Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Smoothie'leriniz gün boyu daha taze kalır*
Vakumlu blenderimizle hazırladığınız sağlıklı smoothie'lerin keyfini gün boyu çıkarabilirsiniz. Philips'in güçlü vakumlu blender teknolojisi sayesinde gün boyu lezzetini ve tazeliğini koruyan sağlıklı içecekler hazırlayıp yanınıza almak için blenderi kullanın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Smoothie'leriniz gün boyu daha taze kalır*
Vakumlu blenderimizle hazırladığınız sağlıklı smoothie'lerin keyfini gün boyu çıkarabilirsiniz. Philips'in güçlü vakumlu blender teknolojisi sayesinde gün boyu lezzetini ve tazeliğini koruyan sağlıklı içecekler hazırlayıp yanınıza almak için blenderi kullanın. Tüm faydaları görün
Smoothie'leriniz gün boyu daha taze kalır*
Vakumlu blenderimizle hazırladığınız sağlıklı smoothie'lerin keyfini gün boyu çıkarabilirsiniz. Philips'in güçlü vakumlu blender teknolojisi sayesinde gün boyu lezzetini ve tazeliğini koruyan sağlıklı içecekler hazırlayıp yanınıza almak için blenderi kullanın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Smoothie'leriniz gün boyu daha taze kalır*
Vakumlu blenderimizle hazırladığınız sağlıklı smoothie'lerin keyfini gün boyu çıkarabilirsiniz. Philips'in güçlü vakumlu blender teknolojisi sayesinde gün boyu lezzetini ve tazeliğini koruyan sağlıklı içecekler hazırlayıp yanınıza almak için blenderi kullanın. Tüm faydaları görün
Yüksek hızlı vakumlu blender
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
3 program arasından seçim yapın: Vakumlu smoothie, darbe modu ve buz kırma. Dilediğiniz şekilde smoothie yapabilmeniz için.
Tritan sürahi, kopolyesterden üretilmiştir ve cam sürahiden daha hafiftir. Kokusu yoktur veya leke oluşmaz. Favori smoothie'niz için ideal muhafaza özelliğine sahiptir.
Yumuşak meyveler için hassas karıştırmadan, daha sert meyve ve sebzeler için yoğun güç ayarına; değişken manuel hız seçeneklerimiz arasından seçim yapabilirsiniz.
1400 W motorumuz sayesinde meyveler ve sebzeler daha iyi karıştırılır.
ProBlend 6 3D teknolojimizi, smoothie'nizin tüm malzemelerini iyice karıştıracak şekilde geliştirdik. Böylece meyve, sebze ve kuruyemişlerin besinleri, hücre yapısından açığa çıkar ve vücudunuz tarafından kolaylıkla emilir.
Muhteşem karıştırma performansı ve daha da pürüzsüz smoothie'ler için dakikada 35.000 devir
Philips blenderinizin durulanarak kolayca temizlenebilen bıçak ünitesi hariç tüm çıkarılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir. Taban gerekirse silinerek temizlenebilir.
Blender bıçaklarını temizlemek için bıçakları blender sürahisinden ayırın ve durulayın. Kesinliklerini korumak amacıyla bıçaklar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
Vakum, buz kırma ve vakum + smoothie karıştırma dahil olmak üzere ön ayarlı programlar için tek düğme
Blenderlerimiz için dünya çapında 2 yıl geçerli olan uzun süreli kalite ve kullanım garantimizden yararlanabilirsiniz.
Vakum teknolojisi, karıştırma işleminden önce sürahideki oksijeni boşaltır. Etkisini karışımın sonunda görebilirsiniz: Daha az kabarcık, daha az köpük, daha az meyve katman ayrımı. Smoothie'leriniz daha uzun süre taze kalır.
Aksesuarlar
Menşei
Genel özellikler
Servis
Sürdürülebilirlik
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım
Kaplama