.

      Çığır açan bir sürahi tasarımına ve entegre filtre sistemine sahip yeni Philips Flip & Juice™ Blender ile lezzetli smoothie'lerin ve taneli fındık ezmesinin yanı sıra posalı ve posasız meyve suları sıkabilirsiniz. Farklı katılık oranlarına sahip mükemmel sonuçlarla ailenizi şımartın. Tüm faydaları görün

      Flip&Juice™ Blender Meyve sıkacağı modüllü yüksek hızlı blender

      Karıştırın, ters çevirin, sıkın.

      Çığır açan bir sürahi tasarımına ve entegre filtre sistemine sahip yeni Philips Flip & Juice™ Blender ile lezzetli smoothie'lerin ve taneli fındık ezmesinin yanı sıra posalı ve posasız meyve suları sıkabilirsiniz. Farklı katılık oranlarına sahip mükemmel sonuçlarla ailenizi şımartın. Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör Blender

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        Flip&Juice™ Blender

        Flip&Juice™ Blender

        Meyve sıkacağı modüllü yüksek hızlı blender

        - {discount-value}

        Toplam:

        Karıştırın, ters çevirin, sıkın.

        Flip & Juice™ teknolojisiyle posalı veya posasız meyve suyu

        • Flip&Juice™ Teknolojisi
        • ProBlend Ultra Teknolojisi
        • NutriU uygulaması
        • Hızlı Seçim Programları
        • Hızlı Temizleme Programı
        Flip & Juice™ Teknolojisiyle posalı ve posasız meyve suları

        Flip & Juice™ Teknolojisiyle posalı ve posasız meyve suları

        Yeni Philips Flip & Juice Blender, meyve suyu modülü içeren ilk yüksek hızlı blenderimizdir. Çığır açan sürahi tasarımı ve entegre filtre sayesinde ailenizin tercihlerine göre istediğiniz katılıkta içecekler hazırlayabilirsiniz. En gelişmiş blenderimiz, lezzetli smoothie'lerden posalı veya posasız meyve sularına kadar en geniş seçenekleri sunar. Karıştırma ve sıkma işini tek bir üründe birleştirerek mutfağınızda yer açar.

        ProBlend Ultra Teknolojisi

        ProBlend Ultra Teknolojisi

        ProBlend Ultra teknolojisi, her seferinde en sevdiğiniz lezzet ve kıvam çeşitliliğine ulaşmanız için birlikte mükemmel şekilde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış 3 özelliği bir araya getirir.

        ProBlend Ultra sürahi, malzemeleri karıştırma akışına geri yönlendirir

        ProBlend Ultra sürahi, malzemeleri karıştırma akışına geri yönlendirir

        ProBlend Ultra sürahi, malzemeleri sürekli olarak karıştırma akışına geri yönlendirerek optimum karıştırma sonuçları elde etmek için tüm malzemelerin bıçak alanına geri dönmesini sağlayan benzersiz çıkıntılı şeritlerle tasarlanmıştır

        Optimum malzeme akışı için ProBlend Ultra motor

        Optimum malzeme akışı için ProBlend Ultra motor

        ProBlend Ultra teknolojisi, her seferinde tam istediğiniz gibi tat ve kıvam çeşitliliği sunmak üzere birlikte mükemmel çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmış 3 özelliği bir araya getirir. ProBlend Ultra motor, karışım akışını sağlamak ve tüm malzemeleri eşit şekilde karıştırmak için 1500 W güç sağlar.

        Optimum kıvam için ProBlend Ultra bıçaklar

        Optimum kıvam için ProBlend Ultra bıçaklar

        ProBlend Ultra bıçaklar, sert malzemeleri daha küçük parçalara ayırmak için tırtıklı bıçak ve en ince şekilde dilimlemek için keskin bıçaklar ile benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır.

        İlham ve rehberlik için NutriU uygulaması

        İlham ve rehberlik için NutriU uygulaması

        NutriU uygulamasını indirip yeni blenderinizin yardımıyla en sevdiğiniz içecek, yemek ve atıştırmalıkları nasıl hazırlayacağınıza dair yüzlerce tarif keşfedin. Aileniz için sağlıklı yemekleri hazırlaması kolay olmalıdır. Bu nedenle NutriU uygulamasında, en sevdiğiniz yemeklerden oluşan sağlıklı alternatifler bulabilirsiniz. Sağlıklı çikolatalı tatlılardan besleyici ana yemeklere kadar tüm tariflerimizi lezzetten taviz vermeden sağlıklı olacak şekilde hazırlıyoruz.

        Size kolaylık sağlayan hızlı seçim programları

        Size kolaylık sağlayan hızlı seçim programları

        Dijital ekrandaki hızlı seçim programları zaman ve hız ayarı tanımlıdır. Böylece en sevdiğiniz yemek tarifleri her zaman parmaklarınızın ucundadır. Posalı meyve suyu, posasız meyve suyu, smoothie, fındık ezmesi, tatlı, çorba, sos, buz parçalama ve temizleme fonksiyonlarına sahiptir.

        Zahmetsiz temizlik için hızlı temizleme fonksiyonu

        Zahmetsiz temizlik için hızlı temizleme fonksiyonu

        Az miktarda su ve bulaşık deterjanı kullanarak temizleme fonksiyonunu etkinleştirin ve sadece 2 dakikada zahmetsiz temizliğin keyfini çıkarın. Temizleme fonksiyonu, kek hamuru ve fındık ezmesi gibi inatçı kirleri bile giderir.

        Bulaşık makinesinde yıkanabilen çıkarılabilir parçalar

        Bulaşık makinesinde yıkanabilen çıkarılabilir parçalar

        Çıkarılabilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. ProBlend Ultra Bıçak, daha kolay temizlik için yiyecek parçacıklarının bıçakların altına sıkışmasını önleyecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

        Tüm aile için uygun geniş kapasiteli sürahi

        Tüm aile için uygun geniş kapasiteli sürahi

        1,8 l etkin kapasiteye sahip 2 l Tritan™ sürahi tüm aile için yeterlidir. Sağlam ve kokulara karşı dayanıklı, yüksek kaliteli Tritan™ sürahi bulaşık makinesinde yıkanabilir, BPA içermez ve yuvarlak şekilli sapları sayesinde kolayca tutulabilir.

        Çıkarılabilir parçalar

        Çıkarılabilir parçalar

        Meyve sıkacağı aparatı, durulaması kolay ve bulaşık makinesinde yıkanabilir, çıkarılabilir parçalarla birlikte gelir

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah ve bakır

        • Aksesuarlar

          Dahildir
          • Spatula
          • Ölçme kabı

        • Tasarım özellikleri

          Bıçak malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Blender sürahisi malzemesi
          Tritan

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Teknik özellikler

          Kordon uzunluğu
          1,0 m  m
          Gerilim
          220-240 V
          Etkili hazne kapasitesi
          1.8  L
          Frekans
          50/60  Hz
          Maksimum Hazne Kapasitesi
          2 l

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet
          Hız ayarı
          12
          Ön ayarlı programlar
          8

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Teknik özellikler

          Güç
          1500  W
          Arayüz
          Dijital

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          > %98 geri dönüşümlü kağıt

        • Genel özellikler

          Kablo Saklama
          Evet
          Ürün özellikleri
          • Flip&Juice™ teknolojisi
          • ProBlend Ultra teknolojisi
          • ProBlend Ultra sürahi
          • ProBlend Ultra motor
          • ProBlend Ultra bıçaklar
          • NutriU uygulaması
          • Hızlı seçim programları
          • Hızlı temizleme fonksiyonu
          • Makinede yıkanabilen parçalar
          • 2 l kapasite
          • Sürdürülebilirlik

        • Kaplama

          Ana gövde malzemesi
          Metal

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