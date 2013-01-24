Gelişmiş ProBlend 6 3D karıştırma teknolojisi

ProBlend 6 3D teknolojimizi, smoothie'nizin tüm malzemelerini iyice karıştıracak şekilde geliştirdik. Böylece meyve, sebze ve kuruyemişlerin besinleri, hücre yapısından açığa çıkar ve vücudunuz tarafından kolaylıkla emilir.