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Sağlıklı smoothie'lerin keyfini çıkarın
ProBlend 6 teknolojisine sahip Philips blender, pürüzsüz karışımlar elde etmenizi sağlar ve buzları kırar. Daha iyi karıştırma özelliği sayesinde daha sağlıklı smoothie'ler ile meyveler ve sebzelerden gün boyunca almanız gereken besini alabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sağlıklı smoothie'lerin keyfini çıkarın
ProBlend 6 teknolojisine sahip Philips blender, pürüzsüz karışımlar elde etmenizi sağlar ve buzları kırar. Daha iyi karıştırma özelliği sayesinde daha sağlıklı smoothie'ler ile meyveler ve sebzelerden gün boyunca almanız gereken besini alabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Sağlıklı smoothie'lerin keyfini çıkarın
ProBlend 6 teknolojisine sahip Philips blender, pürüzsüz karışımlar elde etmenizi sağlar ve buzları kırar. Daha iyi karıştırma özelliği sayesinde daha sağlıklı smoothie'ler ile meyveler ve sebzelerden gün boyunca almanız gereken besini alabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sağlıklı smoothie'lerin keyfini çıkarın
ProBlend 6 teknolojisine sahip Philips blender, pürüzsüz karışımlar elde etmenizi sağlar ve buzları kırar. Daha iyi karıştırma özelliği sayesinde daha sağlıklı smoothie'ler ile meyveler ve sebzelerden gün boyunca almanız gereken besini alabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Blender
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips blenderinizin tüm çıkarılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Blenderlerimiz için dünya çapında 2 yıl geçerli olan uzun süreli kalite ve kullanım garantimizden yararlanabilirsiniz.
Etkili karıştırma için geliştirdiğimiz ProBlend6 teknolojisi, tüm malzemelerin en iyi şekilde karıştırılmasını sağlar.
Blenderinizin 700 W gücündeki motoru sayesinde en sevdiğiniz malzemeleri pürüzsüz ve etkili bir şekilde karıştırabilirsiniz.
Yumuşak meyveler için hassas karıştırmadan, daha sert meyve ve sebzeler için yoğun güç ayarına; manuel hız kontrollerimiz arasından seçim yapabilirsiniz.
Kalıplı kontrol düğmemizin kaydırmaz yüzeyi sayesinde blenderin hızını kolayca kontrol edebilirsiniz.
Kullanışlı darbe kontrolünü kullanarak içeceklerinizi mükemmel bir şekilde karıştırın. Bu şekilde, tüm parçacıklar bir kez daha bıçaklardan geçerek iyice karıştırılır.
Kolayca okunabilen net işaretler sayesinde bardakta veya blender sürahisinde ne kadar sıvı olduğunu görebilirsiniz.
Lezzetli bir smoothie'yi kim sevmez ki? 2 litrelik blender sürahimiz sayesinde tüm aile için smoothie'ler hazırlayabilirsiniz (veya daha sonraya saklayabilirsiniz).
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