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    Yüksek hızlı vakumlu blender

    HR3756/00
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Smoothie'leriniz gün boyu daha taze kalır* Smoothie'leriniz gün boyu daha taze kalır* Smoothie'leriniz gün boyu daha taze kalır*
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      Yüksek hızlı vakumlu blender

      HR3756/00
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Smoothie'leriniz gün boyu daha taze kalır*

      Vakumlu blenderimizle hazırladığınız sağlıklı smoothie'lerin keyfini gün boyu çıkarabilirsiniz. Dışarı çıkacaksanız gün boyu tazeliğini ve lezzetini koruyan sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak için blenderi kullanabilirsiniz. Philips'in güçlü vakumlu blender teknolojisi Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 2.039,99 TL

      Yüksek hızlı vakumlu blender

      Smoothie'leriniz gün boyu daha taze kalır*

      Vakumlu blenderimizle hazırladığınız sağlıklı smoothie'lerin keyfini gün boyu çıkarabilirsiniz. Dışarı çıkacaksanız gün boyu tazeliğini ve lezzetini koruyan sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak için blenderi kullanabilirsiniz. Philips'in güçlü vakumlu blender teknolojisi Tüm faydaları görün

      Smoothie'leriniz gün boyu daha taze kalır*

      Vakumlu blenderimizle hazırladığınız sağlıklı smoothie'lerin keyfini gün boyu çıkarabilirsiniz. Dışarı çıkacaksanız gün boyu tazeliğini ve lezzetini koruyan sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak için blenderi kullanabilirsiniz. Philips'in güçlü vakumlu blender teknolojisi Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 2.039,99 TL

      Yüksek hızlı vakumlu blender

      Smoothie'leriniz gün boyu daha taze kalır*

      Vakumlu blenderimizle hazırladığınız sağlıklı smoothie'lerin keyfini gün boyu çıkarabilirsiniz. Dışarı çıkacaksanız gün boyu tazeliğini ve lezzetini koruyan sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak için blenderi kullanabilirsiniz. Philips'in güçlü vakumlu blender teknolojisi Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör blender

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        Yüksek hızlı vakumlu blender

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Smoothie'leriniz gün boyu daha taze kalır*

        Karıştırma, vakum özelliği ile yeniden tasarlandı

        • Avance
        • Vakum teknolojisi
        • 1400 W
        • 35000 RPM
        Vakum ve smoothie karıştırma için ön ayarlı program

        Vakum ve smoothie karıştırma için ön ayarlı program

        3 program arasından seçim yapın: Vakumlu smoothie, darbe modu ve buz kırma. Dilediğiniz şekilde smoothie yapabilmeniz için.

        Değişken hızlı manuel mod

        Değişken hızlı manuel mod

        Yumuşak meyveler için hassas karıştırmadan, daha sert meyve ve sebzeler için yoğun güç ayarına; değişken manuel hız seçeneklerimiz arasından seçim yapabilirsiniz.

        Daha pürüzsüz karışımlar için güçlü 1400 W motor

        Daha pürüzsüz karışımlar için güçlü 1400 W motor

        1400 W motorumuz sayesinde meyveler ve sebzeler daha iyi karıştırılır.

        Gelişmiş ProBlend 6 3D karıştırma teknolojisi

        Gelişmiş ProBlend 6 3D karıştırma teknolojisi

        ProBlend 6 3D teknolojimizi, smoothie'nizin tüm malzemelerini iyice karıştıracak şekilde geliştirdik. Böylece meyve, sebze ve kuruyemişlerin besinleri, hücre yapısından açığa çıkar ve vücudunuz tarafından kolaylıkla emilir.

        35.000 dev/dak'ya kadar

        35.000 dev/dak'ya kadar

        Muhteşem karıştırma performansı ve daha da pürüzsüz smoothie'ler için dakikada 35.000 devir

        Blender sürahisi bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Blender sürahisi bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Philips blenderinizin durulanarak kolayca temizlenebilen bıçak ünitesi hariç tüm çıkarılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir. Taban gerekirse silinerek temizlenebilir.

        Kolay durulama için çıkarılabilen bıçaklar

        Kolay durulama için çıkarılabilen bıçaklar

        Blender bıçaklarını temizlemek için bıçakları blender sürahisinden ayırın ve durulayın. Kesinliklerini korumak amacıyla bıçaklar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

        Ön ayarlı programlar için tek düğme

        Ön ayarlı programlar için tek düğme

        Vakum, buz kırma ve vakum + smoothie karıştırma dahil olmak üzere ön ayarlı programlar için tek düğme

        Dünya çapında 2 yıl garanti

        Dünya çapında 2 yıl garanti

        Blenderlerimiz için dünya çapında 2 yıl geçerli olan uzun süreli kalite ve kullanım garantimizden yararlanabilirsiniz.

        Vakum teknolojisi

        Vakum teknolojisi, karıştırma işleminden önce sürahideki oksijeni boşaltır. Etkisini karışımın sonunda görebilirsiniz: Daha az kabarcık, daha az köpük, daha az meyve katman ayrımı. Smoothie'leriniz daha uzun süre taze kalır.

        2 neredeyse kırılmaz Tritan sürahi

        Lezzetli bir smoothie'yi kim sevmez ki? 1,8 litre çalışma kapasitesine sahip, 2 litrelik Tritan kopolyester sürahimiz sayesinde tüm aile için smoothie'ler hazırlayabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • Hazne
          • Ölçme kabı
          • Tarif kitapçığı
          • Buz kırma bıçağı
          • Taşınabilir şişe

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Genel özellikler

          Hız ayarı sayısı
          Değişken
          Ön ayarlı programlar
          4
          Ürün özellikleri
          • Otomatik kapanma
          • Kablo Saklama
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Kaymaz ayak
          • Açma/kapama düğmesi
          • Darbeli
          • Değişken hız
          • Çıkarılabilir kapak
          Vakumlu Smoothie düğmesi
          evet
          Temel Özellikler
          ProBlend 6 3D

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Teknik spesifikasyonlar

          Büyük kapasiteli demlik
          2,2  L
          Sürahi çalışma kapasitesi
          1,8  L
          Güç
          1400  W
          Devir hızı - Blender (maks)
          35.000  dev/dak
          Kordon uzunluğu
          1  m

        • Tasarım

          Renk
          Metal

        • Kaplama

          Bıçak malzemesi
          Paslanmaz Çelik
          Malzeme haznesi
          Tritan
          Ana gövde malzemesi
          SS

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            • Philips HR3752'deki vakum özelliği kullanılmayarak gerçekleştirilen karıştırma işlemine kıyasla. Test, Kasım/Aralık 2017'de bağımsız bir laboratuvar tarafından gerçekleştirilmiştir.
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