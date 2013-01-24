Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Viva Collection

    Blender

    HR3553/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Sağlıklı smoothie'lerin keyfini çıkarın Sağlıklı smoothie'lerin keyfini çıkarın Sağlıklı smoothie'lerin keyfini çıkarın
      -{discount-value}
    • Play Pause
    • Play Pause
    • Play Pause
    • Play Pause

      Viva Collection Blender

      HR3553/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Sağlıklı smoothie'lerin keyfini çıkarın

      ProBlend 6 teknolojisine sahip Philips blender, pürüzsüz karışımlar elde etmenizi sağlar ve buzları kırar. Daha iyi karıştırma özelliği sayesinde daha sağlıklı smoothie'ler ile meyveler ve sebzelerden gün boyunca almanız gereken besini alabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 599,99 TL

      Viva Collection Blender

      Sağlıklı smoothie'lerin keyfini çıkarın

      ProBlend 6 teknolojisine sahip Philips blender, pürüzsüz karışımlar elde etmenizi sağlar ve buzları kırar. Daha iyi karıştırma özelliği sayesinde daha sağlıklı smoothie'ler ile meyveler ve sebzelerden gün boyunca almanız gereken besini alabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Sağlıklı smoothie'lerin keyfini çıkarın

      ProBlend 6 teknolojisine sahip Philips blender, pürüzsüz karışımlar elde etmenizi sağlar ve buzları kırar. Daha iyi karıştırma özelliği sayesinde daha sağlıklı smoothie'ler ile meyveler ve sebzelerden gün boyunca almanız gereken besini alabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 599,99 TL

      Viva Collection Blender

      Sağlıklı smoothie'lerin keyfini çıkarın

      ProBlend 6 teknolojisine sahip Philips blender, pürüzsüz karışımlar elde etmenizi sağlar ve buzları kırar. Daha iyi karıştırma özelliği sayesinde daha sağlıklı smoothie'ler ile meyveler ve sebzelerden gün boyunca almanız gereken besini alabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör blender

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Viva Collection

        Viva Collection

        Blender

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sağlıklı smoothie'lerin keyfini çıkarın

        Smoothie'lerinize daha fazla meyve ve sebze eklemek için daha iyi karıştırma

        • 700 W
        • ProBlend 6
        • 2 L Plastik Sürahi
        • Taşınabilir şişe aksesuarı
        Makinede yıkanabilen parçalar

        Makinede yıkanabilen parçalar

        Philips blenderinizin tüm çıkarılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Dünya çapında 2 yıl garanti

        Dünya çapında 2 yıl garanti

        Blenderlerimiz için dünya çapında 2 yıl geçerli olan uzun süreli kalite ve kullanım garantimizden yararlanabilirsiniz.

        Daha iyi sonuçlar için ProBlend 6 karıştırma teknolojisi

        Etkili karıştırma için geliştirdiğimiz ProBlend6 teknolojisi, tüm malzemelerin en iyi şekilde karıştırılmasını sağlar.

        Güçlü 700 W motor

        Blenderinizin 700 W gücündeki motoru sayesinde en sevdiğiniz malzemeleri pürüzsüz ve etkili bir şekilde karıştırabilirsiniz.

        Yumuşak ve sert gıdalar için farklı hızlar

        Yumuşak meyveler için hassas karıştırmadan, daha sert meyve ve sebzeler için yoğun güç ayarına; manuel hız kontrollerimiz arasından seçim yapabilirsiniz.

        Kolay tutulabilen kontrol düğmesi

        Kalıplı kontrol düğmemizin kaydırmaz yüzeyi sayesinde blenderin hızını kolayca kontrol edebilirsiniz.

        Daha pürüzsüz karıştırma performansı için darbe işlevi

        Kullanışlı darbe kontrolünü kullanarak içeceklerinizi mükemmel bir şekilde karıştırın. Bu şekilde, tüm parçacıklar bir kez daha bıçaklardan geçerek iyice karıştırılır.

        Kolayca okunabilen sıvı seviyesi işaretleri

        Kolayca okunabilen net işaretler sayesinde bardakta veya blender sürahisinde ne kadar sıvı olduğunu görebilirsiniz.

        2 litrelik plastik sürahi sayesinde herkes için harika smoothie'ler hazırlayabilirsiniz

        Lezzetli bir smoothie'yi kim sevmez ki? 2 litrelik blender sürahimiz sayesinde tüm aile için smoothie'ler hazırlayabilirsiniz (veya daha sonraya saklayabilirsiniz).

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahil
          Hazne

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Otomatik kapanma
          • Kablo Saklama
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Entegre kablo yuvası
          • Açma/kapama düğmesi
          • Darbeli
          • Değişken hız

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          700  W
          Gerilim
          200-230  volt
          Büyük kapasiteli sürahi
          0,6  L
          Geniş ana hazne
          2  L

        • Kaplama

          Malzeme haznesi
          Plastik
          Ana gövde malzemesi
          Paslanmaz Çelik

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi